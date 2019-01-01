Сергей Аверьянов Путешествие к Макалу О восхождении на одну из самых труднодоступных гор в мире Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Аверьянов

В Советском Союзе был популярен альпинизм, поэтому время от времени там издавались книги о Гималаях. «Аннапурна» Мориса Эрцога полностью перевернула мои тогда ещё неустойчивые представления о горных путешествиях и наполнила душу священным трепетом. В том же сборнике, изданном в 1975 году, была повесть Уилфреда Нойса «Южное Седло» о первом восхождении на Джомолунгму. «Путешествие в Мустанг и Бутан» Мишеля Песселя, изданная в 1978 году, «Хрустальный горизонт» Райнхольда Месснера, изданная десятком лет позднее читались и ценились наравне с фантастикой и детективами, тем более что места, описываемые в них, в то время казались далёкими, как другие планеты, а события и герои воспринимались как истории из «Илиады» или, как минимум, эпохи Великих географических открытий. В то время Гималаи не были моей мечтой: не стоит мечтать о несбыточном…В позднесоветские времена вообще мечталось с трудом.

…С тех пор я побывал в базовом лагере Аннапурны, прошёл путём Тенцинга и Хиллари до ледопада Кхумбу, познакомился с раджой Мустанга, посетил монастыри-крепости Бутана и смотрел на Северное лицо Эвереста с Тибетского плато, откуда начинал одиночное восхождение Месснер. С Гималаями и Тибетом связаны последние пятнадцать лет моей жизни; так уж получилось, что путешествую я по местам, давно известным мне из книг. Вот и в этот раз, собираясь в Непал, я вспоминал книгу Яромира Вольфа «Восхождение на Макалу» — об экспедициях чехословацких альпинистов 1973 и 1976 годов. В ней, помимо полной беспримерной целеустремлённости и невообразимых лишений хроники восхождений есть очень лиричные фрагменты, связанные с описанием долины реки Барун, по которой пролегает путь к горе. 27 октября 2019 года наша группа из шести человек, включая двух носильщиков, вышла на тропу, ведущую к подножью Чёрного Великана.

Сергей Аверьянов

Макалу — пятый восьмитысячник мира, его высота — 8485 м. Гора находится на границе с Китаем, на 19 км восточнее Эвереста. Первое восхождение на неё было совершено в мае 1955 года французской экспедицией. С тех пор и до сего времени лишь треть попыток покорения Макалу оказывались успешными. Грандиозная пирамида восьмитысячника возвышается над долиной ледника Барун, из неё берёт начало одноимённая река. Эта территория входит в состав Национального парка Макалу-Барун, и любая деятельность, нарушающая природные ландшафты, здесь запрещена. В этих местах работали несколько экспедиций по поиску йети, но процент успешных среди них гораздо меньше, чем у горновосходителей.

Сергей Аверьянов

Район Макалу посещается туристами сравнительно редко из-за труднодоступности. В нашем случае заброска состояла из 26-часового путешествия на рейсовом автобусе из Катманду до городка Кандбари и последующего четырёхчасового переезда по горным дорогам в деревню Нум, откуда начинается трекинговая тропа. Вариант с перелётом был отвергнут как слишком дорогостоящий (140$ с человека).

Сам трекинг не представляет значительных сложностей. Последнее селение на пути — Ташигаон, это вторая ночёвка маршрута, затем спать приходится в гестхаусах, или горных отелях, представляющих собой тесные сараи из сайдинга, продуваемые всеми ветрами. Условия в них более чем спартанские, пища скудная, а цены превышают столичные в разы. Альтернативный вариант, позволяющий избежать издержек местного гостеприимства — автономное путешествие и ночёвки в палатках, но он связан с расходами на аренду снаряжения и оплату дополнительных носильщиков для транспортировки лагеря и припасов.

Сергей Аверьянов

Нами была избрана промежуточная стратегия: часть продуктов мы несли с собой, но ночевали в гестхаусах. Мы были избавлены от необходимости покупать кипяток, так как грели воду самостоятельно на портативной турбопечке. Это чудесное изобретение, уважительно именуемое Карлсоном, стало незаменимым спутником во всех путешествиях последних лет и полностью вытеснило примус и газовую горелку.

Сергей Аверьянов

Население региона состоит в основном из представителей пангималайской этнической группы кирата. Высокогорные районы населены шерпами, когда-то пришедшими с Тибетского плато. Согласно верованиям древнейшей из школ тибетского буддизма Ньингма, в окрестностях Макалу находится один из «беюлов» — священных сокрытых долин, которые станут убежищем для праведников в дни конца мира. Путь в них откроется избранным, когда наша планета приблизится к разрушению, а защищают их от непрошеных посетителей непогода, снежные барсы и духи гор. Беюлы описываются как чистые вечнозелёные долины, в которых пересекаются физический и духовный миры, где нет страданий и старости, но несанкционированное проникновение в них грозит смертью. Вера в беюлы связана с общебуддийской легендой о Шамбале.

