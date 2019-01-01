Дмитрий Махонин: Наше Прикамье. Наши традиции Кандидат в губернаторы Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Мы — пермяки, жители Пермского края, люди с особым отношением к себе и окружающему миру. Для нас темы, связанные с культурой, историческим наследием, наукой, экологией, — это всегда остро, порой даже болезненно. И мы с особым трепетом относимся ко всему тому, что можем назвать нашим: будь это наследие горнозаводской цивилизации, легендарные авиадвигатели, пермский звериный стиль, исторические победы «Урал-Грейта», Дягилевский фестиваль. Для нас совершенно очевидно, что чеховские три сестры — родом из Перми, а саму Пермь под названием Юрятин Борис Пастернак описал в романе «Доктор Живаго».

Мне очень здорово ощущать, что всё больше людей начинает ценить то, что у них есть, — неповторимую красоту уральской природы, основательность старинных прикамских городов и городков, уникальное культурное наследие. Всё больше людей понимает, это — не «надстройка», а важнейшая составляющая нашей жизни.

От того, как выстраивается культурная, туристическая, экологическая, молодёжная политика в регионе, зависит самоощущение жителей территории. Довольны ли мы своей жизнью? Уважаем ли себя? Гордимся ли своим краем? И самое главное — хотим ли мы тут жить?

Когда мы уезжаем в другой регион и говорим новым знакомым, что мы из Перми, что мы хотим услышать? «Это у вас там «Хромая лошадь»?» или «О, это там, где родился Дягилев и жил Алексей Иванов?». Думаю, ответ на этот вопрос очевиден — конечно же, второе.

Культура: основа экономики и жизни человека

Я бы не хотел, чтобы мы воспринимали культуру только как поддержку высокого искусства или же как досуг и развлечение. Это явная недооценка потенциала культуры. Культура — важнейший инструмент экономического и социального развития общества, адаптации в кризис и подготовки к вызовам будущего. Именно с этой точки зрения мы будем формировать новую культурную политику.

Различными видами культурной деятельности мы можем вытеснить асоциальные практики, изменить образ депрессивных территорий, решить вопросы возрастных политик (поддержка молодёжи и пожилых людей), инклюзии (положение людей с ограниченными возможностями, семей в сложной социальной ситуации), решить задачи межнациональных отношений. Преобразовывая среду через культуру и искусство, мы создаём условия для развития экономики будущего, благоустраиваем наши города и посёлки, снижаем вандализм, повышаем безопасность, возвращаем жителям утраченные ландшафты и историческую память.

Сегодня мы не можем говорить о равном доступе жителей всех территорий Пермского края к культурной инфраструктуре и культурным событиям. В этом плане многое должно быть сделано и уже делается. Прекрасный пример — проект Пермской краевой филармонии по созданию сети виртуальных концертных залов. Он осуществляется в рамках национального проекта «Культура». С 2019 года Пермский край получает на проект федеральное финансирование. Однако приятно знать, что ещё до начала федеральной кампании Пермская филармония стала проводить дистанционные концерты в территориях края по собственной инициативе, и сейчас каждый год помимо залов, профинансированных федеральным минкультом, ещё несколько открывается на средства краевого бюджета. Сейчас в Пермском крае действует 25 оборудованных виртуальных концертных залов. И это один из лучших показателей в России. К концу 2025 года количество таких залов в Пермском крае должно увеличиться до 54.

Не менее важны для работы в территориях библиотеки. Там, где далеко не у всех есть доступ к интернету, библиотека превращается в полноценный медиацентр, порой — единственный культурный центр в деревне или посёлке. Неудивительно, что библиотеки — одни из самых востребованных учреждений культуры: в Пермском крае за 2019 год библиотеки посетили почти 10 млн человек. Модельные библиотеки, как и виртуальные залы, открываются в рамках нацпроекта «Культура», и в 2019 году на эти цели было выделено 10 млн руб., а в 2020 году — уже 40 млн руб. бюджетных средств.

