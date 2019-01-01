Вера Гиренко Завод Шпагина: 8,5 га культуры Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко ознакомился с масштабом культурных преобразований на территории бывшего завода в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

На минувшей неделе Пермский край посетил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, курирующий вопросы цифровизации, спорта, культуры и туризма. В рамках рабочего визита на Завод Шпагина он совместно с главой Прикамья Дмитрием Махониным оценил культурно-туристический потенциал пространства и ознакомился с проектом его преобразования.

Завод Шпагина является одним из ключевых проектов программы «Пермь – 300» — перечня объектов городской среды, ремонт и реконструкцию которых планируется завершить к 300-летию​ Перми в 2023 году. Некоторые из них получат финансирование в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Такую поддержку, в частности, рассчитывает получить городское пространство, расположившееся на территории бывших мастерских мотовозоремонтного завода «Ремпутьмаш».

Во время визита Дмитрия Чернышенко на Завод Шпагина министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский заметил, что даже несмотря на то, что это культурное пространство площадью 8,5 га работает сейчас далеко не в полную мощь, каждый год его посещают 100 тыс. гостей. «В ближайшем будущем сюда, в устье реки Егошихи, переместятся Пермская художественная галерея, филиал краеведческого музея, новая сцена театра «У моста». Кроме того, на Разгуляе будет выстроена вторая сцена Пермского театра оперы и балета», — заметил Вячеслав Торчинский.

По словам Дмитрия Махонина, сейчас на стадии проектирования находятся несколько цехов Завода Шпагина. «Нет никаких сомнений в том, что к 2023 году мы полностью доделаем это пространство. Что касается Художественной галереи, то в ближайшее время мы готовы объявить тендер по выбору подрядчика. Будем рассчитывать на федеральную поддержку», — пояснил Дмитрий Махонин.

Дмитрий Чернышенко заметил, что существенным моментом для оказания федеральной помощи в переезде Пермской художественной галереи является тот факт, что она расположена в здании храма. «Сейчас Спасо-Преображенский кафедральный собор используется в качестве хранилища уникальных экспонатов, которые представляют бесспорную ценность. Правительство России будет в этом помогать, чтобы люди смогли увидеть все эти шедевры и использовать храм по его прямому назначению», — сказал заместитель председателя правительства РФ.

На федеральные инвестиции краевые власти рассчитывают и в случае с новой сценой для Пермского театра оперы и балета, проектированием которой занимается бюро «Why». «Недавно проектировщики представили нам свои архитектурные решения. В них всё замечательно. Так что в первом квартале следующего года мы рассчитываем получить проект, который будет реализован благодаря частным инвестициям и федеральной целевой программе. Планируем реализовать проект к 2024 году», — рассказал глава Пермского края.

Как признался Дмитрий Чернышенко, его приятно удивил масштаб и потенциал Завода Шпагина. «Президент России поставил цель — в три раза увеличить посещаемость культурных учреждений. Судя по тому, что я увидел, в Перми этого возможно добиться. Создание культурного кластера на территории бывшего завода — это прекрасная инициатива, которая в перспективе позволит привезти сюда миллион жителей и гостей Пермского края. Это гигантская цифра», — резюмировал Дмитрий Николаевич.

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