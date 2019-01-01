Валерий Мазанов Без десяти шестьсот Глава Соликамского городского округа Алексей Федотов — о том, с чем территория подошла к своему 590-летию Поделиться Поделиться Твитнуть

Экономика

— Алексей Николаевич, с самого момента своего основания в 1430 году и по сей день Соликамск — один из самых известных символов промышленного развития Прикамья. Солеварение, медеплавильное производство, торговля — не одну сотню лет город был промышленным, административным и культурным центром огромного региона. Что представляет собой экономика Соликамска сегодня, только ли калийные удобрения лежат в основе благосостояния территории?

— Да, испокон веков Соликамск был городом-тружеником. Наши предки много работали, закладывая основы сегодняшней экономики и культурного достояния. Был сложный период в 1990—2000-е годы, когда сокращались мощности, простаивало производство. Проблемы были фактически у всех. Но сегодня это время позади, все предприятия прочно стоят на ногах.

Например, завод «Урал» с 2016 года уверенно наращивает объёмы, внедряет новые технологии, автоматизацию, производит продукции на 2 млрд руб. и вскоре намерен выйти на показатель 3 млрд руб. Глубина переработки древесины в «Соликамскбумпроме» сегодня — наибольшая из существующих, объём продукции — на 17 млрд руб. в год. Работает дочернее предприятие компании «ЛУКОЙЛ», отгружая продукции на 16 млрд руб. в год.

Есть очень интересные предприятия среднего бизнеса — например, ООО «Завод металлических изделий», где создана современная система организации труда и технологии производства. Недавно там работали 250 человек, сейчас — 400, причём много молодёжи. Развиваются наукоёмкие производства: Соликамский опытно-металлургический завод, Соликамский завод десульфураторов.

Сегодня предприятия округа инвестируют в производство порядка 15 млрд руб. — это довольно приличные деньги, которые позволяют им уверенно смотреть в будущее. На много лет обеспечен сырьём «Соликамскбумпром». И конечно, самая крупная отрасль, с которой связано развитие, — калийная. Готовы проекты нескольких новых комбинатов, разрабатываются новые стволы на руднике «Южный». Запасы калия разведаны в перспективе на несколько десятилетий. «Уралкалий» активно набирает сотрудников, есть острый дефицит кадров. До пандемии у нас была безработица на уровне всего 0,7%. Сейчас, конечно, картина изменилась, но и сегодня этот показатель — один из самых низких в крае.

— Насколько развит в округе малый и средний бизнес и как в Соликамске помогали ему во время эпидемии?

— В сфере малого и среднего бизнеса занято порядка 30% трудоспособного населения. Возможно, по итогам противоэпидемических ограничений эта цифра будет скорректирована — действительно, этому сектору пришлось очень тяжело. Но мы предприняли ряд шагов, которые призваны помочь предпринимателям. Даём отсрочку по аренде муниципального имущества, по плате за размещение НТО, оперативно информируем соликамских предпринимателей обо всех федеральных и краевых мерах — словом, пересматриваем все параметры работы. Нам очень важно, чтобы предприниматели пережили этот период с наименьшими потерями, ведь и сегодня многие направления не имеют возможности работать в полную мощность: общепит, кинотеатры, сфера услуг.

Так что независимо от вида бизнеса, условий работы все мы здесь понимаем: мы — одна семья, и выходить из трудностей стараемся вместе.

— Вместе — это значит в том числе с привлечением ресурса градообразующих предприятий. Насколько бизнес в Соликамске социально ответственный, удаётся ли находить общий язык с руководством компаний в вопросах развития города?

— Предприятия возглавляют опытные директора, профессионалы своего дела, погружённые не только в вопросы производства, но и в дела Соликамского округа. Руководители «Соликамск­бумпрома» и «Уралкалия» Виктор Баранов и Дмитрий Осипов являются депутатами Законодательного собрания края. Сегодня «Уралкалий» строит в Соликамске целый квартал новых домов на 350 квартир. Понятно, что в первую очередь решается жилищная проблема сотрудников предприятия, но, поскольку они являются жителями города, это важно для всех.

Мы всегда совместно с директорами обсуждаем вопросы развития территории, при необходимости они подключают свои лоббистские возможности. Так, благодаря активной позиции депутатов ЗС мы завершаем проект газификации частного сектора на 164 млн руб. — это примерно 1 тыс. подключений. Примеры можно приводить во всех сферах жизни округа.

Инфраструктура и жильё

— В последние годы много средств вкладывается в дорожное строительство, это видно даже по реконструкции трассы Березники — Соликамск, которая сегодня идёт опережающими темпами. При этом дороги — очень финансово ёмкие объекты, средств у муниципалитетов не хватает. Несколько лет назад на уровне губернатора было заявлено, что часть транзитных трасс будет передана из муниципалитетов краю. Этот процесс виден или он остался только декларацией?

— Передача части дорог произошла — например, ул. Мичурина, это въезд в город. В 2016 году её отремонтировали и передали краю, сегодня она в хорошем состоянии. На территории округа были «бесхозные» дороги, их по согласованию с краем также передаём в ведение минтранса — например, сегодня идёт процесс межевания дороги в сторону Косы, затем состоится передача.