Чрезвычайно важный проект — «Местный дом культуры». Благодаря ему уже отремонтированы и получили новое оборудование 150 домов культуры в Пермском крае. Обязательно продолжим эту работу.

В характере пермяков — трепетное отношение и любовь к театрам. Особое место здесь занимают театры малых городов. Вместе с федеральным центром активно поддерживаем их как важнейшие оплоты культуры. В нашем регионе существует три крупных театральных фестиваля, проходящих не в столице, а в территориях: «Тайны горы Крестовой» в Губахе, прошедший в этом году в девятый раз, уже третий год проводится театральный фестиваль «Сообщение» в Кудымкаре, и во второй раз пройдёт фестиваль региональных театров «Камский». Отрадно, что посмотреть на спектакли театров малых городов активно приезжают театралы из краевого центра. Регион и впредь будет развивать эти практики.

В этом году жителей Пермского края ожидает возрождение кинозалов: Краснокамск (ДК Гознака) и Гремячинск (Дворец культуры) победили во всероссийском конкурсе на модернизацию кинозалов в населённых пунктах с численностью жителей до 500 тыс. чел. от «Фонда кино». 10 млн руб. федеральных средств выделено на безвозвратной основе. Они пойдут на оснащение коммерческих кинозалов современным оборудованием. Такие залы пользуются высоким спросом: только по итогам 2019 года их посетили более 257 тыс. жителей Пермского края, причём все они расположены не в Перми, а в муниципалитетах; однако с каждым годом всё больше прикамских городов и посёлков будет получать современные комфортные залы для качественного кинопросмотра.

«Пермская синематека» с 2019 года создаёт собственную региональную сеть социальных (некоммерческих) кинозалов на средства краевого бюджета. В 2019 году в Пермском крае появились первые 30 кинозалов, до 2021 года их появится уже 90. С открытием кинозалов для жителей становятся доступны новые форматы интеллектуального досуга, и это не только просмотры документальных фильмов отечественного и зарубежного производства — там также проводят лекции, мастер-классы, образовательные программы.

Такой сети некоммерческих кинозалов, насколько нам известно, нет нигде — ни в России, ни в мире. Это наше, пермское, ноу-хау.

Поддержка муниципальных музеев, библиотек, местных культурных инициатив будет увеличена. Для этого мы модернизируем существующие механизмы (грантовые конкурсы «Пермский край — территория культуры», «Арт-резиденция», «Возрождение исторической памяти»), усилим влияние экспертных решений над бюрократическими, создадим новые формы поддержки и будем развивать межведомственное взаимодействие.

В децентрализации, в расширении географии мероприятий и самое главное — в непосредственном участии граждан в формировании культурной политики каждого муниципалитета и региона содержится огромный социальный потенциал.

Этот факт приводит нас к ещё одному приоритету: активное привлечение регионального и российского бизнеса к решению проблем, накопившихся в инфраструктуре отрасли культуры. Надо уже общими силами сделать то, что было необходимо сделать ещё десятки лет назад. Первые примеры уже есть. Финансирование проектирования нового здания театра оперы и балета ведётся за счёт частных инвестиций.

Если мы заговорили о наших значимых стройках, то вижу своей задачей и задачей нашей команды — построить новые здания Пермской государственной художественной галереи, Театра оперы и балета, социокультурного пространства «Завод Шпагина». Важно, что под эти проекты будет привлечена федеральная помощь. Можно добавить в этот список строительство Центральной музыкальной школы, о необходимости которой на протяжении полутора десятков лет твердят великие музыкальные друзья Пермского края Владимир Спиваков и Денис Мацуев. Однако, считаю важным заявить: хватит множить проекты, надо воплощать то, что мы уже наметили. Сейчас по каждому из объектов есть ясность. Определены сроки и суммы, источники финансирования, идёт работа с подрядчиками.

