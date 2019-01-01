Михаил Суслов Преемственность vs обновление Эксперты поспорили о том, как часто надо менять губернаторов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На площадке «Завода Шпагина» в «Точке кипения» прошла третья дискуссия пермского экспертного клуба московского ЭИСИ. Предметом обсуждения стала частая сменяемость губернаторов и оптимальный срок нахождения главы региона у власти.

Руководитель клуба, экс-декан историко-политологического факультета ПГНИУ Игорь Кирьянов посчитал, что за 136 лет в Пермской губернии сменилось 24 губернатора. До реформы 1861 года средний срок пребывания у власти составлял семь лет, после — чуть больше четырёх лет. Высшие должностные лица стали моложе, образованнее и имели предшествующий губернаторский опыт. Служба в Перми обеспечивала им карьерный рост. Тренд на частую смену губернаторов превалирует и сейчас. Дмитрий Махонин — седьмой губернатор за последние 25 лет.

Есть три типа сменяемости, рассказал представитель движения «Голос» в Пермском крае Виталий Ковин: административная (один начальник назначает другого), электоральная (сменяемость на выборах) и естественная (в случае смерти). В Прикамье, как и в большинстве регионов, превалирует административная. Но вообще нахождение у власти определённого губернатора больше зависит от планов федерального центра в отношении него, нежели от электорального рейтинга и результатов. «В этом смысле у Дмитрия Махонина больше шансов не досидеть до следующих выборов: если он будет демонстрировать себя эффективно, то он вполне может получить приглашение в Москву», — заключил Ковин.

Константин Долгановский

Любые процессы на предприятиях (а регион отчасти можно с ним сравнить) цикличны, отметил президент Пермской ТПП, бывший гендиректор филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала» и экс-депутат Заксобрания Олег Жданов. У региона цикл — три года, именно на такой срок верстается бюджет. Жданов заметил, что губернатор меняется тогда, когда бюджет уже принят (6 февраля, как в случае с Максимом Решетниковым и Дмитрием Махониным, 28 апреля, как в истории с Виктором Басаргиным и Олегом Чиркуновым), и поэтому любой новый назначенный врио вынужден работать с тем, что есть. По мнению Жданова, губернатор должен отработать хотя бы один срок по бюджету, который сформировал сам.

В целом эксперты сошлись во мнении, что частая сменяемость — скорее, во вред, Это приводит к тому, что масштабные проекты постоянно забрасываются, что негативно отражается на доверии населения к власти, уверена политтехнолог Людмила Ознобишина. «Потому что фактически эта постоянная смена курса, ревизии проектов, смена команды очень сильно тормозят реализацию планов и обесценивают значение тех или иных проектов, — заявила она. — При этом значение имеет и сама личность губернатора. Поэтому, безусловно, к руководству нашего региона должен прийти человек, который настроен работать здесь всерьёз и надолго. Не один срок, а как минимум два».

С ней согласился директор института системных политических исследований Анатолий Гагарин: «Большие и крупные проекты требуют времени для их реализации. Получается как раз та самая дихотомия: преемственность и обновление. То есть новый губернатор, с одной стороны, должен что-то делать с теми проектами, которые начинал его предшественник, решать конфликты и всё то, что мешало развитию экономики. С другой стороны, формировать свою команду и свой блок проектов. А это вступает в противоречие».

Устойчивость власти положительно влияет на развитие бизнеса, поддержала коллег доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ Татьяна Букина. В условиях частой смены власти бизнесу приходится подстраиваться под постоянно меняющиеся условия, что тормозит развитие. В качестве иллюстрации она сравнивала промышленность и инвестиционную привлекательность Пермского края с Новосибирской, Калужской и Свердловской областями, где смена главы региона проходит реже.

Константин Долгановский

Частная смена губернаторов не была бы такой дестабилизирующей, если бы при этом сохранялась преемственность, уверен зампредседателя краевой Общественной палаты Михаил Мухин: «Постоянно меняются подходы и цели, а к этому трудно привыкать всем, в особенности чиновникам».

Член избирательной комиссии Пермского края, политтехнолог Алексей Копысов считает, что с каждым губернатором граждане проходили периоды эйфории и разочарования: «Все губернаторы разные, все они уходили по-разному, всех их наши земляки провожали разными словами. Для меня лично хорошие губернаторы кончились при Геннадии Игумнове и Юрии Трутневе. Почему хорошие? Потому что была дискуссия: межпартийная, внутрипартийная, внутри Заксобрания, между мэрией и краевой властью. Оба этих губернатора не боялись ставить в себе замы людей не слабее их самих».

Губернатор — чиновник и управленец, и вопрос о том, нужна ли ему электоральная сменяемость, не стоит, уверен медиаменеджер Владимир Прохоров: «Положение губернатора — хуже некуда, потому что он чиновник, который назначается президентом. Отсюда двойственная ситуация. Президенту совершенно точно надо избираться, он —политик. Мэру надо избираться — он работает непосредственно с людьми. А губернатору куда деваться — назначаться или избираться?»

Декан историко-политологического факультета ПГНИУ Надежда Борисова отметила, что выходом из этой институциональной ловушки сменяемости или несменяемости является назначение губернаторов избранными депутатами региональных легислатур. По её словам, это «институционально ограничивает прямое вмешательство федерального центра в дела региона».

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