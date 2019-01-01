Алиса Окулова На стене и за углом Какие граффити можно найти на улицах Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня граффити являются частью концептуального уличного искусства. Часто рисунки на стенах становятся голосом протеста и выражением социальной позиции. Такие «возгласы» слышатся недолго, порой меньше суток, но за это время они переносятся с реальных стен на стены во «Вконтакте» или ленту Инстаграма. Один из последних примеров — граффити о протестах в Белоруссии, которое и вдохновило нас сделать подборку рисунков на улицах Перми.

Алиса Окулова

Легко отличить работы художника под псевдонимом Ffchw. Монохромные трафареты с социальным подтекстом. Одна из последних работ — «Голый король» появилась на ул. Пермской, 57, несколько часов спустя работу закрасили. Спустя месяц на то же место легла подушка с автоматом «Лекарство от здоровья», но уже сейчас рисунок пропал под слоем белой краски. Отразил художник и протесты в Белоруссии, 12-го августа тематический рисунок появился на стене дома по адресу ул. Пермская, 61в. «Хорошо, когда есть кому за тебя заступиться. Жыве Беларусь!», — так Ffchw подписал свою работу в Инстаграм.

Алиса Окулова

«Только между нами» — недавняя работа авторства Фруктфвркурты. Каждое слово занимает один бетонный блок, которые лежат на перекрёстке ул. Старцева и ул. Пушкарской, однако блоки уже успели перевернуть и передвинуть. Художник создает миры и сюжеты там, где отпала облицовка дома, а развод от ржавчины становится пламенем ракеты. Найти его работы можно и на трибунах Экстрим-парка, мурал человека, со сгустками энергии в руке, выделяется под многочисленными пёстрыми теггингами.

Алиса Окулова

Чуть отойдём от Экстрим-парка в сторону гаражей, к стене памяти Виктора Цоя. Создали рисунок — Пермский уличный художник Всеволод Григорьевич и творческое объединение Bekki Art.

Год за годом художники создают новые красочные рисунки и превращают серые стены в арт-объекты. Вспомним фестиваль «Длинные истории Перми». Участники фестиваля исполняли работы в техниках монументальной живописи, суперграфики или граффити. «Холстами» стали длинные бетонные заборы, которые ограждают строительные и промышленные площадки Перми. Прошлый год для фестиваля был завершающим. Но арт-объекты продолжают появляться, хоть и не с предыдущей частотой, однако не менее оригинальные.

Алиса Окулова

Одно из таких мест, где каждый забор рассказывает свою графическую историю — завод Шпагина. На территории социокультурного пространства и рядом расположились следующие арт-объекты.

Алиса Окулова

«Больше нечего ловить» — эту фразу на языке жестов изображают руки в перчатках. За углом гаражей расшифровка надписи и подпись Ffchw. По словам художника, фраза отражает положение рабочих после закрытия завода.

Алиса Окулова

«Всё будет хорошо» — большая надпись работы Ольги Божко. Связана из толстых ниток и выглядит мягко и по-доброму. Но цвет и форма надписи противоречат друг другу. Окружают слова запретительные знаки, а сама надпись — в красно-белую полоску, словно сигнальная, оградительная лента.

Алиса Окулова

Рядом и на территории завода Шпагина рисунки динозавров и необычных зверей, которые рисовали семилетние художники; забор в красно-черных кассетах и названиях пермских музыкальных группы и не только. Вскоре на заводе могут появиться граффити в честь врачей.

Алиса Окулова

Ещё два года назад уличные художники полностью разрисовали один из старых домов на бывшем пермском Арбате. С центрального фасада художники нанесли большое граффити с изображением головы Давида — скульптуры Микеланджело. На боковых фасадах теги и подписи граффитистов.

Часто граффити можно найти во дворах.

Алиса Окулова

Большой пушистый кот нарисован на Екатерининской, 120. Чтобы его увидеть, нужно зайти во двор дома, кот будет лежать у входной двери. «Мы жители дома на Екатерининской. Спасибо вам за прекрасную работу. Очень радует», — выражает благодарность жительница дома в Инстаграме автора граффити — Висмута Теляшева.

Черно-белый портрет памяти Честера Беннингтона, солиста группы Linkin Park, нарисован около предприятия «Морион» на ш. Космонавтов. Автором граффити выступил уличный художник из Кунгура под псевдонимом Arkash.

Менее известные рисунки находятся дальше от центральных улиц и площадей. На ул. Льва Шатрова, на дверях второго подъезда 11-го дома замерла девушка с картины Альфонса Мухи «Поэзия и Танец». Например, во дворе дома на ул. Бульвар Гагарина, 11 на кирпичной кладке щурится лисица.

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