Бывшие мастерские мотовозоремонтного завода «Ремпутьмаш», расположенные в устье Егошихи рядом с местом основания Перми, превращаются в центр нового социокультурного кластера на карте Перми — «Завод Шпагина». Это 8,5 га территории, 33 тыс. квадратных метров крытых пространств. Креативный кластер проектировало архитектурное бюро Speech (международная команда известного архитектора Сергея Чобана). Здесь расположатся новое здание Пермской художественной галереи, музей «Пермский период», новое здание театра «У Моста», а также различные мультижанровые пространства и пространства для развития креативных индустрий. Площадка станет местом притяжения, будет способствовать развитию регионального туризма, превратится в локацию для крупных фестивалей и культурных проектов международного уровня.

Преобразования здесь уже начались: ежегодно «Завод Шпагина» посещает около 100 тыс. гостей.

Проект нового здания Пермской художественной галереи предполагается площадью 21,6 тыс. кв. м. Мы готовы объявлять конкурс подрядчиков и начинать строительство, оценённое в 5226,9 млн руб.

Планируем, что к 2023 году — году 300-летнего юбилея Перми — в полном объёме откроется культурно-музейное пространство на территории «Завода Шпагина». Здесь появится шесть новых привлекательных объектов: мультижанровое пространство, малый театральный зал, музей «Пермский период», пространство креативных индустрий, театр «У Моста» и фуд-корт, представляющий достижения региональной прикамской кухни.

Возможность в самом центре города увидеть большое пешеходное пространство, где процветают искусство и дизайн, где театральные и концертные залы соседствуют с уютными кофейнями и старинным Петропавловским собором, где находят приют творцы, независимо от возраста и рода занятий, — ещё недавно это было совсем не про Пермь.

Большой акустический зал филармонии Пермь должна получить уже в 2022 году. Это не новое строительство, а реконструкция. Внешний вид здания — объекта культурного наследия — не изменится, но внутри зал будет переоборудован радикально. Заключён государственный контракт с московским АО «МНРХУ» (Межобластное научно-реставрационное художественное управление). Руководитель проекта — архитектор Михаил Веснин, который уже 28 лет занимается реконструкцией концертных залов в стране. Команда, занимающаяся акустикой зала, известна по московской «Филармонии-2», консультировать российских акустиков будут коллеги из Вены.

Проект в стадии завершения готовится к прохождению госэкспертизы. В самом начале января мы намерены приступить к конкурсным процедурам для определения подрядчика.

Настоящим прорывом станет строительство музыкальной школы-интерната на 350 мест, из которых 100 предназначены для учеников, приехавших из территорий и проживающих в интернате. Ребята будут получать общее образование с первого по 11-й классы с одновременным обучением музыкальным специальностям. Эта инициатива лидеров отечественного музыкального искусства, в том числе выпускника Пермской музыкальной школы №1, лауреата Международного конкурса им. Чайковского Павла Милюкова, поддержанная президентом РФ В. В. Путиным.

Да, наш приоритет — завершить эти трудные стройки. Это вовсе не значит, что на этом прекратится развитие культурной инфраструктуры Пермского края. Культура — такая сфера, где хочется помечтать. Вот, к примеру, политехнический музей, о котором то и дело заходит разговор среди пермских промышленников и учёных. Нужен ли он? И да, и нет. Скорее нужен межмузейный центр, который объединит работу десятков замечательных корпоративных музеев, работающих на пермских предприятиях. Многие ли видели музеи «Пермских моторов» или «Уралкалия»? Прекрасный музей Пермского отделения РЖД принял бесценную коллекцию завода «Ремпутьмаш», а что слышно про музей завода им. Дзержинского? Межмузейный центр промышленной и инженерной истории Прикамья мог бы работать со всеми этими коллекциями, проводить их «сольные» или сборные выставки. Сколько событийных поводов могло бы для них быть! Вспомнить хотя бы, что именно в наших краях, в Пожве, был создан первый российский пароход. А какой простор для нового осмысления наследия горнозаводской цивилизации!

Не многовато ли музеев? — спросите вы. Думается, что нет. За музеями будущее. Это ведь давно уже не собрание пыльных витрин, музей — создатель и хранитель смыслов.

