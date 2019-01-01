Дмитрий Енцов журналист В ремонтном кольце В Пермской городской агломерации продолжается приёмка дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Ремонтно-дачный сезон

В Пермской городской агломерации продолжается активная работа по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Он реализуется в четырёх муниципалитетах: Перми, Пермском районе, Добрянском и Краснокамском городских округах.

В Пермском районе в этом году будут сданы семь участков, два уже готовы, на пяти ведутся работы. На завершающей стадии объекты Городская свалка — Жебреи (протяжённость — 2 км), а также Няшино — Восточный обход (1,8 км). Подрядчиком обоих является ООО «Феникс-групп».

Отличительной особенностью этих участков является то, что ими наиболее активно пользуются дачники. Все работы на них ведутся комплексно: помимо укладки нового асфальта там обустраиваются съезды и обочины, искусственные неровности, выполняется устранение пучин (дренаж и установка подстилающих слоёв).

«Участок дороги Городская свалка — Жебреи имеет важное значение для Пермского района, это побережье реки Сылвы, где в летний период заметно увеличивается число жителей за счёт отдыхающих и дачников. Дорожный трафик, проходящий через населённые пункты Жебреи, Лесоучасток, Симонки, просто огромный. Кроме того, рядом находятся горнолыжный комплекс «Жебреи», базы отдыха», — пояснил руководитель МКУ «Управление благоустройством Пермского района» Сергей Фролов.

Самое сложное на объекте — укрепление откосов насыпи дамбы перед посёлком Лесо­участок. Там установлено барьерное ограждение. На этой дороге подрядчик отремонтировал три остановочных кармана с обустройством бортового камня, установил пять новых опор освещения со светодиодными светильниками, обустроил тротуары и нанёс дорожную разметку с использованием термопластика.

На участке Няшино — Восточный обход подрядчик обновил асфальт и подъездные карманы, подключил к электросети пять новых световых опор, установил 25 дорожных знаков. Параллельно был обустроен тротуар протяжённостью 530 м вдоль деревни Няшино.

Министерство транспорта Пермского края

Внимание к центру

Работы по нацпроекту ведутся и в Перми. Здесь в этом году будет отремонтировано 14 дорог. Ещё семь приведут в порядок за счёт средств, сэкономленных на проведении конкурсных процедур.

Очередным готовым объектом здесь стал участок ул. Петропавловской от ул. Попова до ул. Крисанова. Общая протяжённость — 0,87 км.

Здесь ремонт также проводили комплексно. Компания-подрядчик «СК Атриум» не только обновила дорожное полотно, но и заменила бордюрный камень, ограждения, тротуарную плитку на трамвайных платформах, отремонтировала верхние строения канализационных колодцев, засеяла газоны.

Так как дорога находится в центре и здесь отмечается высокий автомобильный и пешеходный трафик, внимание к такому роду объектов повышенное.

Принимать дорогу приехала комиссия, состоящая из представителей Министерства транспорта Пермского края, ФКУ Упрдор «Прикамье», администрации района и краевой Общественной палаты.

По словам начальника МКУ «Благоустройство Ленинского района» Дениса Курышева, ремонт выполнен на высоком уровне, но всё равно к подрядчику есть замечания, касающиеся ограждений, — их надо установить более прочно. Кроме того, необходимо «доработать» газоны.

Председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Пермского края Михаил Борисов добавил, что замечания не критичные, но их исправление будет проконтролировано.

Улица Петропавловская стала четвёртым объектом нацпроекта в Перми, реализованным в этом году. Ранее были сданы в эксплуатацию внутриквартальный проезд на ул. Героев Хасана, а также улицы Краснова и Красноуфимская.

Министерство транспорта Пермского края

Не всегда как по маслу

Не всегда приёмки заканчиваются без замечаний. Иногда требуется доработка. Такая ситуация на прошлой неделе сложилась на участке Гамово — Шульгино в Пермском районе.

Подрядчик (ООО «ДСК «УралДорСтрой») вышел на объект 10 мая и должен был его сдать 20 августа. В его обязанности входили ремонт моста (замена плит и покрытия, укрепление откосов), установка барьерного ограждения, трёх искусственных неровностей («лежачих полицейских»), пяти опор освещения, благо­устройство автобусных остановок.

Заместитель начальника МКУ «Благоустройство Пермского района» Рамиль Габбасов указал подрядчику на целый ряд замечаний, среди которых можно отметить отсутствие обеспечения стока поверхностных вод в водоотводной лоток в районе моста, недоделанные тротуары, в частности, обнаружена просадка асфальта.

Остальные замечания меньше калибром, например, не пролиты швы между новым и старым покрытием, на автобусных остановках отсутствуют урны. Это привело к печальному для подрядчика итогу. «Объект не принимаем», — резюмировал Рамиль Габбасов.

Теперь подрядчику необходимо представить план-график устранения недоработок за свой счёт.

Как отмечают в Министерстве транспорта Прикамья, в 2020 году по нацпроекту в Пермской городской агломерации будет отремонтировано 55 дорожных объектов, 20 из них — за счёт экономии от проведения конкурсных процедур. Ремонт дорожных объектов в рамках нацпроекта БКАД находится на личном контроле врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

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