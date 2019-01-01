Михаил Суслов «Права на ошибку у нас нет» О чём Дмитрий Махонин поговорил со своим штабом поддержки Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Дмитрий Махонин обсудил с активом штаба поддержки главы Пермского края демографию, развитие территорий, повышение уровня жизни людей и ответил на вопросы, интересующие жителей региона. Встреча прошла 1 сентября на пространстве завода им. Шпагина. В ней приняли участие порядка 200 человек: руководители предприятий и образовательных учреждений, депутаты и представители некоммерческих организаций, активисты из муниципалитетов, деятели культуры и спорта, лидеры мнений.

В своём вступительном слове Дмитрий Махонин призвал членов общественного штаба помочь донести до жителей Пермского края планы по развитию региона.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Считаю такие встречи очень полезными. Есть возможность в формате живого общения обсудить планы по развитию региона. Уверен, с вашей помощью все они будут донесены до жителей даже самых отдалённых территорий Прикамья. Готов ответить на волнующие вас вопросы, выслушать предложения. Часть из них войдет в число задач, которые региону предстоит решить в ближайшем будущем. Вы представляете мнение жителей края, а кто, если не сами прикамцы должны формировать стратегию развития региона? Только вместе мы сможем изменить жизнь в регионе к лучшему.

Он отметил, что в качестве врио главы края ему «и проще, и тяжелее». Проще, потому что он «родился, учился, работал в Пермском крае и никогда особо отсюда не уезжал» («Всегда говорил, что в Москву езжу на командировку»). И поэтому он понимает тонкости развития и потенциал края. А сложнее, так как ответственности больше. «Мы должны понимать, что права на ошибку у нас нет», — заявил он.

Махонин добавил, что не нужно разделять то или иное направление развития: «Все люди в Пермском крае должны понимать, что у нас есть будущее. Мы можем стать культурным центром, центром по разработке генетики, центром по разработке научных исследований — всё это мы должны сделать».

Врио губернатора сказал также, что регион должен вынести максимум с празднования 300-летие Перми, поправить те оплошности, которые были допущены (по строительству зоопарка, например). «Но главное — заслужить доверие населения, доказывая, что мы люди дела: за что берёмся, доводим до конца. Важно, чтобы людям хотелось оставаться жить в крае», — резюмировал врио губернатора.

Гендиректор ПАО «ПНППК» Алексей Андреев, один из четырёх сопредседателей штаба поддержки, подчеркнул, что для края сегодня актуальна проблема сокращения численности населения, и решить её можно только посредством создания благоприятных условий. Его поддержал член совета отцов при уполномоченном по правам человека в Прикамье Денис Гатаулин: «Нельзя допустить, чтобы наши лучшие специалисты и самые одаренные дети уезжали в другие регионы»

Развитие любой территории зависит от молодёжи, от того, насколько ей будет интересно работать в Пермском крае, отметила другой сопредседатель штаба, ректор ПГМУ Ирина Корюкина: «Ребята у нас достойные. Это показала ситуация с пандемией, где, кроме врачей, несколько месяцев работали 700 волонтёров-медиков в «ковидных» и «нековидных» лечебных медицинских учреждениях, 100 из них работают уже пятый месяц. Наши волонтёры-медики — одни из лучших в России».

Дмитрий Махонин ответил, что уже сегодня край занимается решением этой проблемы. Для привлечения высокопрофессиональных кадров в Прикамье сформирован пакет из 80 крупных инвестиционных проектов на общую сумму около 1,5 трлн руб. Их реализация позволит создать около 10 тыс. новых рабочих мест. На стадии проектирования — образовательный центр для талантливых ребят по типу «Сириуса». В рамках проекта «Пермь-300», реализуемого к юбилею краевой столицы, будет также построена региональная музыкальная школа для одаренных прикамцев и другие учреждения для поддержки юных талантов.

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Альберт Демченко (также сопредседатель штаба) поддержал вектор по развитию физкультуры и спорта, тренд на проведение международных соревнований, а также участие пермских спортсменов в сборных командах. «Это очень важная история, это всё показывает лицо края», — отметил Демченко

Герой России, депутат Заксобрания Сергей Яшкин (четвёртый сопредседатель) отметил программу развития региона, акцентировав внимание на новых подходах к развитию экономики и мерах соцподдержки населения. Кроме того, по его словам, в крае сейчас идёт активное сохранение исторического наследия и развитие патриотического воспитания. Но этот процесс будет проходить «только при объединении усилий общества и власти».

Представитель родительской общественности, которая воспитывает детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), предложила развивать инклюзивное образование в Пермском крае. По её словам, такие дети развиваются лучше, когда учатся вместе со здоровыми школьниками.

Задача намного шире — нужно устранять социальное неравенство во всех сферах, ответил Дмитрий Махонин. «Необходимы стандарты по условиям и оснащению учреждений здравоохранения, образования, культуры, в социальном обслуживании и благоустройстве территории», — подчеркнул глава региона.

Кроме того, Махонина также спросили о возможном возращении к режиму самоизоляции в регионе. Врио губернатора подчеркнул, что краевые власти сделают всё, чтобы этого не допустить. «Жители должны понимать, что это не только личный стресс для них, но и тяжелое потрясение для экономики, — отметил он. — Не забывайте, что распространение коронавируса зависит от каждого из нас. Чтобы не допустить роста заболевших, необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора. Плюс к этому сейчас на повестке — вакцинация населения от гриппа. В Пермский край поступит 1,5 млн доз вакцины. Для удобства жителей прививки будут ставиться не только в медучреждениях, но и в торговых центрах, старшему поколению — на дому».

Напомним, штаб поддержки был создан в августе. Его основная задача — выстроить обратную связь между жителями и властями. На сегодня в штаб входит порядка 300 человек, среди которых есть представители разных групп: промышленники, спортсмены, общественные организации и т.д. Штаб будет работать до 2030 года. По словам Алексея Андреева, задача штаба заключается в том, чтобы помочь губернатору «стратегически развивать Пермский край в условиях бюджетного дефицита». «Мы должны создать среду, поскольку развиваться можно только в общей среде, — отметил Андреев. — Те люди, которые вошли в штаб, должны поспособствовать этому. При этом в штабе не нужно числиться, в нём нужно работать».

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