Сохранение нашего наследия — сложный и болезненный, но важный вопрос, от которого нельзя отворачиваться. Нам с вами больно читать сообщения о том, что Нижний Новгород, Углич и Тула вошли в пилотный проект Ростуризма по реновации исторических центров. Почему не Пермь? Потому что у этих городов были готовы проекты реновации, а в Перми даже не начали о таком проекте думать. Исторический центр Перми — ускользающая величина, почти уже несуществующая. Давайте ценить и оберегать те крохи, что удалось сохранить.

Туризм: гордиться своим краем

Между тем в Пермском крае множество исторических населённых пунктов, которые могут стать полноценными туристическими жемчужинами. В первую очередь, конечно, Усолье Строгановское в комплексе с Пыскором и Орлом-городком. Нашими партнёрами из «Уралкалия» уже завершены работы по созданию мастер-плана пространственного развития территории комплекса. Проект замечательный, но недостаточно масштабный. Нужно продолжать эту работу, чтобы превратить Усолье в достояние, которое можно с гордостью показывать гостям не только из России, но и на международном уровне.

Совершенно особенный город — Чердынь, столица Перми Великой. 70 км между Чердынью и Ныробом — это грандиозное приключение, путешествие вглубь времён. Эти места и сегодня привлекают туристов, а какой будет поток, если восстановить исторический облик, наладить каналы продвижения, войти в федеральные программы по развитию туризма!

Чердынь — территория большого количества уникальных с точки зрения историко-культурного туризма объектов, которые дополнят перспективные туристические маршруты. К примеру, районная больница. Это два здания: старинная земская больница и купеческий особняк с магазином и складами. Сейчас в городе строится новая больница, а исторические здания могут стать новыми точками притяжения.

Старинный Кын-завод — памятник горнозаводской цивилизации, где зарождалась российская кооперация. Сегодня та самая, первая в стране кооперативная лавка, как и весь ансамбль завода, требуют реставрации. Нерушимо стоит лишь могучая кладка старинного причала для «железных караванов» — она должна была выдержать любые удары тяжело нагруженных барок и судьбы, и она выдержала.

Кын должен стать настоящей столицей Чусовой — популярнейшей российской реки для летних сплавов. Магнит для путешественников и тех, кто интересуется историей, он должен получить особую туристическую инфраструктуру, которая сделала бы его обязательной точкой посещения. Уже выполнены проектные работы по реставрации храма Святой Троицы и здания чертёжной Кыновского завода. Со статусом исторического поселения, который Кын получил с 2020 года, реставрационные процессы и создание инфраструктуры должны ускориться. Чусовая всегда была источником силы и богатства для Пермского края. Она должна соответствовать этому статусу и сегодня.

Конечно, объём работ во всех исторических центрах Пермского края очень большой. Мы предлагаем объединить усилия с частными инвесторами для реставрации объектов культурного наследия. Сейчас у инвесторов есть возможность арендовать исторические объекты на особых условиях. Развитие туризма — это не только работа с наследием и использование туристического потенциала природных богатств, но и развитие инфраструктуры. Малые и средние предприятия, которые предоставляют в территориях Пермского края сервис для туристов, не меньше, чем прочие, пострадали от пандемии. Для отелей, ресторанов, кафе и других подобных учреждений мы создали целую систему поддерживающих мер. Благодаря этому на территории Пермского края своевременную поддержку смогли получить субъекты малого и среднего предпринимательства более чем из 35 сфер деятельности. Мы до предела, насколько это было возможно, постарались снизить налоговую нагрузку. Установили минимально возможные ставки по упрощённой системе налогообложения. Были разработаны новые линейки микрозаймов с привлекательными для бизнеса льготными условиями. Это пакет «Антикризисный» по ставке 3% годовых на срок до трёх лет, а также пакет «Зарплатный» по ставке 1,5% годовых на срок до одного года — на выплату зарплаты и поддержание занятости.

