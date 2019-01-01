Дмитрий Енцов журналист «Будущее за стройкомпаниями, которые могут быстро переориентироваться» Стратегический директор ГК «Краснокамский ЖБК» Инна Чиркова — об особенностях работы холдинга в современных условиях Поделиться Поделиться Твитнуть

— Главное событие года — это пандемия, которая ещё не завершилась. Как она отразилась на вашем предприятии?

— Пандемия стала неожиданным событием абсолютно для всех. Никто не мог предсказать, что это случится в таких масштабах. Но она стала диктовать новые условия, показала, что необходимо жить иначе. Жить по-новому и меняться.

Для нас это уже третий кризис: до этого был кризис 2008 года, потом очень серьёзный для всех строителей кризис 2014—2015 годов. И только мы чуть-чуть пришли в себя после этого, как случилась пандемия 2020 года. Но ситуация с пандемией не стала катастрофой. Любой кризис для нашей команды — это вызов. В том числе и нынешний. Сказать, что у нас есть какой-то план действий на каждый кризис, как себя вести, нельзя. Это всегда новые условия, обстоятельства, и государство ведёт себя в каждый кризис по-разному. Например, то, что делает государство сейчас, нас радует.

— Про характерные черты кризиса… Вы сказали, что ваша компания пережила три крупных кризиса. Какова главная особенность нынешнего, пандемического?

— Главное условие нынешнего времени, даже не касательно пандемии и кризиса, — это умение подстраиваться под новые условия. Для тех, кто умеет быстро перестраиваться под них, и будет открыт путь. Я думаю, что в будущем это будет случаться чаще. Сегодняшний бизнесмен должен уметь очень быстро переориентироваться, ловить, предчувствовать все эти новые условия, которые идут извне.

— Получается, что вы довольно быстро сориентировались?

— Это особенность нашей команды. Вообще, сегодняшнее поколение сотрудников строительных компаний своим подходом к работе отличается от прежних поколений. Я знаю, какие проекты готовятся к реализации в Перми. И мне очень нравятся несколько компаний, которые сегодня очень внимательно относятся и к качеству, и к архитектуре. Ещё 10 лет назад девелоперам было важно построить жилые квадратные метры. Прошлые поколения руководителей не акцентировали внимание ни на архитектуре, ни на качестве, так как этого не требовал покупатель. Сегодня абсолютно новое поколение и руководителей, и потребителей. Нужно строить не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Сегодня в проектах обязательными моментами являются холлы, площадки, места для отдыха, а также новые технологии. Сейчас сложно представить новые дома без смарт-систем умной квартиры.

— А когда вы заметили этот переход от прошлого поколения к нынешнему в отрасли?

— В последние, наверное, два-три года. Появился новый подход, и конкуренция заставила все компании смотреть друг на друга, применять новинки, стараться делать лучше, чем у других. В политике нашей компании также создание качественного продукта, и мы очень много над этим работаем. Всё время что-то меняем, что-то вводим у себя на предприятии, стараемся наблюдать за рынками других городов, более успешных. Смотрим, куда они идут, какие технологии применяют. Держим руку на пульсе, предлагаем новые продукты.

— Все строительные компании так или иначе понесли какие-то потери из-за пандемии. Неужели вас она никак не коснулась?

— В каждый кризис внутри компании мы пытаемся максимально оптимизироваться. Но в этот раз сокращений не было, хотя мы рассматривали их вероятность. Безусловно, оптимизация расходов коснулась нас, но она не касается штата сотрудников.

— Пандемия повлияла на сроки строительства ваших объектов?

— Нет, пандемия не отразилась ни на одном нашем объекте. Но мы и не останавливались: ни завод, ни стройки. Мы продолжали работать, поэтому у нас всё вписывалось в график.

— Снизилась ли покупательская активность относительно ваших объектов?

— В марте—апреле, конечно же, все были в шоке, не понимали, что будет завтра. В эти пару месяцев незначительное снижение было, но начиная с мая люди активизировались. Также повлияли меры господдержки, связанные с 6%-ной ипотекой и уменьшением первого взноса, и сейчас все отмечают рост показателей покупательской активности, которая даже выше допандемической.

— Какие предприятия имеют преимущества в нынешних условиях постоянного ожидания кризиса? Те, которые специализируются на чём-то конкретном или, как ваше, являются «предприятиями полного цикла», то есть и проектируют, и производят, и строят?

— Да, в наш холдинг входят четыре предприятия: проектное бюро, завод железобетонной конструкции, строительная и девелоперская компании. Но особенность нашего холдинга в том, что все эти предприятия абсолютно независимы друг от друга. Каждое из них может сотрудничать с любыми другими предприятиями, поэтому считаю, что в экстренных условиях мы застрахованы. Этот подход можно назвать преимуществом. Условно, мы можем закрыть сегодня, например, завод, и при этом строительная компания продолжит своё существование. Если мы видим, что какая-то компания несёт убытки, то можем принять решение о её закрытии. Но таких планов у нас, конечно же, нет.

— Вы сказали, что особенность нынешнего поколения строителей — умение быстро адаптироваться. А возможно ли прогнозировать кризисы?

— В феврале мы проводили традиционную стратегическую сессию, где были намечены планы и пути развития. Но в марте случилась пандемия, которая, повторюсь, была неожиданной для всех. Нами вновь было собрано стратегическое совещание, где нам пришлось откорректировать свои планы. Казалось бы, прошло всего несколько месяцев, но тогда у нас были совершенно другие мысли, планы, настрой. Пандемия перевернула наше представление о том, что будет завтра, и внесла свои коррективы. Поэтому сейчас главное — умение быстро сориентироваться, поменять пути, возможно, сменить кадры. Прогнозы прогнозами, но, как я уже сказала, в прямом смысле завтра всё может поменяться, и мы должны быть к этому готовы. Важно, какой компания подошла к кризису, насколько она устойчива. Если без большой закредитованности, с контрактами, то кризис для неё может пройти безболезненно. В активе никогда не должен быть лишь один покупатель, даже если речь идёт о государстве.

— Не приведут ли эти процессы к тому, что строительный рынок будет состоять исключительно из крупных компаний, а мелкие и средние окончательно «отпадут»?

— Да, это тенденция последних лет, и малый бизнес уже практически не выжил. Хорошо это или плохо? Честно скажу: с точки зрения экономики у меня нет представления об этом. Но думаю, те, кто на данный момент остался на рынке, — это и есть те компании, которые готовы меняться и имеют правильный подход к бизнесу.

— Повысилась ли зависимость отрасли от государства?

— Нельзя ответить однозначно. Большой плюс нам дало наличие национальных проектов, в которых мы участвуем.

— Что для вас значит День строителя?

— Для меня лично День строителя — это второй праздник после Нового года. Потому что на самом деле это тот праздник, который, мне кажется, касается практически каждого человека. Потому что, даже не имея строительного образования, мы все имеем какое-то отношение к этой сфере: покупаем квартиры, делаем ремонт. А главная радость знаете в чём? В том, что можно всегда посмотреть на конечный результат.

Реклама

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.