Дмитрий Енцов журналист «Выходим на строительный рынок Подмосковья» Генеральный директор ООО «Орсо групп» Михаил Бесфамильный — о новых проектах компании Поделиться Поделиться Твитнуть

— Михаил Александрович, главный вопрос сейчас к любому представителю бизнеса: как ваша компания пережила самоизоляцию? Какие-то позитивные моменты вынесли из этой ситуации, сильно ли пришлось менять работу компании?

— Пожалуй, главное изменение в том, что мы большую часть работы перестроили на онлайн-режим. Да, мы и раньше практиковали zoom-конференции, но с апреля это стало нормой. Фактически в офлайн-режиме работали только рабочие и строители непосредственно на стройплощадках. Но всё равно нам понадобилось примерно две недели, чтобы адаптироваться к новым условиям: нужно было организовать работу врачей на стройплощадках, реализовать обновлённые требования безопасности. То есть перестраивали «внеофисную» составляющую. А офисные работники очень быстро подстроились к новым реалиям — менеджеры, маркетологи, программисты и так далее.

— Власти Прикамья официально объявили об отмене режима самоизоляции, хотя остаётся множество ограничений. Скажите, какие-то «пандемические» элементы управления вы оставите в своей компании?

— С точки зрения оптимизации расходов работа сотрудников удалённо из дома — это плюс, так как не нужно тратить средства на аренду помещения, покупать офисную технику, делать дополнительный ремонт и так далее. К тому же в онлайн-режиме проще собрать сотрудников на совещания, так как обсуждения проходят непосредственно с рабочих мест. В классическом офлайн-виде надо собирать людей с разных этажей, пока они все соберутся, потом разойдутся... С другой стороны, хорошо работать в онлайне могут только замотивированные сотрудники — не все могут заставить себя работать из дома так же хорошо, как из офиса. Кроме того, не у всех домашняя обстановка располагает к работе. Поэтому в такой ситуации важную роль играет руководство компании, которое само дистанционно может организовать и контролировать удалённую работу сотрудников, что мы и сделали. Исходя из этого, мы планируем и дальше часть сотрудников оставить работать дома.

— Это касается сотрудников каких отделов?

— Прежде всего бухгалтерии и экономистов. То есть тех, кто и раньше большую часть работы выполнял в онлайн-режиме.

— Во время самоизоляции потенциальные покупатели не имели возможности выехать на объекты. Это сильно сказывалось?

— Не думаю, так как подобные экскурсии на объекты ещё и до пандемии не являлись самым важным элементом в продажах. Посещение стройки — это скорее психологический момент, что вот есть застройщик, с его представителями можно поговорить, это вызывает некое доверие. Сейчас же все переговоры можно совершать онлайн или по телефону, документы отправлять по почте. Тем более что много квартир продаётся ещё на стадии, когда не началось строительство. То есть смотреть в прямом смысле не на что, вам в любом случае показали виртуальные планировки, визуализацию квартир и так далее.

— А в целом как самоизоляция сказалась на продажах и организации системы продаж?

— В самом начале этого периода были трудности, в первую очередь потому, что потенциальные клиенты не были готовы покупать квартиры в онлайн-условиях. В апреле мы фактически допродавали те квартиры, которые «перешли» с марта. Да, в это время продажи просели. Но не критично — в апреле примерно на 30% относительно марта. В мае же продажи значительно возросли, в июне и июле они не только достигли планового уровня, но и даже начали его превышать.

— На ваш взгляд, почему произошёл всплеск покупательской активности, ведь в период самоизоляции многие компании не работали, произошло падение доходов населения?

— Думаю, повлияло несколько факторов: возможно, это отложенный спрос, но, думаю, прежде всего это снижение ипотечной ставки до 6% годовых, а также снижающаяся ставка по депозитам — до 3% годовых.

— По вашим прогнозам, и дальше продажи будут идти лучше, чем планировалось?

