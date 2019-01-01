Елена Лодыгина журналист Михаил Суслов Удалённая мера Большая часть иностранных студентов не смогут попасть на занятия в пермских вузах Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Вузы начнут учебный год в офлайне, однако до конца неясно, что будет с иностранными студентами. Пока вернуться в Пермь могут только студенты из Турции, Великобритании, Танзании, Швейцарии, Абхазии, а также лица с видом на жительство в этих странах.

Перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок не планируется, заявили в Министерстве образования и науки РФ. А все дальнейшие решения будут зависеть от «эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации».

В ПГНИУ, например, сообщили, что новый учебный год однозначно начнётся в очном формате. «Пермский университет готовится встретить студентов в учебных аудиториях и лабораториях, — приводит слова проректора по учебной работе ПГНИУ Сергея Макарова пресс-служба вуза. — При этом университет будет принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности учебного процесса».

В соответствии с приказом ректора «О возо­бновлении учебного процесса» в госуниверситете введён масочный режим. При этом маски будет предоставлять сам университет. В новом учебном году студенты, преподаватели, сотрудники и гости университета также должны будут соблюдать традиционные в период пандемии санитарно-эпидемиологические требования: регулярно проветривать рабочие помещения, обрабатывать с применением дезинфицирующих средств письменные принадлежности и столы. В столовых, туалетах и в холлах корпусов установят дозаторы с антисептическими средствами. На информационных панелях станут транслировать видеоролики о мерах предосторожности.

В Пермском государственном аграрно-техническом университете (ПГАТУ) очно в первом семестре будут учиться только первокурсники, рассказала и. о. проректора университета по учебной работе Людмила Красильникова. Для второго и последующих курсов предполагается дистанционный формат обучения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Праздничные мероприятия 1 сентября у нас пройдут в онлайн-формате, — говорит проректор. — Для всех студентов очной формы обучения рассматривается не только вариант традиционного очного обучения, контактная работа с преподавателями, но и смешанный формат. Если часть абитуриентов, зачисленных на первый курс, к нам не приедут, то для них также предусмотрен дистанционный формат обучения. Одна из задач при работе с первокурсниками сейчас — научить ребят пользоваться нашей онлайн-платформой для обучения».

Занятия с преподавателями ПГАТУ старше 65 лет будут проходить в дистанционном режиме. Перемены станут длиннее, чтобы избежать скопления людей в столовых. В общежитиях перед заселением и потом регулярно будет проводиться санитарная обработка.

Остальные вузы отказались давать какие-либо комментарии, поскольку окончательные решения ещё не приняты.

ПГНИУ

Иностранцев не будет

Иностранные студенты смогут приступить к обучению после выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора, то есть после прохождения двухнедельного карантина и сдачи теста на наличие коронавируса. Также возможен формат смешанного обучения, в рамках которого занятия будут проводиться как в обычном, так и в дистанционном формате.

Для тех иностранных студентов, которые не смогут вернуться к началу занятий, Минобрнауки России совместно с российскими вузами прорабатывает различные форматы начала учебного года, сообщили в ведомстве. Один из них — изучение образовательных программ в дистанционном формате до снятия соответствующих ограничений.

В ПГАТУ рассказали, что иностранные студенты, которым Минобрнауки разрешило въехать в Россию, в обсервации будут учиться удалённо. До очных занятий их допустят только по итогам теста на наличие коронавируса.

Аналогичная ситуация в ПГМУ: иностранных студентов (их, кстати, в медуниверситете почти 25%) в аудитории пустят, скорее всего, не раньше ноября, говорит проректор по образовательной деятельности ПГМУ Наталья Минаева. До этого они будут учиться удалённо.

При этом сами студенты-иностранцы признаются, что учиться на «удалёнке» во время ограничений им было очень сложно. «Учёба в университете — это когда преподаватель рядом, всё объясняет и помогает, — говорит студент ПНИПУ из Конго Руссона Мбу-Куа. — На «дистанционке» с этим тяжелее: надо постоянно ждать ответа, нет быстрой обратной связи. Онлайн-обучение никогда не заменит общения с преподавателем». По его словам, в период пандемии он не смог вовремя вернуться на родину, поэтому вынужден был искать жильё в Перми. И в такой ситуации он оказался не один. При этом, несмотря на то что студенты из других стран остались в Перми, новый учебный год они начнут дистанционно — просто потому, что они иностранцы, пояснил собеседник в одном из вузов.

От количества иностранных студентов и зарубежных образовательных программ, напомним, зависит бюджетное финансирование вуза. В ПГНИУ, например, сегодня реализуется несколько зарубежных образовательных программ совместно с французским университетом Эвривал Дэссон, Дрезденским техническим университетом, университетом Вустера из Великобритании, Лейфана из Германии и др.

По словам начальника управления международных связей ПГНИУ Вадима Гатаулина, закрытие границ сильнее всего ударило по кратко­срочным образовательным программам, так как их пришлось отменить. Под отмену попали летние и зимние школы, программы стажировок. В итоге академическая мобильность студентов и преподавателей была заморожена уже с февраля 2020 года. «Что касается долгосрочных образовательных зарубежных программ, то здесь у нас наблюдается рост, — говорит Вадим Гатаулин. — Мы запускаем две новые программы по системе двух дипломов. Например, открываем программы на английском языке: на экономическом факультете — «Международный бизнес», на механико-математическом — «Информационные технологии и большие данные», а у геологов — «Экологический инжиниринг и новая энергия». То есть с тем, что касается основных образовательных программ, а не краткосрочных, всё хорошо, прежние темпы роста нам удалось сохранить».

В ПГАТУ заявляют, что закрытие границ не сильно отразилось на доле иностранных студентов, но зато нанесло ущерб зарубежным программам стажировок. «В первую очередь помешало нам не то чтобы желание других сторон принимать наших студентов — они готовы, — рассказывает директор Центра международных связей ПГАТУ Оксана Фотина. — У нас едут в основном сельскохозяйственные предприятия, а это далеко не массовые дела. Проблема в том, что перестали работать визовые центры. С Великобританией, например, получилось так, что наши ребята едут на стажировку с отсрочкой: должны были в мае или июне, а едут в июле и августе».

По словам Оксаны Фотиной, в данной ситуации спасло то, что в период пандемии все образовательные организации, заинтересованные в привлечении лучших студентов, сделали свои продукты более доступными, и только за счёт этого удалось компенсировать провал по стажировкам.

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