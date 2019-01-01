Алёна Морозова «Мы готовы к диалогу» Фракция ЛДПР предлагает поддержать семьи с детьми от 16 до 18 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Группа депутатов заксобрания предложила установить единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей от 16 до 18 лет. Соответствующий законопроект внесли депутаты Олег Постников, Алексей Золотарёв и Александр Григоренко. В пояснительной записке говорится, что «целесообразность принятия законопроекта обусловлена необходимостью предоставления материальной помощи отдельным категориям семей, имеющих детей, в условиях экономического кризиса и самоизоляции». Обратиться за выплатами можно до 1 декабря 2020 года.

Во фракции ЛДПР, куда входят эти три депутата, пояснили, что инициатива родилась не случайно: «Это был призыв достаточного количества населения Пермского края в социальных сетях и в личном общении». И на одном из онлайн-собраний фракции было принято решение воплотить все эти предложения в законопроект. Дело в том, что согласно указу президента РФ в России дважды выплатили по 10 тыс. руб. на детей от трёх до 16 лет. И получилось так, что в условном девятом классе родители половины ребят, которым ещё не исполнилось 16, получили выплаты, а остальные, чьи дети достигли этого возраста, — нет.

Тем более что в 10 субъектах Федерации подобные меры поддержки были установлены. Часто — посредством указа губернатора или постановления правительства. Суммы варьируются от 3 тыс. руб. (например, в Курской и Ленинградской областях) до 10 тыс. руб. (Республика Крым). Во многих из них выплаты были установлены ещё в мае. В заключении управления аналитической и законотворческой деятельности говорится, что с соответствующим предложением к президенту РФ обращались родители подростков 16—17 лет, уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова, президент благотворительной организации «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская.

В целом все заключения (КСП, ГПУ, антикоррупционная экспертиза, УАЗД) на законопроект группы депутатов — положительные, эксперты предлагают только точечные правки. Однако от губернатора (в качестве исполнителей в заключении указаны глава минсоца Павел Фокин и вице-премьер Татьяна Абдуллина) пришло отрицательное заключение. Дело в том, что инициаторы законопроекта предложили профинансировать эти мероприятия за счёт средств (2,8 млрд руб.), предусмотренных для внесения в уставный капитал ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» для строительства аквапарка. «В мае губернатор в интервью ГТРК «Пермь» сказал, что аквапарк не должен строиться за бюджетный счёт, — пояснил Олег Постников, руководитель фракции ЛДПР в заксобрании. — Мы приняли это как сигнал. Проект строительства был в разработке, но он не двигался. Ждали, что с предложением о выплатах на детей от 16 до 18 лет выступит или «Единая Россия», или исполнительная власть. Мы пошли на это, потому что увидели, что не только в ХМАО и других богатых регионах устанавливаются такие выплаты. Даже в дотационных Курской и Тверской областях они предусмотрены. В Тверской области дали два раза по 3 тыс. руб., а многодетным — по 5 тыс. руб. А наш бюджет намного богаче».

При этом на выплаты на детей от 16 до 18 лет потребуется только ¼ часть средств, предусмотренных для строительства аквапарка. В финансово-экономическом обосновании группа депутатов приводит такие расчёты: по данным Пермьстата, в крае на 1 мая 2020 года проживало 79 144 человека в возрасте от 16 до 18 лет. Учитывая размер выплаты 10 тыс. руб., получается 791,4 млн руб.

В заключении губернатора отмечено, что источник финансирования выплат входит в адресную инвестиционную программу. А строительство многофункционального центра с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей является долгосрочным проектом. «Перераспределение части средств может в перспективе затруднить реализацию проекта и ухудшить инвестиционную привлекательность Пермского края. Указанные объекты строительства являются социально значимыми для Пермского края, в том числе для семей с детьми», — говорится в заключении.

Во фракции ЛДПР отмечают, что готовы «двигаться» по сумме выплат — в зависимости от возможностей бюджета и точного числа детей в возрасте от 16 до 18 лет по данным минобра. «Наша фракция готова к диалогу с коллегами-

депутатами и исполнительной властью, чтобы закрепить эти здравые идеи относительно выплат посредством, к примеру, указа губернатора или постановления правительства, — отметил Олег Постников. — Мы не хотим вступать в противоречия. В основном речь идёт о выпускниках школ. Однозначно они потратят эти деньги либо на приобретение школьных товаров, либо на выпускные костюмы. Тем самым мы можем поддержать и местных производителей, потому что часть семей сегодня не располагает такими доходами, чтобы покупать одежду известных брендов или заказывать где-то. Мы же понимаем, что основа выхода из кризиса — помощь нематериальным сферам, ретейлу и сфере услуг. И это, по сути, одна из мер поддержки не только семей, но и экономики».

Депутаты от ЛДПР отмечают, что надеются на понимание со стороны депутатов из других фракций сути проблемы и необходимости этих выплат. Но в случае, если они не найдут понимания и Законодательное собрание отклонит законопроект, говорят о том, что не намерены ставить точку в этом вопросе: «Сейчас верстается бюджет на 2021—2023 годы, и можно было бы там предусмотреть эти выплаты. Если мы достучимся до Дмитрия Николаевича, то у этого проекта есть будущее. Тем более он неоднократно говорил, что партийная принадлежность для него значения не имеет».

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