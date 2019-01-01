Елена Синица Вечный торг «Новый компаньон» выявил топ-5 «непродающихся» зданий в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми некоторые объекты коммерческой и офисной недвижимости годами выставлены на продажу. Их цены то падают, то поднимаются, но новых хозяев они могут ждать практически вечно. «Новый компаньон» решил выявить пять самых дорогих зданий, которые непрерывно продаются на протяжении минимум последних трёх лет на порталах ЦИАН и «Авито Недвижимость».

Стоимость самых дорогих площадей колеблется от 168 млн руб. до 330 млн руб. Больше всего «непродающихся» зданий находится в центре Перми.

Площадь самого большого из них достигает 7 тыс. кв. м. — это 13-этажное здание на ул. Куйбышева, 50, которые в разные годы продавалось от 240 млн руб. до 330 млн руб.

Часть продавцов отсутствие спроса на коммерческую недвижимость объясняют слишком большими площадями зданий и незаинтересованностью покупателей. Один из владельцев сообщил, что в настоящее время покупателям неинтересно вложение в коммерческую недвижимость.

1. Бизнес-центр «Мираж» (ул. Пушкарская, 140). Здание общей площадью 6 тыс. кв. м. можно приобрести за 330 млн руб.

С 2017 по 2019 год стоимость цена здания колебалась от 300 до 315 млн руб. При этом в описании объявления о продаже указано, что здание полностью заполнено арендаторами.

2. Бизнес-центр (ул. Куйбышева, 50). Общая площадь — 7 тыс. кв. м. В разные годы стоимость объекта составляла от 240 млн руб. до 330 млн руб. Сейчас здание продаётся за 300 млн руб.

3. Деловой центр «Гранд» (ул. Петропавловская, 41). Общая площадь — 2,2 тыс. кв. м. Стоимость помещения составляет 190 млн руб.

4. Мебельный центр «Мегацентр» (ш. Космонавтов, 335). Площадь здания — 4 тыс. кв. м. Стоимость объекта на данный момент — 168 млн руб.

5. Деловой центр (ул. Петропавловская, 113). Объект площадью чуть больше 2 тыс. кв. м. можно приобрести за 150 млн руб.

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