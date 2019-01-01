Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Строгановские письма В Пермской художественной галерее открылась первая после снятия ограничений выставка Поделиться Поделиться Твитнуть

Семён Хромой. Богоматерь Одигитрия.

(Богоматерь Смоленская). 1611—1616 годы

Ольга Шур

Пермская художественная галерея, как и многие другие учреждения, закрытые на карантин, использовала вынужденный простой для того, чтобы обновить интерьер. В частности, провели реконструкцию зала икон — за алтарём, на первом этаже. Убрали все перегородки, и появилось как будто бы новое пространство.

Именно там открылась первая «посткарантинная» выставка — «Строгановы. Эпоха в иконных образах». Это, как сказала главный хранитель галереи Татьяна Сысоева, прообраз будущей экспозиции в новом здании галереи, где планируется особый зал, посвящённый Строгановым и их наследию. Здесь тоже есть кое-что из материального наследия строгановской эпохи — золотое шитьё, литургическая утварь, но основное внимание уделяется иконе.

Строгановская икона, или по-старинному «строгановские письма», — это не особая школа иконописи. Это видно и по экспозиции: иконы написаны в разных стилях, очевидно, что разные мастера, разные регионы… Строгановы были лишь заказчиками, а заказы они делали в разных местах — и в собственных мастерских в Сольвычегодске, и в Оружейной палате. Общее здесь — качество и стремление к красоте. Строгановы были весьма честолюбивы, из поколения в поколение они твёрдо знали: строгановское — значит лучшее. Это касается и икон: все доски со строгановскими подписями на обороте — шедевры.

Преполовение Иисуса Христа.

XVII век

Ольга Шур

Большинство работ, представленных на выставке, происходят из алтаря церкви Похвалы Пресвятой Богородице в Орле-городке. Для знатоков Пермского края это шоковая информация: ведь церковь в Орле и в наши дни поражает великолепием замечательного барочного алтаря, лучшего из сохранившихся в Пермском крае. Оказывается, с 1941 по 1945 год церковь была закрыта, и иконы из неё за это время успели перекочевать в хранилища Пермской галереи и Березниковского историко-художественного музея. Когда храм вновь открыли, алтарь заполнили заново: где-то нашли старинные иконы, где-то заказали новые.

Из Орла происходит самая старая икона в экспозиции — «Богоматерь Смоленская», написанная ранее 1577 года. Икона считалась чудотворной и была очень почитаемой. По типологии иконографии это «Одигитрия», или «Умиление». Рядом с ней Богоматерь другой иконографии — «Оранта», или «Знамение», это 1611 год, и тоже из Орла.

Ещё одна Богоматерь, на сей раз Владимирская, по мнению многих специалистов, лучшая авторская икона в коллекции Пермской галереи, написана в 1580-е годы «государевым иконописцем» Истомой Савиным. Её главная ценность — клейма «Сказание о Темир-Аксаке». Центральная часть, по мнению специалистов, скопирована Истомой с оригинала — знаменитой чудотворной иконы XII века, но клейма — абсолютно авторские, и тут художник дал волю своей фантазии.

Благовещение Богоматери.

XVII век

Ольга Шур

В этом иконном «комиксе» рассказывается история чудесного избавления Москвы от нашествия Тамерлана, где Владимирская икона Божией Матери сыграла ключевую роль: она во сне явилась Тамерлану (Темир-Аксаку) и предупредила, что лучше ему на Москву не лезть. Здравомыслящий хан тут же повернул восвояси. В интерпретации Истомы Савина легенда XV века стала настоящей фэнтези с диковинными пейзажами и приключениями. С точки зрения мастерства исполнения клейма поражают тонкостью работы — эти крошечные фигурки на «фирменном» савиновском чёрном фоне предвосхищают палехский стиль.

Столь же тонко написана икона Никифора Савина, сына Истомы, «Воскресение Христово с чудесами и праздниками в 16 клеймах» (начало XVII века). Икона очень небольшая, и тончайше прорисованные клейма хочется рассматривать под лупой.

Тонкость и декоративность — эти качества ценили Строгановы в иконописи. Неудивительно, что среди строгановских икон попадаются работы, резко отличные от традиционного русского иконописного стиля. Праздничный чин из всё той же церкви Похвалы Пресвятой Богородицы написан либо под сильным западным влиянием, либо просто западными мастерами.

