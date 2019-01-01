Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Спасительная сила

В Музее современного искусства PERMM открылась выставка о красоте и о травме

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Выставка Когда мне больно я смотрю на цветы

  Дмитрий Молчанов

Выставка «Когда мне больно, я смотрю на цветы», которая открылась в музее современного искусства 4 августа, — событие нерядовое. Творчество молодой художницы Венеры Казаровой посвящено психологическим травмам, опасностям и сложностям жизни и красоте как способу борьбы с ними.

«Я работаю с красотой как со спасительной силой для человека», — говорит художница. Звучит несколько банально, но Венера Казарова имеет право на подобные высказывания: выставка очень личная, это искусство, пропущенное через собственный травмирующий опыт. Здесь, знаете ли, нет нужды оригинальничать, чтобы высказывание было воспринято. Тем более что есть о чём сказать: детство Венеры Казаровой прошло в станице Кущёвской как раз тогда, когда там происходили страшные события. Об этом — одна из надписей на стенах, которые составили, по выражению директора музея Наили Аллахвердиевой, «текстовый каркас» экспозиции.

Венера Казарова

Венера Казарова
  Дмитрий Молчанов

Для того чтобы работать с чем-то очень личным, непременно нужно содействие другого человека, который бы служил «внешним арбитром» при переводе внутренних ощущений в высказывания. В PERMM таким человеком стала куратор выставки Любовь Шмыкова, которая работала, по выражению той же Наили Аллахвердиевой, «личным психотерапевтом Венеры». Именно она придумала вместо этикеток снабдить экспонаты небольшими фрагментами из воспоминаний и мыслей Венеры Казаровой, и даже название выставки было бы совсем иным без Шмыковой. Художница предлагала назвать выставку «Когда тебе больно, смотри на цветы», но куратор перевела всё в плоскость первого лица: «Когда мне больно, я смотрю на цветы».

Экспозиция поделена на две зоны. Первый этаж — тёмный, со стенами асфальтового цвета и приглушённым освещением — пространство боли. Второй этаж — ярко освещённый, со стенами сливочного цвета — пространство красоты. Однако, как подчёркивает Венера, эти вещи всегда взаимосвязаны, и поэтому первый этаж наполнен прекрасными фантазийными персонажами, а на втором немало жуткого.

Выставка Когда мне больно я смотрю на цветы

  Дмитрий Молчанов

Венера Казарова признаётся, что не чувствует себя в стане «современных художников»; по образованию она дизайнер одежды; сфера дизайна, оформления ей гораздо ближе, а что касается визуальных искусств, то основной творческий опыт художницы — в сфере перформанса. Именно перформансы стали основой экспозиции первого этажа, где их персонажи превратились в арт-объекты, а главной деталью этих объектов стали причудливые, сложносочинённые костюмы.

Вот школьный класс, где учительница и ученики — люди с птичьими головами. Они сидят неподвижно, но на экран, он же школьная доска, проецируется перформанс, где те же персонажи бесятся, веселятся, бегают между партами. Надпись на стене — воспоминание об одной из первых детских травм Венеры, связанной с грубостью детсадовских воспитателей.

Прекрасным арт-объектом стали костюмы из байковых одеял. Одетые в них манекены стоят на фоне видео, где запечатлены моменты сноса старых зданий. Венера Казарова признаётся, что уничтожение красивой архитектуры для неё невыносимая боль: «Это как смерть близкого человека. Это ужас». Одеяла, которые слоями укутывают манекены, — это и укрытие от боли, и символ всего посконного, старого, консервативного. Они декоративны — и в то же время вопиюще будничны. Эти понятийные противоположности в объектах Венеры Казаровой мастерски сплетены тончайшим образом.

Как, например, в объектах из перформанса «Кухонная поэзия»: белые одежды, сложные силуэты, турнюры и кринолины — и лихо приделанные к ним кастрюльки и дуршлаги. Это вообще-то юмористический перформанс: его герои варят кашу из зерна, подмешивая в него обрывки газет и журналов; таким образом художница говорит об «информационной каше», всепроникающей, от которой невозможно скрыться даже на кухне.

Выставка Когда мне больно я смотрю на цветы

  Дмитрий Молчанов

Конечно же, в такой экспозиции не могло не быть объектов, связанных с главным страхом современности — войной. На фоне видео со взрывами и убийствами три манекена буквально спрятались в своих костюмах, закрылись широкополыми шляпами, занавесились широкими и длинными подолами. Костюм — это защита не только от холода и пыли, но и от страхов и беспокойств. В красивом костюме жить легче и приятнее.

Второй этаж — тотальная инсталляция. Это как бы интерьер советской квартиры 1970—1980-х годов: безликая мебель, стандартные ковры, выделяются лишь бабушкин антикварный сервант да новенький телевизор (ещё с «толстым» кинескопом) — наверняка главный предмет гордости в этом доме. Этот интерьер уже не вполне реален: он порос бумажными цветами, как «Завод Шпагина» — сорняками на выставке «Сорняки прекрасные». Бумажные цветы прорастают из комодов, оплетают шифоньеры, топорщатся шипами диваны и кресла… Словно джунгли, покрывающие руины Аютайи или Боробудура, воспоминания скрывают интерьер детства, всё сильнее меняя его под всходами фантазии.

Выставка Когда мне больно я смотрю на цветы

  Дмитрий Молчанов

Поначалу кажется, что инсталляцию нужно обходить снаружи, чтобы ненароком не попортить хрупкую конструкцию, и многие посетители музея именно так и делают. Однако на самом деле нужно активно исследовать этот мир и находить в нём сюрпризы от Венеры Казаровой. На полочках шкафов, под лупами и микроскопами — кадры всего того, о чём идёт речь на первом этаже: взрывы, руины… Пусть совсем маленькие, но страхи пролезают даже в дом детства, поросший хрупкими цветами воспоминаний.

Выставка Когда мне больно я смотрю на цветы

  Дмитрий Молчанов

Открытие выставки «Когда мне больно, я смотрю на цветы» неоднократно переносилось, и событийный контекст каждый раз радикально менялся. Сначала она планировалась как новогодняя, потом перенеслась на апрель-май и встроилась в череду событий, связанных с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, теперь стала первым «посткарантинным» событием в музее. И каждый раз она оказывалась удивительно своевременной!

Наиля Аллахвердиева считает, что творчество Венеры Казаровой с его простым языком, понятными материалами и обаятельной декоративностью — максимально комфортный выход из повседневности и вход в мир современного искусства. Даже те, кто считает этот мир чуждым, не смогут не оценить эту восхитительную рукодельность, это мастерство истинного художника и чувство прекрасного, присущее истинному дизайнеру.

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