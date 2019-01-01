Алёна Морозова «С ларёчным геноцидом пора заканчивать» Краевые законодатели рассмотрят законопроект об отмене штрафов за размещение НТО на придомовых территориях Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутат краевого Законодательного собрания от партии ЛДПР Александр Григоренко внёс на рассмотрение парламента законопроект «О внесении изменений в закон об административных правонарушениях в Пермском крае». Депутат предлагает полностью отменить штрафы за размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовых территориях.

Ранее размер штрафа для юридических лиц и предпринимателей достигал 350 тыс. руб., что привело к разорению многих бизнесменов и долгам ТСЖ по штрафам. Это же заставило их объединиться в организацию «За сохранение НТО». Вместе они смогли отстоять свою позицию в краевом и Верховном судах. Конституционный суд своим определением постановил, что местные власти не имеют права запрещать размещение нестационарных объектов на придомовых территориях. Однако, несмотря на решения судов, штрафы за размещение НТО на придомовых территориях до сих пор не отменены.

«Лично я за наведение порядка в сфере НТО и приведение ларьков к единому внешнему виду. Так, как это сделано во многих других городах России и как это работает в европейских странах. Того же хотят и другие противники так называемой реформы НТО. От этого выиграют и предприниматели, и городские власти, и, разумеется, жители», — заявил «Новому компаньону» Александр Григоренко.

Александр Григоренко, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Мы против политики администрации Перми, которая привела к закрытию большого числа НТО и увольнению тысяч работников. Для примера, в Перми за два с лишним года было ликвидировано 1193 ларька, к новому внешнему виду приведено всего 98. Зато вместо вполне цивилизованных ларьков выросло огромное число развалов, на которые администрация не покушается. Зачем это сделано? Иначе как вредительством это не назовёшь. Чтобы устранить последствия этого вредительства, я и внёс свой законопроект. Очень надеюсь, что его поддержат все фракции Законодательного собрания и врио губернатора Дмитрий Махонин. С «ларёчным геноцидом» пора заканчивать.

Законопроект депутата поддерживают представители организации «За сохранение НТО». По мнению руководителя организации Екатерины Безгодовой, законопроект позволит жителям многоквартирных домов компенсировать часть расходов на ЖКХ за счёт платы от сдачи земли под НТО в аренду, приобретать продукты питания в шаговой доступности (избегая скопления людей в супермаркетах, именно формат киоска как раз и позволяет соблюдать дистанцию 1,5 м).

Тем временем Совет муниципальных образований готовит свою версию законопроекта «Об административных правонарушениях». По факту он является очередной реинкарнацией предыдущей версии закона. В нём, в частности, установлены штрафы за «размещение киосков и павильонов на детской площадке, газоне, на территории дворов, а также земле, где их размещение не допускается, и снижение ширины тротуара менее 3 м». По мнению экспертов, этот законопроект будет оспорен в суде.

Так, главный редактор газеты «Эфир» Дмитрий Оксюта (защищал позицию противников реформы НТО в суде) заявил «Новому компаньону», что в законопроекте Совета муниципальных образований прописаны штрафы за нарушения, которых по факту сейчас в правилах благоустройства Перми и других МСУ нет. «И наоборот, нет штрафов за нарушение требований к внешнему виду, которые в правилах благоустройства есть. Это позволит оспорить новый законопроект в суде», — отмечает Оксюта.

Юрист и предприниматель Антон Любич заявил, что если город хочет добиться улучшения внешнего облика улиц, то бороться нужно именно за это, согласовав с деловым сообществом приемлемые по ценам решения в вопросе единого внешнего вида ларьков. «Пока же политика штрафов и буксующий процесс внесения изменений в правила благоустройства после определения Конституционного суда создают впечатление, что просто лоббируются интересы розничных сетей», — считает Любич.

Согласен с ним и Александр Григоренко: «При уполномоченном по защите прав предпринимателей Анатолии Маховикове больше года существовала рабочая группа, которая даже в условиях отрицательного отношения губернатора Максима Решетникова к НТО смогла добиться для них серьёзных послаблений. Думаю, надо восстановить деятельность данной рабочей группы и продолжить разработку общего подхода к НТО. Но перед этим нужно отменить действующие штрафы. Без этого работа комиссии будет бессмысленной».

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