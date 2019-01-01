Дмитрий Енцов журналист Приёмка оптом В Пермской агломерации в рамках нацпроекта за неделю сдали сразу пять дорожных объектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Ключевые дороги

В последнюю неделю июля состоялась массовая приёмка дорожных объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным и находящегося под пристальным вниманием врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Нацпроект реализуется в Прикамье с 2017 года. В этом году работы на ключевых объектах идут в строгом соответствии с графиком, часть из них сдаётся раньше обозначенных сроков. Первый объект года в рамках нацпроекта — внутриквартальный проезд на ул. Героев Хасана — был готов ещё в мае этого года. В июне прошла приёмка дорог в Краснокамске.

По итогам июля в перечень готовых добавилось ещё пять дорог. Приёмка каждой из них проходила с участием представителей краевого министерства транспорта, КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края, ГИБДД, общественников и депутатов.

Первый и, пожалуй, самый «автомобилеёмкий» участок из принимаемых — шоссе Космонавтов (участок от ул. Архитектора Свиязева до автомобильного моста через реку Мулянку). Четырёхполосная дорога протяжённостью 1,1 км отремонтирована за две недели.

«На этом участке очень интенсивный автомобильный трафик. Чтобы не создавать заторы, все работы проводили в ночное время. При этом дорога полностью не перекрывалась, работы велись поэтапно», — отметил главный инженер подрядной организации Алексей Ширинкин.

Основные работы заключались во фрезеровании старого покрытия и укладке нового слоя асфальта. Для автомобилистов самое очевидное изменение — отсутствие колейности.

В приёмке дорог участвовали также представители Общественной палаты Пермского края. По словам эксперта по ремонту дорог и благоустройству дворов Даниила Бахарева, подрядчику указано на несколько мелких недоработок, которые вполне можно исправить за пару дней без ограничения движения. Необходимо доработать стыки между обновлённым участком и старым.

Второй объект — участок автодороги Пермь — Березники от посёлка Пальники до посёлка Лунного, сразу после Чусовского моста. Его протяжённость — чуть более 5 км. Все работы подрядчик выполнил за полтора месяца, что на месяц раньше заявленного срока.

«Площадь нового покрытия составила 48 тыс. кв. м. Участок с точки зрения автомобильного движения загруженный, особенно в выходные дни, поэтому работы мы проводили в будни. Также очень повезло с погодой», — подчеркнул Сергей Демьянчук, заместитель гендиректора подрядной организации ООО «АртИнвестГрупп».

Как рассказали в Министерстве транспорта Пермского края, на обоих участках подрядчики уложили асфальт по новому ГОСТу с использованием щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-16. Её главная особенность состоит в высокой износостойкости и устойчивости к образованию колеи. Со следующего года по этому стандарту будут ремонтироваться все дороги в Прикамье.

Загородная артерия

Следующая приёмка дорог прошла уже в Пермском районе, где комиссия осматривала два участка, расположенные недалеко друг от друга на трассе Новые Ляды — Троица в районе посёлка Сылва. Все работы выполняло ООО «ДСК «Магистраль».

«Протяжённость первого участка Сылва—Троица составляет 1,7 км. Общая площадь работ — 12,2 тыс. кв. м. Мы установили 30 дорожных знаков, оборудовали четыре остановочных пункта с заездами для общественного транспорта. Второй участок Новые Ляды — Сылва имеет протяжённость 1,8 км и площадь 12,5 тыс. кв. м. На нём уложили асфальтобетон, оборудовали съездные обочины, установили дорожные знаки, а также искусственные неровности у пешеходных переходов», — пояснил начальник управления МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района» Сергей Фролов.

По словам депутата Земского собрания Пермского района Светланы Букиной, летом трафик на трассе увеличивается в разы за счёт дачников и отдыхающих, которые стремятся в живописный район Сылвы. Поэтому ремонт был крайне необходим.

«Население Сылвы — 10 тыс. человек, но летом оно вырастает фактически до 90 тыс. По этой трассе осуществляется доставка детей села Троица и нескольких близлежащих деревень в местную школу. По ней же курсируют рейсовые автобусы до Перми. Поэтому можно сказать, что эта трасса — главное и единственное связующее звено с городом. Главная цель на следующий год — провести ремонт промежуточного участка трассы», — пояснила депутат.

В ходе приёмки комиссия обратила внимание на некоторые недочёты. Как пояснил Даниил Бахарев, были отмечены незаделанные места выборки проб, непролитые швы и стыки со старым асфальтом на въездах и выездах, а также недоукатанные обочины.

Главный инженер компании-подрядчика ООО «ДСК «Магистраль» Сергей Заворохин пообещал, что все указанные замечания будут устранены за несколько дней.

«Мы применяли материалы в соответствии с ГОСТами и техническим заданием, толщина нового слоя асфальтобетона составила 5 см. Колеи продавливаться не будут, гарантия на наши работы — четыре года», — пояснил представитель подрядчика.

Добрались до Добрянки

В Добрянском городском округе завершились работы на участке между селом Сенькино и посёлком Камским. Общая протяжённость составила 2,96 км. Особенность участка в том, что он является первым объектом этого года в рамках нацпроекта на территории Добрянского городского округа. Именно он завершает ремонт трассы Пермь — Ильинский — Сенькино — Камский, который начался ещё четыре года назад.

«Долгие годы дорога находилась в плачевном состоянии. В 2017 году Добрянской городской думой было принято решение начать ремонт, и поэтапно этот план исполнен. Теперь дорога полностью в асфальтобетоне», — отметил директор МКУ «Управление капитального строительства Добрянского городского округа» Сергей Бурцев.

Депутат думы Добрянского городского округа Марк Коробов пояснил, что данная дорога — единственная, ведущая в посёлки Камский и Шемети. «Она была в плохом состоянии из-за пучинистых почв и болота. Ни один ремонт ранее не помог, кроме того, который начался четыре года назад и завершился сейчас», — сказал депутат и добавил, что трассу не удавалось отремонтировать «за один заход» из-за дороговизны работ.

Компания-подрядчик ООО «ТСК» уложила на участке выравнивающий и верхний слои асфальтобетона толщиной по 4 см каждый, укрепила обочины по 1 м в каждую сторону, оборудовала водоотводы и кюветы, нанесла дорожную разметку. Ранее территорию пришлось расчистить от зарослей и деревьев, соорудить насыпи и откосы, установить стальные водопропускные трубы.

Общественный эксперт Даниил Бахарев отметил, что в целом объект выполнен качественно, но подрядчику придётся и тут заделать места взятия проб. Кроме того, комиссией высказана просьба установить барьерное ограждение на поворотах как потенциально опасных участках трассы.

Всего в Добрянском городском округе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано пять объектов протяжённостью 6,73 км, два из них — в самой Добрянке.

В этом году в Пермской городской агломерации по нацпроекту БКАД в порядок приведут 55 дорожных объектов, в том числе 20 — за счёт экономии средств с проведения конкурсных процедур.

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