Для создания формата открытого общения и решения проблем рестораторов, отельеров, туроператоров и турагентов были созданы специальные рабочие группы при региональном минэкономразвития.

Экология: качество жизни

Важнейший источник привлекательности Пермского края — это наши природные богатства. Уральские горы, таёжные леса, многочисленные речные долины и болота, Кунгурская лесостепь — всё это нужно сохранять и показывать людям. Мы должны помнить о том, что работаем на благо людей. Экономически и социально успешное Прикамье — это чистая вода, чистый воздух и сохранённая первозданная природа. Не случайно в Пермском крае создано более 300 особо охраняемых природных территорий и два полноценных заповедника, которые позволяют как сберегать уникальные объекты, так и организовывать экологический туризм. Наша задача — обеспечить регулирование туристического потока, создание необходимой инфраструктуры, вовлечение местных сообществ и повышение экологической культуры населения.

Пермский край является одним из развитых промышленных регионов. Поэтому по объёмам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов загрязнённых сточных вод в водные объекты Прикамье входит в число регионов России с повышенным уровнем загрязнения воздуха и водоёмов. В этих условиях особую актуальность приобретает проблема формирования целенаправленной и эффективной региональной экологической политики, направленной на то, чтобы рост промышленного производства происходил без существенного увеличения нагрузки на окружающую среду. Одним из мероприятий планируется создание многоуровневой системы мониторинга качества атмосферного воздуха на территории крупных промышленных центров региона.

Наиболее острой экологической проблемой Пермского края является воздействие кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна на воды рек — притоки Камы. Сейчас предпринимаются все необходимые меры для включения шахт и изливов КУБа в национальный проект «Экология» для решения этой проблемы.

Отдельная тема — сохранение и развитие долин малых рек Перми. В городе инициирована разработка программы восстановления нарушенного экологического равновесия речных долин, один из пунктов которой — разработка механизма сохранения и усиления защиты экосистем.

Пермский край относится к группе многолесных регионов: лесами покрыто 71,5% территории края. Сейчас управление лесами переходит на инновационную систему «Умный лес», благодаря которой будет осуществляться контроль лесного фонда, процесса вырубки и лесовосстановления, охраны лесов от пожаров, от вредных организмов.

Мы все прекрасно знаем, какой болезненной становится в последнее время тема городских зелёных массивов и насаждений. Началась разработка регионального закона об охране зелёных насаждений, в котором будут определены основные принципы и порядок охраны городских зелёных зон, а также установлены минимально допустимые нормы по озеленению городских и сельских поселений.

Закон должен быть достаточно суров: иногда, и очень часто, лучше перенести стройку торгового центра или многоквартирного дома, но сохранить даже небольшой сквер. Это особенно важно для больших городов, каким является миллионная Пермь.

В Пермском крае разработана и утверждена территориальная схема обращения с отходами. Проведена инвентаризация несанкционированных свалок, в том числе в лесах. Ведётся подготовка материалов для включения объектов в федеральный проект «Чистая страна» с целью их рекультивации. В регионе планируется переход к раздельному сбору и переработке мусора. Пилотный проект запущен в Дзержинском районе Перми, где начали устанавливать контейнеры для раздельного сбора отходов.

К сожалению, в крае существует несколько объектов, где отходы копились годами. Сейчас разрабатываются технологические решения по их ликвидации. Работы организованы на шести объектах в Лысьве, Березниках и в посёлке Звёздный, а также на знаменитом короотвале на территории Краснокамска. Рассчитываем получить федеральное финансирование для его ликвидации.

Спорт: наши чемпионы и ЗОЖ

Спорт, как и культура, сегодня уже не столько досуг, сколько социальная технология, меняющая образ жизни населения, уводящая от маргинальных практик и строящая фундамент устойчивого будущего. Посмотрите, как изменил жизнь наших земляков Пермский марафон! Люди нашли новые ниши для досуга и общения, создали новые здоровые сообщества, мгновенно возрос региональный патриотизм, появился новый событийный повод для включения Перми в федеральную повестку.

