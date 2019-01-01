Алёна Беляева Бюджетные гарантии Экономическая ситуация не повлияет на реализацию ключевых городских проектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Комитет по бюджету и налогам Пермской гордумы рассмотрел проект администрации города по корректировке муниципального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов. Изменения продиктованы состоянием экономической ситуации, сложившейся под влиянием пандемии коронавируса и режима самоизоляции.

До и после юбилея

Проект предусматривает сокращение доходов бюджета в текущем году на 2,2 млрд руб. «Это размер уточнённой оценки выпадающих доходов в связи с изменением экономической ситуации, — пояснила замглавы администрации — начальник департамента финансов Вера Титяпкина. — В июне и июле постепенно восстанавливаются поступления по основному источнику бюджета — налогу на доходы физических лиц». Для обеспечения сбалансированности бюджета и снижения размера его дефицита предлагается перенести расходы в сумме 630 млн руб. по восьми объектам бюджетных инвестиций на 2021—2022 годы, а также приостановить реализацию четырёх проектов в сфере ЖКХ и вернуться к их финансированию позже.

После корректировки объём доходов бюджета в 2020 году составит 38,7 млрд руб., расходов — 42,3 млрд руб. Дефицит бюджета — 3,5 млрд руб. Для финансирования дефицита бюджета будет привлечён бюджетный кредит под минимальную процентную ставку 0,1% на срок до пяти лет. Его погашение начнётся после 2023 года: к тому времени закончится реализация большинства проектов, связанных с подготовкой к 300-летию города, и восстановится экономика. В 2021—2022 годах доходная часть бюджета стабилизируется на уровне 42,4—42,7 млрд руб., и при том же объёме расходов дефицит снизится до 1,17 млрд руб. Предложенные параметры бюджета позволят продолжить реализацию важнейших проектов, в том числе связанных с подготовкой Перми к празднованию юбилея.

Эспланада и Компрос

Ключевые муниципальные проекты, связанные с подготовкой к 300-летию Перми, предполагают комплексное благоустройство центральной части города — эспланады и Комсомольского проспекта, а также набережной реки Камы.

В частности, уже стартовал капитальный ремонт сквера в 66-м квартале эспланады, работы будут проводиться в 2020—2022 годах. В результате в центре города появится обновлённое пространство двух кварталов эспланады, выполненное в едином стиле. При сохранении существующего облика на площади 5,2 га будет организовано место для комфортного пребывания людей как во время городских и общероссийских праздников, так и в обычные дни.

Другим важнейшим проектом, приуроченным к 300-летию Перми, является благоустройство Комсомольского проспекта. Главная задача состоит в воссоздании исторического облика улицы. Кроме того, реализация проекта направлена на создание комфортных условий для пешеходов на всём протяжении проспекта. Для этого помимо расширения тротуарной части предусмотрен ремонт бульварной части: прежнее покрытие заменят на гранит, установят скамейки, урны и торшерные опоры освещения.

Создание пешеходной аллеи предусмотрено и на Октябрьской площади — с помощью мобильных архитектурных форм, в которые высадят деревья. Это позволит сохранить основное назначение площади, а на время массовых праздничных мероприятий кадки будут убираться. Парковочная зона на площади также останется. А на Комсомольской площади появится зона отдыха с зелёными насаждениями и малыми архитектурными формами.

Устройство системы ливневой канализации позволит избавить проспект от одной из главных проблем — застаивания воды в период сильных дождей на перекрёстке с ул. Советской.

Будут созданы условия и для комфортного автомобильного движения. В рамках капремонта планируется обновить покрытие проезжей части. Также на протяжении всего Комсомольского проспекта будут упорядочены парковочные места.

Администрация Перми

Набережная и улица Революции

В этом году заканчивается реконструкция набережной реки Камы. В 2017 году властями был выполнен ремонт променадной части, подземного перехода с ул. Попова и лестничных маршей. Смонтированы восемь смотровых балконов, установлены три модульных общественных туалета, включая отделения для маломобильных граждан. На газонной части устроены бетонные основания под детскую площадку и фан-зону. В прошлом году в рамках капремонта сквера на нижней части набережной завершено строительство лекционного павильона, панорамного кафе, амфитеатра, спорткафе, организована детская инклюзивная площадка. Выполнено озеленение территории набережной на участке от Кафедрального собора до границы земельного участка ОАО «Порт Пермь» на откосной части железнодорожной насыпи. Установлены модульные здания: туалеты, комната матери и ребёнка.

Ещё одним проектом, приуроченным к юбилею Перми, станет обновление подвижного состава общественного городского транспорта. Это позволит не только улучшить качество транспортного обслуживания горожан, но и украсить улицы Перми. В 2019 году властями было приобретено два трамвая и 90 автобусов, в 2020-м — ещё семь трамваев. До конца года планируется приобрести новые автобусы. В планах на 2021 год — закупка новых трамваев.

После окончания реконструкции ул. Революции, начатой в октябре 2018 года, будет организовано движение трамваев на участке от ул. Куйбышева до ул. Сибирской. В октябре прошлого года был открыт участок от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской: здесь организовано четырёхполосное движение — по две полосы в каждую сторону. В 2020 году планируется завершить работы по укладке бесшумных трамвайных путей.

Школы и культурное наследие

В 2020—2022 годах продолжатся работы по развитию городской социальной инфраструктуры. В этом году будут введены в эксплуатацию три детских сада в общей сложности более чем на 900 мест, завершится строительство нового здания гимназии №3. До конца года будет введён в эксплуатацию детско-юношеский центр им. Соломина. Спортивная инфраструктура города пополнится двумя новыми объектами — комплексом в экстрим-парке и спортивной базой «Летающий лыжник».

На 2021 год запланирован ввод в эксплуатацию детского сада на ул. Плеханова, завершится реконструкция здания школы №93. В 2022 году завершится реконструкция зданий школы на ул. Целинной и гимназии №17, а также строительство школы на ул. Юнг Прикамья.

Что касается спортивной инфраструктуры города, то она пополнится реконструированным спортивным центром «Спартак», физкультурно-

оздоровительным центром на ул. Академика Веденеева, бассейнами на улицах Шпальной и Гашкова.

К началу 2023 года в полном объёме будут выполнены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Дача Синакевича». В контексте развития инфраструктуры в сфере культуры важно отметить и ремонт здания Пермского театра юного зрителя, частичное финансирование которого уже предусмотрено в 2021 году в рамках федеральных субсидий по национальному проекту «Культура». Также сейчас прорабатывается приспособление здания на ул. Пермской, 66 под малую сцену ТЮЗа. В числе объектов, ремонт и реконструкцию которых планируется завершить к 300-летию Перми, три библиотеки — на улицах Гашкова и Крылова, а также в Новых Лядах. В 2022 году будет открыт после реконструкции обновлённый Дворец молодёжи, после текущих ремонтов — ДК им. Кирова и ДК «Урал».

Предложения администрации по корректировке бюджета на 2020—2022 годы одобрены бюджетным комитетом и рекомендованы к принятию Пермской городской думой на пленарном заседании 25 августа.

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