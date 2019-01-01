Мария Сыропятова Стройка без мигранта Как запрет на въезд иностранцев отразился на строительной отрасли Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во втором квартале 2020 года в Пермском крае на миграционный учёт встали 13 669 граждан стран СНГ, что на 49,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорят данные ГУ МВД России по Пермскому краю. Количество патентов, выдаваемых гражданам стран СНГ на работу в регионе, также резко сократилось. Во втором квартале 2020 года было выдано 1754 патента, что на 71,4% ниже показателя прошлого года (тогда было выдано 6128 патентов). При этом российское законодательство не требует получения патента от граждан Туркменистана, Киргизии, Казахстана, Армении, Грузии и Беларуси.

Трудовые мигранты из стран СНГ традиционно трудятся в строительной отрасли, в торговле и индустрии общественного питания, говорит эксперт по миграции и национальным отношениям Пермского научного центра УрО РАН Михаил Каменских. «Местный бизнес зачастую в этих нишах делает выбор именно в пользу иностранцев, поскольку их наём оказывается более выгодным, — отмечает Михаил Каменских. — Выходцам из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана или Молдавии можно платить меньше, чем местным работникам».

По словам председателя региональной общественной организации «Таджики Пермского края» Рахматулло Мазориева, в этом году сезонной миграции в Пермский край из Средней Азии практически не было. «Обычно большинство временных мигрантов прибывало с начала апреля, а в этом году никто фактически не приехал, — отмечает Рахматулло Мазориев. — Работают и на стройках, и в торговле только те, кто уже давно осел в Перми. Торговать фруктами и овощами в сезон некому. Это одна из причин того, почему их завоз, а значит, и обороты упали от 30 до 40%».

В бизнесе говорят, что прежде всего проблемы испытывают небольшие строительные компании. «В строительной отрасли иностранцев нанимают в основном небольшие компании, — рассказывает бывший бизнес-омбудсмен Пермского края, генеральный директор АО «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков. — Традиционно они занимают в основном позиции с низким уровнем зарплаты, а требования к их квалификации невысокие. Это грузчики, разнорабочие, уборщицы. И больше всего таких вакансий обычно открыто на рынке труда. Поэтому недостаток этих рабочих может быть восполнен благодаря тем, кто сейчас оказался без работы». Отдельно Анатолий Маховиков отмечает, что в «Кортросе» и его подрядных организациях работают «только российские специалисты, поэтому эта проблема их не касается».

Руководитель одной небольшой компании, специализирующейся на подрядах по ремонту детских садов и школ в Перми, считает, что зарплаты выходцев из Средней Азии и местных рабочих примерно сопоставимы. «Мы не можем нанимать только пермяков, поскольку далеко не все готовы идти работать на стройку, — поясняет руководитель компании. — Даже сейчас, когда нам нужны разнорабочие, на открытые вакансии пришли только несколько человек без опыта работы». В результате из-за сложившейся ситуации с недостатком рабочих рук сейчас мастера вынуждены работать до 12—13 часов в сутки. Причина — в требовании исполнить в срок заключённые с городскими властями контракты.

При этом в компаниях не готовы нанимать большое число сотрудников без опыта работы. «Разово можно нанять около 25% новичков, но даже в этом случае падает производительность, — отмечает один из подрядчиков. — Надо организовывать таких сотрудников и контролировать качество выполняемых ими работ, а это повышает нагрузку на мастеров».

По мнению Михаила Каменских, не стоит говорить о сильной зависимости экономики Пермского края от притока трудовых мигрантов. «По нашим наблюдениям и статистике, они не занимают больше 15% ни в одной из отраслей, — говорит эксперт. — Крупные строительные компании их отсутствия не заметят. Наибольший удар может ощутить малый и средний бизнес — прежде всего те, кто работает на небольших субподрядах и берёт дополнительные работы».

По мнению председателя пермского отделения «Деловой России» Дмитрия Теплова, аналогичная ситуация развивается на рынке труда в строительной отрасли в Москве и Санкт-Петербурге. «Московские и питерские строительные компании в ситуации с запретом на въезд иностранцев сейчас активно организуют работу вахтовым методом для сотрудников из российских регионов, — говорит Дмитрий Теплов. — Поскольку в столицах готовы платить больше, в Перми может возникнуть дефицит рабочих. В результате это может привести к удорожанию себестоимости строительства».

По его словам, привлечение иностранных специалистов, необходимых для решения узких задач, всегда было проблематичным. «Федеральное законодательство не позволяет массово приглашать востребованных в экономике Пермского края сотрудников, — говорит он. — Для этого нужно платить минимальную зарплату от 160 тыс. руб. в месяц, предоставлять гарантии условий проживания и медобслуживания как работника, так и членов его семьи. Кроме того, необходимо гарантировать их возврат на родину. А в случае нарушения любых правил пребывания предприятию грозит штраф до полумиллиона рублей».

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