Как и в культуре, в спорте важно выстроить приоритеты. Для нас первый из них — это развитие массового спорта. Сегодня каждый третий житель региона в возрасте от трёх до 79 лет так или иначе посвящает личный досуг спорту, но это не такой уж хороший показатель. Надо — 70%! Мы огромное внимание уделяем развитию инфраструктуры массового спорта. С 2020 по 2022 год в Пермском крае запланировано строительство 18 межшкольных стадионов, 105 открытых спортивных площадок, ремонт 249 крытых спортивных залов. Уже в этом году появятся четыре новые лыжные базы в Кудымкаре, Очёре, Култаево и Краснокамске. А на реконструкцию комплекса «Олимпийский» в Краснокамске в 2021 году привлечены федеральные средства.

Однако сама по себе инфраструктура — это полдела; она ведь должна работать. Сегодня загрузка спортивных объектов в Прикамье составляет 44%, а это совсем не хорошо. Наша цель — 80%. Важно создавать мотивацию населения, работать с лидерами мнений. Очень важны и тренерские кадры — здесь должны работать мотивированные, харизматичные, достаточно известные люди. Эта работа с тренерским составом обязательно будет проведена.

Спорт высоких достижений от массового спорта неотделим. Они подпитывают друг друга: спорт высоких достижений мотивирует физкультурников, а массовый спорт является базой для подготовки спортсменов-профессионалов.

На территории Пермского края за счёт средств регионального бюджета спортсмены получают стипендии, денежные призы за высокие достижения и выплаты на приобретение жилья призёрам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдолимпийских игр, чемпионатов мира и их тренерам. Выплачиваются стипендии и юным спортсменам, показавшим высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Из средств бюджета Пермского края оказывается материальная поддержка ветеранам спорта.

Несколько спортивных организаций Пермского края вошли в федеральный проект «Спорт — норма жизни», и уже в этом году в его рамках выделено 25 млн руб. спортивной школе «Кристалл» (Березники). С 2020 по 2022 год будет оказана материальная поддержка 15 спортивным школам Пермского края — по 2 млн руб. В 2021 году три спортивные школы получат по 8 млн руб. на улучшение материальной базы.

Уже начаты работы по подготовке к строительству центра по фигурному катанию в Перми. К 2023 году должны быть реконструированы стадион «Энергия», легкоатлетический манеж «Спартак», Дворец спорта «Орлёнок» и стадион «Юность», построен ФОК в Лысьве. Планируем строительство современного универсального спортивного комплекса на 10 тыс. зрителей, который позволит проводить международные соревнования по хоккею, баскетболу, фигурному катанию и шорт-треку.

Мы прекрасно понимали, что приобретение в собственность Пермского края бренда «Амкар» и начало его использования вызовет массу пересудов. Не зря ведь, согласно социологическим исследованиям, закрытие ФК «Амкар» стало лидером рейтинга потерь жителей Пермского края: о нём сожалеют 24,3% опрошенных. «Амкар» нам важен, чтобы показать — ничего не исчезает. Наши прошлые достижения — с нами! Они возможны и сейчас.

25 июля регион подписал с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым соглашение в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Оно подразумевает реализацию программы развития футбола в регионе до 2030 года на уровне детского, любительского и профессионального спорта. В частности, программа направлена на развитие кадрового тренерского и судейского состава, проведение региональных соревнований, создание качественной инфраструктуры. В регионе должны быть созданы центр подготовки футболистов и детский футбольный центр.

Мы сегодня заявляем о создании новой футбольной команды первой лиги. Это возможно и это нам необходимо.

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Подводя итог, хочу сказать, что патриотизм и особое отношение к истории и культуре своей Родины в крови у каждого жителя Прикамья. Уверен, что вместе мы сможем многое сделать для того, чтобы ещё больше гордиться родным краем, чтобы здесь хотелось жить и работать и нам, и нашим детям! По-другому просто не может быть!

Оплата данной публикации произведена из избирательного фонда Махонина Д. Н. — кандидата на должность губернатора Пермского края.

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