— Думаю, что август мы тоже «перевыполним». А как будет дальше — уже сложно сказать. Потому что многое будет опять зависеть от внешних факторов: изменится ли ипотечная ставка, будет ли вторая волна пандемии. Нужно понять, в каком финансовом состоянии встретят осень потенциальные клиенты, в каком состоянии будет пермский бизнес и экономика, ведь, по данным Торгово-промышленной палаты, уже закрылись примерно 30% объектов малого и среднего бизнеса.

— Скажите, а как повлияла пандемия на процесс строительства объектов? Не началось ли отставание по срокам сдачи?

— В самом начале всей ситуации — в первой половине апреля — у нас был момент, когда мы почти две недели не строили. Но связано это было и с чисто организационными моментами, например с организацией меднаблюдения, выполнений требований Роспотребнадзора на стройплощадках. Кроме того, тогда же происходила психологическая адаптация сотрудников к новой для всех ситуации: да, строительной отрасли разрешили работать в период пандемии, но первое время было непонятно, кому из сотрудников можно выходить на работу, а кому нет, как оформить эти разрешения и так далее. Когда этот первоначальный отрезок прошёл, работа возобновилась в прежнем темпе. Однако эта заминка немного повлияла на темпы возведения трёх наших объектов — на улицах Шмидта, Леонова и Петропавловской («Бьорн»). Но срок сдачи в эксплуатацию и дата передачи ключей покупателям — это разные даты. Если первая дата чуть сдвинулась, то это совершенно не означает, что изменится вторая дата. Так что кардинально вся ситуация на объекты не повлияла.

— Прошёл год полноценного применения на практике так называемого проектного финансирования жилищного строительства. Какие промежуточные итоги можете подвести?

— Вообще, сама идея проектного финансирования мне нравится. Потому что ты минимально зависишь от всех скачков продаж и потребительского спроса на рынке, у тебя гораздо больше возможностей менять цену. Например, ты можешь повысить цену и посмотреть, какой будет спрос, а доходность с «квадрата» может получиться выше, чем ожидалось. Потому что, когда мы продаём без проектного финансирования, мы всё равно ориентируемся на спрос и план, например, продать 10 квартир, а когда есть проектное финансирование, ты можешь уже сам решить, сколько продать — пять или 10 квартир. Сегодня ставка по проектному финансированию невысокая — примерно 3%, соответственно, у тебя больше вариантов и больше манёвров. С другой стороны, срок твоих вложений увеличивается. Когда было обычное долевое строительство, были и другие возможности, потому что в проекте было 20% денег застройщика, которые он мог тратить на свои нужды. А сейчас вкладываются все деньги, и прибыль можно получить только в самом конце, когда сдаёшь объект.

— Сколько ваших объектов возводится уже в рамках проектного финансирования?

— По сути, все строящиеся сейчас объекты — уже в рамках проектного финансирования. Это дома на улицах Екатерининской, Карпинского. Начали строительство на ул. Инженерной, через месяц приступаем к работам на ул. КИМ.

— Какие планы у вас по строительству в Перми? Кроме того, известно, что вы активно рассматриваете в качестве площадок Подмосковье и Москву.

— Как я отметил выше, начинаем строительство на улицах Инженерной и КИМ. До конца года или в первом квартале следующего планируем получить разрешение на строительство дома на ул. Елькина. Да, и мы приобрели участок в Московской области, в Красногорске. Там цена 1 кв. м составляет 110—120 тыс. руб., это больше, чем в Перми, и это высокая цена, но сам этот факт позволяет увеличить рентабельность застройщика и, самое главное, позволяет улучшить качество будущего дома, в том числе с точки зрения архитектуры. Что касается начала реализации в Подмосковье, то в течение месяца мы определимся с эскизом, а потом будем заниматься проектированием и получением разрешения. Надеемся всё это сделать до конца года.

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