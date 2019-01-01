Григорий Серёдкин «Впечатления очень положительные» Эксперты Росавтодора оценили реализацию нацпроекта в Пермском крае Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Пример для гордости

В конце августа делегация Росавтодора проинспектировала ход работ в рамках нацпроекта в крае и пришла к выводу, что Пермский край — один из лучших примеров его реализации в части комплексного подхода. Ранее совет посетил Хабаровск, Читу, Красноярск, Новосибирск и другие российские города. Прикамье стало седьмым регионом проверки.

Глеб Киндер, заместитель председателя общественного совета при Росавтодоре, вице-президент «Опоры России»:

— Впечатления очень положительные. К сожалению, мы такое видим не во всех городах. Пермский край в этом отношении молодец. Важно, что подрядчики понимают меру своей ответственности. Очень понравилась практика замены бордюрного камня гранитным. Это обеспечит долговечность эксплуатации объекта. Видим, что заказчик не экономит. Городу Перми можно поставить оценку «5» после всего, что мы увидели.

Впрочем, замечания у комиссии всё же были. Глеб Киндер отметил, что на некоторых участках нарушена геометрия тротуаров, бордюрного камня, не убран строительный мусор. По его словам, заказчикам стоит также обратить внимание на организацию водоотведения на объектах и последующий контроль за ним в рамках контрактов на содержание дорожной сети.

Заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Сергей Красильников поблагодарил членов совета за высокую оценку работ в городе и отметил, что все озвученные замечания будут обязательно отработаны с подрядчиками: «Считаем, что замечания были объективные. Мы обратим на них внимание и в будущем постараемся не допускать повторов. Также возьмём на заметку опыт коллег из других городов».

Остальным муниципалитетам агломерации (Краснокамску, Пермскому району, Добрянке), по мнению членов совета, есть над чем работать. Проверяющие попросили краевого куратора пристальнее контролировать работы на объектах и их последующую приёмку.

Поскольку нацпроект одной из своих задач ставит именно повышение безопасности дорожного движения, Глеб Киндер попросил особое внимание уделять ограждению дорожных работ: «Пока участок не сдан, на нём должен быть весь комплекс дорожных знаков, предупреждающих о ремонте и призывающих к соблюдению скоростного режима. Это общее мнение всей комиссии. Данный пункт просим в будущем учесть в работе. Это влияет на безопасность дорожных рабочих, пешеходов и автомобилистов. К сожалению, соблюдается это требование не везде».

Раньше срока

На сегодняшний день в регионе завершён ремонт уже 19 объектов из 35 основных. Это больше половины. Многие из них сданы в эксплуатацию раньше срока. На остальных объектах нацпроекта работы выполнены более чем на 80%.

Первым региональным объектом, который был реконструирован в 2020 году в рамках нац­проекта, стал участок дороги Пермь — Березники от автобусной остановки «Пальники» до отворота на посёлок Лунный. Здесь подрядчик уложил новый асфальт, устойчивый к образованию колеи. Протяжённость участка — 3,23 км. В то же время был сдан в эксплуатацию участок шоссе Космонавтов от ул. Свиязева до моста через Мулянку длиной 1,1 км. Здесь также уложен асфальт нового типа.

Завершены работы по ремонту другого участка шоссе Космонавтов, от моста через Мулянку до аэропорта. Здесь реконструировали разворотные участки, а от шоссе и до старого терминала уложили новый асфальт.

Среди региональных объектов отремонтирован ещё один участок «гостевого маршрута» от аэропорта Большое Савино до отворота на Култаево. Это трасса Пермь — Усть-Качка. На протяжении 5,63 км подрядчик обновил асфальт: старое покрытие было изношено, на нём образовалась колея.

В начале августа прошла приёмка долгожданной реконструкции Восточного обхода — от развязки на Новые Ляды до отворота на Новопермскую ТЭЦ. Здесь дорога была расширена до четырёх полос. Подрядчик установил «умное» освещение, разделительную полосу «Нью-Джерси», обустроил водоотведение, укрепил дорожное полотно. Протяжённость участка составила 5,7 км. Как подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин, реконструкция повысила пропускную способность и безопасность на самой длинной улице страны (протяжённость Восточного обхода — 30 км, что является абсолютным рекордом длины улицы в РФ).

В последние две недели завершился ремонт ещё одного участка Восточного обхода — от развязки в микрорайон Садовый до отворота на Лядовский тракт в сторону Троицы. Здесь подрядчик ликвидировал глубокую колею и уложил асфальт по новому ГОСТу.

Активный ремонт ведётся и в муниципалитетах. Например, все объекты Краснокамского городского округа были сданы ещё в июне. Это улицы Шоссейная, Коммунистическая, Чапаева и Пушкина. Протяжённость нового асфальта на всех четырёх дорогах составила 5,3 км. В конце июля был принят участок дороги в Добрянском городском округе — между селом Сенькино и посёлком Камским. Одновременно прошла приёмка двух участков в Пермском районе — от Новых Лядов до Сылвы и от Сылвы до Троицы. Их общая протяжённость составляет 3,5 км. На сегодняшний день в этом муниципалитете готовы ещё два объекта: Няшино — Восточный обход и Городская свалка — Жебреи (общей протяжённостью 3,8 км). Здесь подрядчик применял комплексный подход: помимо нового асфальта на объектах обустроены съезды, обочины, искусственные неровности и тротуары, отремонтированы пучины и остановочные карманы.

Дороги обновляются и в самой Перми. По нацпроекту здесь отремонтировано уже четыре объекта. Первым стал внутриквартальный проезд на ул. Героев Хасана, 68а/1, его подрядчик сдал ещё в мае. Также на сегодняшний день готовы улицы Краснова (от ул. Сибирской до Комсомольского проспекта), Красноуфимская (от ул. Самаркандской до ул. Зеленогорской) и Петропавловская (от ул. Крисанова до ул. Попова).

Напомним, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в Прикамье с 2017 года. Всего в 2020 году в Пермской городской агломерации по БКАД в порядок приведут 55 дорожных объектов, в том числе 20 — за счёт экономии средств в рамках проведения конкурсных процедур. Общая площадь дорожного ремонта составит около 191 тыс. кв. м.

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