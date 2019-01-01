Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пир во время ковида На «Заводе Шпагина» прошёл очередной «Гастроли-фест» Поделиться Поделиться Твитнуть

Павел Семянников

Официально фестивали ещё не разрешены, поэтому событие было переквалифицировано в «выставку еды «Гастроли», но сути это переименование не изменило: 50 ресторанных прилавков, живая музыка, непрерывные мастер-классы, дегустации и съедобные контесты, розыгрыши призов и всё такое. Разница с фестивалями предыдущих лет состояла в том, что раньше все участники и активности, а следовательно, и гости теснились в здании «Литера А», а теперь рассредоточены на территории перед ним.

Знаете, давно надо было так сделать! Стало просторнее, появилось больше сидячих и даже лежачих мест, и это позитивно сказалось на обстановке, поскольку толпа была просто огромная. Страшно себе представить, что было бы, если бы всё состоялось в ограниченном пространстве.

Несмотря на надоедливый дождик и общую промозглость окружающей среды, не было недостатка в желающих поесть мороженого и покачаться на больших качелях, но самым хитовым напитком был всё-таки глинтвейн. Можно было устроить сравнительную дегустацию нескольких десятков его разновидностей, ибо разворотливые рестораторы сделали поправку на погоду и заменили прохладительные напитки горячительными.

Сочетание ресторанной еды и атмосферы пикника на свежем дополняли и украшали эффектные стенды, среди которых были открытые жаровни (одна из них щеголяла огромными шампурами с насаженными на них ананасами и рябчиками в соответствии с поэтической классикой) и могучие смокеры. Смокер, оформленный в виде паровоза, органично смотрелся рядом со знаменитой заводской дрезиной.

Некоторые стенды соревновались по декоративности с фотозонами и даже превосходили их. Фотозоны же были оформлены в соответствии с гастрономической темой — например, инсталляция из автомобильных покрышек в виде тортов.

Не было недостатка в веганской и экзотической еде. Египетский фалафель соседствовал с татарскими сладкими пирогами — яблочными, ягодными и творожными, но самым эффектным был прилавок с коми-пермяцкими заготовками: солёными и маринованными грибочками уже нынешнего сезона, вареньями из всяких диковин — от лесной земляники до сосновых шишек и дикой черёмухи, сиропами из них же, травяными чаями, солью и сахаром, ароматизированными лесными травами. Всё это стильно оформлено — отличные съедобные сувениры.

Фермеры, приехавшие со своими сырами, копчёностями и мёдом, всё давали пробовать. Можно было продегустировать несколько сортов сыра и мяса, закусить вяленым помидорчиком и запить иван-чаем или медовухой. Продавец расписных пряников предлагал покупателям самим украсить свой пряник, и семьи с детьми с удовольствием откликались на это предложение.

Судя по ажиотажу вокруг прилавка с устрицами на льду, пермяки изголодались по морепродуктам. Креветки, кальмары-гриль и мидии улетали, как дым. Радовались продавцы вьетнамского супа фо — на этом стенде работа шла по конвейеру: один наливает бульон, другой бросает в него лапшу и другие ингредиенты, третий упаковывает и складывает в пакет маленькие контейнеры с приправами.

Везде санитайзеры, стенды с предупреждениями о необходимости соблюдать правила гигиены… Но это на «Гастроли-фесте» было и раньше, без всяких эпидемий.

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