В результате объединения муниципалитетов мы получили ряд преимуществ — например, закон, по которому на рубль экономии мы получаем рубль от края. Так у нас сложилась трёхлетняя программа развития инфраструктуры стоимостью 246 млн руб. За счёт этой программы мы ремонтируем скважины, линии электроснабжения, школы, детские сады, сельские клубы. Кроме того, 40—50 млн руб. ежегодно направляется на внутрипоселковые дороги, на весь Соликамский городской округ ежегодно направляется около 130—140 млн руб.

Надо понимать, что многие наши поселения находятся рядом с городом: Тохтуево, Родники, Городище, Половодово. В большинстве жители этих поселений работают на предприятиях Соликамска, поэтому дороги эти очень нужны. С каждым годом растёт количество личного транспорта: если в 2016 году было 29 тыс. единиц, то сегодня — 36 тыс., уже стали появляться пробки. Поэтому мы ежегодно ремонтируем более 20 км дорог, примерно 8—9% их общей протяжённости. Сегодня в нормативном состоянии находится около 50% дорог, и с каждым годом этот показатель растёт.

Ну и, конечно, очень много внимания в последние годы уделяется внутридворовым, межквартальным дорогам и проездам, дворам. Средства нацпроекта «Жильё и городская среда» позволили значительно увеличить объёмы: в 2019 году, например, мы привели в порядок 17 дворовых территорий на общую сумму более 71 млн руб.

— Наверное, для каждой территории очень болезненной является проблема ветхого жилья. Соликамск не исключение?

— Ветхих домов — около 300. Необходимо построить примерно 200 тыс. кв. м плюс выплатить компенсации собственникам. Цена всех этих мероприятий — около 6 млрд руб. При этом годовой бюджет округа — 3,2 млрд руб. Понятно, что мы входим как в краевые программы, так и в нацпроект «Жильё и городская среда». Сегодня аварийными признаны 162 дома, в ближайшее время будем расселять по нацпроекту 66 домов и предоставлять жильё их жителям. Строим дом на ул. Добролюбова на 100 квартир.

Если по ряду причин те или иные дома не могут войти в краевые и федеральные программы, стараемся решать проблему разными путями. Расселили три дома, 105 жителей получат компенсации на общую сумму 52 млн руб., из которых 50% софинансирует край. В целом программа расселения расписана до 2023 года. Проблему надо решать. Хотя она касается не столь большого числа людей, она очень для них важна. Жить в условиях прошлого века уже недопустимо.

— В ряде муниципалитетов износ инженерных сетей составляет 70—80%. Насколько тревожная ситуация с сетями в Соликамском округе, есть ли угроза аварий?

— Совершенно точно нет. Были, конечно, неприятные случаи из-за человеческого фактора — два-три на моей памяти. Как-то раз невнимательный экскаваторщик зацепил трубу и случился прорыв.

Но в целом и муниципалитет, и градообразующие предприятия следят за своими сетями, вовремя проводят ремонт.

Очень большое внимание мы уделяем внедрению цифровых технологий в городскую инфраструктуру. Система теплоснабжения оснащена датчиками, город у нас небольшой — все неполадки, потери давления сразу видны. В прошлом году установили в городе светодиодное освещение, одновременно внедрив систему передачи информации по технологии LoRaWAN. Мы реализовали его на принципах энергосервисного контракта и рассчитываемся за эти работы за счёт экономии, а она составила более 65%. Планируем внедрить эту систему и в поселениях.

Образование и медицина

— Пандемия остро обнажила проблемы медицины. Понятно, что это компетенция края, но тем не менее какие задачи надо решать в Соликамске и что для этого делает местная власть?

— Конечно, людей не особо интересует распределение сфер ответственности, все вопросы они задают местной власти. «Узкие места» в здравоохранении были видны давно. Для нас остро стоит вопрос нехватки коечного фонда, особенно с учётом того, что к больнице Соликамска прикреплены жители Чердыни и Красновишерска. Не хватает оборудования — скажем, на всю территорию всего один томограф. Ощущается нехватка специалистов.

Есть, конечно, и хорошие новости: в прошлом году открыли новую детскую поликлинику на 200 посещений, но сегодня здесь уже принимают по 300 детей. Нужна ещё одна поликлиника — в северной части города.

С этими и другими вопросами я побывал на приёме у главы региона Дмитрия Махонина. Порадовало, что Дмитрий Николаевич слышит нас, и уже есть пути решения некоторых проблем. Так, касательно поликлиники идёт выделение участка, прорабатываем экономическую часть проекта, глава Прикамья дал команду включить эти расходы в краевую инвестпрограмму.

Вместе с депутатом ЗС Виктором Барановым встречались с главой краевого минздрава Оксаной Мелеховой. Она обещала в скором времени приехать в Соликамск и вместе с врачебным сообществом обсудить другие планы развития медицины.

