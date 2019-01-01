Вопреки пандемии Фоторепортаж с четвёртого Пермского марафона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 5 и 6 сентября состоялся очередной, четвёртый по счёту, Пермский марафон. Проходил он в особых пандемических условиях, признаками чего были массовая проверка температуры тела участников и болельщиков, а также обязательное ношение масок (их можно было снимать только во время самих забегов).

Пандемия сказалась и на том, что участникам вручались копии медалей, так как настоящие «застряли» в Казахстане и будут вручены позже.

Несмотря на жёсткие меры, мероприятие собрало 7,9 тыс. участников на всех семи трассах (от 200 м до 42,195 км).

Абсолютным победителем марафонской дистанции (42,195 км) среди мужчин стал Юрий Чечун из Тольятти (Самарская область) с результатом 2 часа 16 минут 52 секунды, вторым — Алексей Трошкин из Саранска, третьим — Олег Григорьев из Саратова. Среди женщин первой марафон пробежала Луиза Дмитриева из Гатчины с результатом 2 часа 28 минут 35 секунд, второй финишировала Алина Прокопьева из Чувашии, третьей стала Ольга Дедова из Перми.

При этом Луиза Дмитриева в качестве призовых получит 500 тыс. руб., а Юрий Чечун — 375 тыс.руб.

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