Высшая точка пути — Перевал Шиптона на высоте 4230 м над живописным горным озером Кало Покхари. Мы достигли его в сгущающейся тьме и сплошной облачности. Ночевали на чердаке чайного домика, прислушиваясь к шуршанию дождя по крыше. Ночью похолодало, дождь сменился снегопадом, который прекратился к утру. На рассвете мы обнаружили, что все окрестности покрывает свежевыпавший снег, начинающий таять под первыми лучами солнца. После перевала тропа спускается на дно ущелья, в котором течёт Барун, а затем ведёт вдоль реки всё выше, чтобы, преодолевая климатические пояса, достигнуть могучего моренного вала, за которым открываются альпийские луга и пастбища, а над ними нависают сверкающие ледники окрестных пиков.

Сергей Аверьянов

Базовый лагерь расположен на дне плоской ледниковой долины рядом с моренным озером, у самого подножья горы. Порода, из которой состоит массив, отличается от окружающих гор коричневым оттенком, этим объясняется имя горы — Макалу Шан, «Чёрный Великан». С отвесной Южной стены обрываются россыпи ледопадов, там регулярно происходят лавины, их грохот хорошо слышен в лагере, который представляет собой несколько сараев на высоте 4265 м, отапливаемых ячьим навозом. Чуть в стороне расположены покосившиеся туалеты и вертолётная площадка.

Сергей Аверьянов

Нам повезло: всю дорогу нам сопутствовала облачность и осадки, прибытие в базовый лагерь ознаменовалось туманом с пролетающим колючим снегом, но на утро тучи развеялись и гора предстала во всей ослепительной красе. Бушующий на восьмикилометровой высоте ветер развернул над вершиной фантастический снежно-облачный флаг, а затем явил очередное чудо — лентикулярные облака, напоминающие то циклопических драконов, то воздушных китов, то волшебных медуз, но по большей части что-то совсем невообразимое. Чередование света и теней, постоянно меняющаяся облачность на фоне вздымающихся к небесам исполинских скал и сияющих ледников разыгрывают величественный спектакль, захватывающее зрелище, от которого невозможно оторвать взор. Эти минуты оправдывают тяготы и невзгоды пути, скудную еду и разрежённый воздух, к которому никак не привыкнут лёгкие. Гуляя в окрестностях лагеря, можно подняться на каменистые холмы, вершины которых украшены тибетскими молитвенными флажками лунгта, пройтись вдоль берега озера и допрыгать, борясь с одышкой, по камням до небольшого острова. С запада над лагерем вздымаются длинные пологие террасы, подъём на которые несложен, но утомителен.

Следующим утром мы планировали отправиться в обратный путь, но на рассвете небеса явили кристальную ясность, пронизанные лучами вечные льды светились бирюзой, а воздух прогрелся. Гималайские галки с криками кувыркались в рябящем от восходящих потоков воздухе, что придавало пейзажу окончательно сюрреалистический вид. Покинуть это представление у нас не хватило сил, поэтому мы решили отправиться дальше и выше по морене ледника — в так называемый Швейцарский лагерь. Он расположен в восьми километрах от Базового, дорога туда пролегает по краю морены и совпадает с частью Великой Гималайской тропы — пешего маршрута длиной более 1700 км, пролегающего по территории Бутана, Непала и Индии.

Сергей Аверьянов

Почему лагерь Швейцарский и что тут было нужно швейцарцам, выяснить не удалось. Это неровная площадка на высоте 5150 метров с потрёпанным баннером нацпарка и гирляндами молитвенных флажков. Место примечательно тем, что с него одновременно можно увидеть четыре восьмитысячника: Эверест, Лхоцзе, Лхоцзе Шар и Макалу. Долина ледника уходит в северо-западном направлении, где за несколькими пиками пониже возвышается огромный массив высочайшей вершины мира. Эверест выглядит отсюда не очень убедительно, видна белоснежная Северная стена, но вершины Лхоцзе кажутся выше. Даже в абсолютно ясную погоду вокруг Джомолунгмы то и дело сгущаются облака, укрывающие её от взоров. Пока мы любовались окрестностями, мимо Швейцарского лагеря прошла большая группа носильщиков, нагруженных палатками, кухонной утварью и даже походной мебелью. Они сопровождали туристов, следующих из Солукхумбу в район Канченджанги.

К вечеру погода стала меняться, небо заволокло тучами, и стало ясно, что свою долю хорошей погоды мы получили. Утро было ясным, и, покидая базовый лагерь, мы то и дело останавливались, чтобы обернуться на колоссальную пирамиду Чёрного Великана, увенчанную бесконечно меняющимся пологом лентикулярных облаков. Во время одной из остановок мы стали свидетелями ещё одного устрашающего и восхитительного зрелища — схода лавины, которая, зародившись в поднебесье, на наших глазах обрушилась в долину ледника.

Сергей Аверьянов

Обратный путь сопровождался улучшением погоды, что позволило нам увидеть многое из того, что мы не смогли рассмотреть из-за тумана и кромешной облачности на пути туда. Однако обмен впечатлениями от увиденного сменился изнурительными мечтами о домашней пище и бесконечными беседами об особенностях приготовления различных блюд.

Путь вниз, к людям, в пыльную и шумную атмосферу непальских городков, в великий и ужасный, но невыразимо прекрасный Катманду, к ночной экскурсии на Обезьяний холм и походу в окрестности Лантанга. Но это другая история.

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