— Если посмотреть на социологические опросы жителей округа, то, в отличие от медицины, многие годы уровень удовлетворённости качеством образования в Соликамске — более 75%. Это впечатляющий показатель. За счёт чего удаётся его держать на столь высоком уровне?

— Конечно, мы вкладываем значительные средства в сферу образования. Очень много занимаемся обновлением материальной базы, созданием современного пространства в школах. В прошлом году, например, полностью реконструировали здания школы №13 на 400 мест, проект стоил 115 млн руб. Отремонтировали школы №1, 17, Тюлькинскую, Тохтуевскую, Половодовскую школы.

Реализуем строительство новой школы на 825 мест. Стремимся к тому, чтобы у каждой школы был свой стадион или универсальная спортплощадка. В поселениях или микрорайонах школа — это центр активности не только детей, но и взрослых, и они также могут заниматься здесь спортом, проводить мероприятия, встречи.

В 2020 году порядка 50% всех школ переведём на энергосберегающие технологии. Это даёт каждому учреждению экономию в среднем 100 тыс. руб. ежеквартально, и эти средства направляются на нужды самих школ.

Но главное, по моему мнению, всё же подход педагогов к работе. В школах и других учреждениях образования у нас работают по-насто­ящему увлечённые своим делом учителя и директора. Три педагога в прошлом году стали лауреатами премии губернатора, ещё два — премии президента. Отсюда результаты: в прошлом учебном году, например, было 36 медалистов, бывало и больше.

У этих медалей, правда, есть и обратная сторона. Многие успешные ученики стремятся продолжить учёбу в более крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге. Не все они связывают своё будущее с Соликамском. Каждый строит свою судьбу сам, но мы всегда рады их возвращению в родной город. Нам приятно, что многие наши успешные ученики помнят о малой родине и помогают ей. Из недавних примеров: в селе Касиб на средства бывшего ученика сегодня оборудована прекрасная современная библиотека.

Прошлое и будущее

— Когда произносишь название вашего города, перед глазами встаёт прежде всего картинка потрясающего архитектурного ансамбля. Вообще, в Соликамске сохранилось на редкость много объектов культурного наследия. Но вопрос в том, как их содержать при ограниченном бюджете? А ведь, наверное, хочется не только сохранить, но и сделать так, чтобы они «заиграли» во всей красе?

— В целом у нас более 100 объектов культурного наследия. По самым скромным оценкам, на приведение в порядок только основных исторических зданий и храмов в центральной части города требуется от 280 млн до 500 млн руб. Где брать деньги? Есть несколько путей, и мы движемся по всем одновременно.

Храм Иоанна Предтечи начали реставрировать при поддержке краевого бюджета, и это очень хорошо. Сегодня пытаемся договориться, чтобы РПЦ взяла под своё крыло и Крестовоздвиженский собор, который требует больших вложений.

Действуют краевые программы: в прошлом году мы выделили средства на ремонт Дома воеводы, на 2021 год на объекты культурного наследия выделено 30 млн руб. Помогают градообразующие предприятия. Фонд «Преображение» системно вкладывается в реставрацию таких объектов. Словом, стараемся всем миром, как это и происходит с подобными объектами: Белогорье, например, возрождали тоже фонды и меценаты, жители края.

Сейчас, в год 590-летия, мы уже разрабатываем программу празднования 600-летия. Мы выиграли грант на 98 млн руб. в конкурсе малых исторических городов. Ещё 52 млн руб. будет выделено по федеральному проекту «Культура», куда мы подали заявку на участие. С учётом дополнительных источников хотим максимально привести наш центр в порядок, сделать полноценный пешеходный маршрут до Богоявленской церкви с устройством набережной реки Усолки. И, конечно, с приведением в порядок всего архитектурного ансамбля центра города, созданием современной туристической инфраструктуры — гостиницы, предприятий питания.

— Мы подошли к последнему вопросу: что ещё вам очень хотелось бы сделать если не в ближайшее время, то хотя бы в ближайшие годы?

— Во-первых, это как раз планы, связанные с приведением в порядок нашей «визитной карточки», центрального ансамбля. Уверен, что при поддержке главы региона нам удастся реализовать эти идеи.

Во-вторых, это планы, связанные с дальнейшей цифровизацией. Это вообще бездонная тема, которую можно и нужно внедрять буквально во все сферы. На том же будущем туристическом маршруте можно установить QR-коды с информацией о городе и объектах. Организовать точный учёт в ЖКХ: подсчитано, что конечные затраты потребителей могут быть снижены таким образом примерно на 30%. То же самое в управлении транспортными потоками в городе, теплоснабжением и всем остальным хозяйством — вплоть до установки датчиков на канализационные люки, что ликвидирует проблему их краж. Оснастить все 100% объектов образования цифровым управлением ресурсами. И так далее, ведь в плане внедрения информационных технологий мы лишь в самом начале пути.

В целом наша задача — сделать так, чтобы в ближайшие годы Соликамск был «умным» городом. При этом красивым, уютным и комфортным для его жителей и гостей.

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