Михаил Суслов Поступили правильно Как прошла приёмная кампания в пермские вузы в условиях пандемии Поделиться Поделиться Твитнуть

В этом году стенды перед пятым корпусом университета, где вывешивают списки поступивших, опустели

ПГНИУ

В Пермском крае закончилась самая необычная приёмная кампания последних лет. Её главной особенностью стала дистанционная подача документов, которая вызвала ряд проблем.

Расчётов не делали никаких, до момента объявления результатов ЕГЭ было пугающее «затишье», отмечает ответственный секретарь приёмной комиссии ПГАТУ Алёна Ерёменко. «Студенты заявления о поступлении подавали не так активно по сравнению с прошлым годом, ждали опубликования результатов экзаменов, — говорит она. — А когда итоги экзаменов были оглашены, работа приёмной комиссии закипела и ситуация стабилизировалась. Количество поданных заявлений о поступлении заметно превысило количество прошлого года».

Впрочем, были и другие сложности. «Дистанционка» лишила вузы возможности помочь с профориентацией. «По названию направления или специальности ребята не понимают, кем они будут после окончания и какие будут иметь перспективы», — рассказывает Ерёменко.

Проблема была и с заявлением на зачисление. Если раньше, чтобы быть зачисленными, абитуриентам необходимо было предоставить оригинал аттестата, в этом году они могли «выгрузить» только одно согласие на поступление. Некоторые абитуриенты таким образом направляли их в несколько вузов и были зачислены сразу в два и больше. Это создавало проблемы для самих вузов: после издания приказа о зачислении в случае отказа человека надо было издавать такой же приказ об отчислении.

Кроме того, практически невозможно было отследить свой рейтинг. Списки поступающих во многих вузах по всей стране были очень сильно «раздуты». «У нас количество заявлений увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом из-за того, что подавали онлайн со всей России, — отмечает секретарь приёмной комиссии ПНИПУ Руслан Гарифзянов. — И ребята с хорошими средними баллами (210—220) не могли понять, поступают они или нет. А мы не могли им помочь, потому что списки огромные, и высокобалльники до конца не давали точного ответа, куда они хотят поступать».

Однако, несмотря на сложности, вузы планируют сохранить такой формат. Об этом сообщили, например, в Высшей школе экономики. «Без сомнений, эта приёмная кампания стала необычной для всех — для университета, для абитуриентов и их родителей, — заявил врио ректора ПГНИУ Дмитрий Красильников. — Полученный опыт стал очень важным, открыл новые возможности как для Пермского университета, так и для будущих абитуриентов. Планируем в следующем году усовершенствовать отработанную технологию и дать возможность большему количеству абитуриентов подать документы в ПГНИУ».

В тренде

В ПГНИУ самый большой конкурс в этом году зафиксирован на направлении «Менеджмент», где конкуренция среди абитуриентов составила 74,8 человека на одно бюджетное место. Интересно, что по количеству поданных заявлений лидирует «Юриспруденция». На эту программу обучения (на все формы) их было подано более 1000.

В ВШЭ наиболее востребованной стала программа «Управление бизнесом». На неё было подано 366 заявлений (девять человек на место). В ПГАТУ высокий конкурс отметили на «Экологии и природопользовании», «Строительстве», «Экономике», «Менеджменте», «Товароведении», «Информационных системах и технологиях», «Ветеринарии». «Ветеринария пользуется спросом всегда, так как мы единственный вуз в Приволжском округе, обучающий по этой специальности, — говорит Алёна Ерёменко. — Экология сейчас в тренде, так как многие ребята, будучи школьниками, уже начинают заботиться о состоянии окружающей среды, задаваться вопросами «а что будет дальше» и «как бороться с загрязнением», что радует».

В ПНИПУ самыми привлекательными остаются IT-специальности, а также «Биотехнологии», «Химическая технология» и «Строительство». «Про информатику и цифровизацию много говорят, многие дети сдают этот предмет, — отмечает Руслан Гарифзянов. — Химия и биотехнологии тоже популярны, дети сдают эти предметы в большом количестве. Ну и Пермский край — химический край, у нас много химических предприятий-партнёров, поэтому направления пользуются спросом».

В ПГМУ в ответ на запрос «Нового компаньона» сообщили, что конкурс в рамках контрольных цифр приёма на обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по университету всего составил 12,83 человека на место, на основные места — 52,08 (от 20 поступающих на место на специальность «медико-профилактическое дело» до 99 — на «стоматологию»).

Вопрос цены

Самым дорогим направлением стал «Дизайн» в ПГНИУ — студентам-платникам придётся заплатить за обучение 254 тыс. руб. На втором месте — направление «Мехатроника и робототехника» магистратуры в ПНИПУ (250 тыс. руб.), а на третьем — «Музыкально-инструментальное искусство» в педуниверситете (241 тыс. руб.).

В ПГГПУ одними из самых дорогих направлений также являются «Дирижирование» и «Педагогическое образование» для иностранных граждан (по 238 тыс. руб.). В ПГНИУ — «Информационные системы и технологии» с преподаванием на английском языке на экономическом факультете (241,6 тыс. руб.).

В Высшей школе экономики в Перми дороже всего обойдётся обучение по программам бакалавриата «Программная инженерия», «Экономика», «Управление бизнесом» и «Бизнес-информатика» (170 тыс. руб.).

В Пермском институте культуры самые высокие затраты на обучение у студентов по направлениям «Музыкальное искусство эстрады», «Актёрское искусство» и «Живопись» (240,4 тыс. руб.).

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