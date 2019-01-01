Алёна Беляева Бизнес с наставником и без Центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям освоить актуальные навыки и занять новые ниши Поделиться Поделиться Твитнуть

Бизнес давно не переживал такой турбулентности, как в этом году. Из-за пандемии и сопутствующего экономического кризиса с трудностями столкнулись предприниматели всех уровней — от руководителей крупных корпораций до владельцев небольших фирм. Бизнесменам в этих условиях, как никогда, важна поддержка — не только финансовая, но и интеллектуальная. В Пермском крае по поручению врио губернатора Дмитрия Махонина и при поддержке Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края такую помощь предприниматели могут получить в центре «Мой бизнес». Программы поддержки реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В центре проводят занятия по бесплатным обучающим программам для предпринимателей — уже действующих и тех, кто только собирается открыть своё дело.

На рабочих встречах врио губернатора неоднократно обращал внимание на проблемы занятости населения в регионе. «Очень важно, что в сложной ситуации экономического спада, связанной с борьбой с коронавирусной инфекцией, в Пермском крае удалось избежать массовых увольнений, — отметил Дмитрий Махонин. — Сегодня основные промышленные предприятия края работают фактически без сокращения штата. Уровень занятости в этой отрасли совпадает с показателями прошлого года — свыше 200 тыс. человек. Тем не менее безработица в Прикамье, как и по всей стране, увеличилась. Поэтому основная задача сегодня — поддержать людей, которые потеряли работу и оказались в трудной жизненной ситуации. Обращаю внимание всех работников государственных органов: вопросы, связанные с трудоустройством граждан, сегодня в приоритете».

По поручению Дмитрия Махонина центр «Мой бизнес» и Министерство социального развития Пермского края заключили соглашение, в рамках которого была разработана программа «Начни своё дело». Эта образовательная программа была подготовлена специально для тех, кто потерял работу.

В рамках образовательной программы участники получают информацию об основах предпринимательства и ведения бизнеса по различным направлениям, правильном построении бизнес-стратегии, выборе системы налогообложения, расчёте прибыльности бизнеса, основах продаж и маркетинга, правовых основах ведения бизнеса. Участники выполняют домашние задания, задают вопросы экспертам и тьюторам. Цель программы — привести участников к созданию собственного бизнес-плана и открытию своего дела.

Несмотря на то что программа была рассчитана на новичков, на практике она оказалась полезной и для сравнительно опытных предпринимателей. Олеся Чиртулова руководила собственным косметическим кабинетом в Кудымкаре 11 лет. «За время самостоятельного ведения бизнеса накопилось много вопросов. Поэтому в обучении самым важным для меня оказалось то, что преподаватели всегда были на связи и давали полезные советы, благодаря которым я тут же совершала конкретные действия. Например, я постепенно перешла в более премиальный сегмент обслуживания и в целом стала более уверенным в себе предпринимателем», — рассказала Олеся Чиртулова. На 250 тыс. руб., полученные по программе от Центра социальной защиты, она обновила оборудование в своём косметическом кабинете.

По словам авторов программы «Начни своё дело», интерес жителей Пермского края к созданию собственного бизнеса значительно превысил ожидания. Из 558 человек, которые уже прошли обучение, 212 создали свой бизнес-план. Из них 70 получили целевое финансирование и открыли своё дело.

Параллельно с программой «Начни своё дело» была разработана и запущена образовательная программа «Бизнес с наставником», стартовавшая в Пермском крае 16 июля. Она ориентирована на антикризисную помощь действующему бизнесу. Суть программы в том, что в её рамках своим опытом делятся 20 специалистов регионального и федерального масштаба, готовых оперативно решать сложнейшие бизнес-задачи. «Очень приятно видеть победы участников, наставником которых являешься. Вдвойне ценны те достижения, которые даются нелегко. Каждый участник по-своему силён и интересен, у всех есть крутые идеи. Кажется, я и сам у них чему-то учусь и заряжаюсь энергией», — поделился впечатлениями наставник Евгений Заварыкин.

Участниками программы «Бизнес с наставником» стали 180 компаний из 18 территорий Пермского края. По словам координатора проекта Екатерины Абашиной, самыми по­пулярными темами для предпринимателей стали продажи в интернете, выход на маркетплейсы, организация бизнеса с минимальным бюджетом и продвижение услуг в социальных сетях. «Всё это объяснимо, ведь сейчас из-за кризиса многие ушли из офлайна в онлайн. Выяснилось, что для продвижения в Сети многим нужны новые навыки», — пояснила Екатерина Абашина.

Благодаря совместной работе с наставником выход на маркетплейс удался владелице бизнеса по производству одежды для собак Kombez Елене Овчинниковой. «С наставником нам удалось проработать многие вопросы производства и управления персоналом. Мы сейчас уже в процессе реализации важного бизнес-решения, а именно выхода на Wildberries. Я зарегистрировалась там, решила вопросы с отгрузкой и планирую сделать первую поставку в конце августа. Наставник научил, как смотреть аналитику и как правильно сделать первый заказ. Я довольна результатами», — рассказала Елена Овчинникова.

По словам координатора проекта Екатерины Абашиной, сейчас завершился образовательный блок программы «Бизнес с наставником» и участники перешли к работе над бизнес-планами и бизнес-решениями под руководством своих наставников. Итоги будут подведены 8 октября.

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