Сретение Господне.

XVII век

Ольга Шур

Это блестящий образец живописи XVII века, истинное воплощение всей роскоши стиля барокко. Богатая декоративность и живописность — пейзажи, интерьеры, перспектива, динамика… Ничего не осталось от аскетичной русской иконописи: на этих досках нашлось место и пышным драпировкам из алого бархата с золотыми королевскими лилиями, и узорчатым плиточкам на полу в покоях Марии. Даже в пещере, где происходит поклонение пастухов, имеются окна с золотыми декоративными фигурными решётками!

Любопытными деталями отличаются и сюжеты Праздничного чина. Вот в иконе «Благовещение» архангел Гавриил только что спустился к Марии на облачке. Почему только что? Потому что подол его одеяния ещё приподнят движением воздуха.

Праздничный чин в коллекции Пермской галереи представлен не полностью: вторая половина находится в Березниках — так сработало советское понятие о справедливости. Долгое время пермская часть этого редкого шедевра хранилась в запасниках, и лишь недавно доски были отреставрированы во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И. Э. Грабаря. Нынешняя выставка — их первый «выход в люди», и явление этого чина — уже достойный повод для похода в галерею. Восемь икон можно рассматривать очень долго — каждая деталь здесь ценна.

Царские врата.

Первая половина XVIII века

Ольга Шур

В той или иной степени маньеризм и декоративность присущи всем строгановским иконам: утончённые фигуры, длинноногие, как на полотнах Эль Греко, обилие декора, парадность и праздничность — удивительно, что выходцы из северной глуши, с самой окраины Руси, так стремились к красоте в её европейском, «продвинутом» смысле.

Кроме икон Праздничного чина к открытию выставки были отреставрированы и несколько икон из Папулинского собрания. Это не просто ценные образцы старинной живописи, это предметы с драматичной историей.

В середине XIX века на волне борьбы со старообрядчеством под подозрение попал владелец богадельни в городе Судиславле Костромской губернии Николай Андреевич Папулин. Его обвинили в том, что моленные, устроенные для нужд постояльцев его Дома для содержания престарелых и немощных, являются рассадником раскола. В 1845 году Папулин был отправлен в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь «для вразумления в правилах истинной веры». Там он прожил до конца жизни, оставаясь убеждённым сторонником старообрядчества.

Николай Папулин был обвинён в массовой скупке икон из Благовещенского собора Сольвычегодска. Всего из собора было приобретено, по официальной версии, за бесценок 1350 икон, которые впоследствии были проданы, что якобы послужило значительному обогащению Папулина. Властями создавался образ ловкого афериста и спекулянта.

В действительности, испытывая острую нужду в иконах старинного письма для своих моленных, Папулин с ведома церковного начальства в разные годы покупал иконы из сгоревших в 1819 году приделов Благовещенского собора, построенного именитыми людьми Строгановыми ещё в 1550 году. Затем многие иконы были безвозмездно переданы старообрядцам-единоверцам.

Ольга Шур

Иконы, конфискованные в 1845 году из моленных Папулина, были переданы на хранение в Ипатьевский монастырь в Костроме. В марте 1847 года к обер-прокурору Святейшего Синода обратился граф Сергей Григорьевич Строганов с просьбой передать ему иконы как «памятники христианского благочестия его предков». Просьба была удовлетворена. По условиям передачи граф обещал построить в Пермском имении среди раскольнических поселений две церкви, где появление старинных образов могло иметь сильное влияние.

В Пермской галерее хранится 34 иконы, на лицевой стороне которых стоит сургучная печать Костромского приказа общественного призрения, а на оборотах сохранились бумажные этикетки с гербом графа Сергея Григорьевича Строганова. В Пермскую галерею иконы попали в 1920-е годы в результате экспедиций, проводившихся сотрудниками галереи. К этому времени олифа, которой иконописцы покрывали доски, потемнела так, что почти невозможно было различить изображение.

Сейчас пять отреставрированных папулинских икон — прекрасные образцы живописи XVI—XVII веков — впервые предстали после реставрации. Ещё одна часть собрания — в работе в реставрационном центре им. Грабаря, остальные ждут своей очереди. По словам Татьяны Сысоевой, из этих икон можно составить целый иконостас. Все они должны найти своё место в постоянной экспозиции в новом здании галереи.

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