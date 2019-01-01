Михаил Суслов Политологи взялись за старое После длительного перерыва в Пермь вернулись политические дискуссии Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На минувшей неделе в Перми состоялось первое заседание экспертного политического клуба. Он был открыт как «филиал» Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который уже работает в семи регионах России. Председателем клуба в Перми стал бывший декан историко-политологического факультета ПГНИУ и экс-председатель Общественной палаты Пермского края профессор Игорь Кирьянов. Планируется, что встречи будут проходить раз в две недели.



На первом заседании присутствовало более 25 пермских экспертов. Среди них политологи, социологи, юристы, представители ведущих пермских СМИ. Помимо презентации пермского отделения клуба участники обсудили актуальную тему текущей политической повестки — отказ в регистрации Александра Репина на выборах губернатора Пермского края.

Константин Долгановский

Константин Сулимов, заведующий кафедрой политических наук ПГНИУ:

— Нынешний врио губернатора довольно молодой человек, у него может быть длинная политическая карьера. Если он захочет, разумеется. Но вообще говоря, чтобы стать хорошим политиком, мало сидеть в кресле губернатора, надо пройти выборы. Это выборы не когда ты на белом коне, в окружении своих, а когда есть с кем «пободаться». Вот этой возможности «пободаться» у Махонина теперь не будет.

В числе проигравших — публика. Публика проиграла, потому что интрига действительно ушла, не будет спектакля. То, что произошло, — типичная ситуация: это происходит в Пермском крае и во многих других регионах.

Константин Долгановский

Виталий Ковин, представитель движения защиты прав избирателей «Голос»:

— Мировая практика идёт по пути снижения барьеров для кандидатов и общественных объединений на выборах. В законодательстве европейских стран существуют фильтры, которые напоминают наш процесс регистрации, сбора подписей, но там это носит символический характер. Например, во Франции достаточно собрать пять подписей.

У нас, на мой взгляд, происходит обратный процесс. Он связан с тем, что и существующий политический режим, и игроки, которые в рамках этого режима чувствуют себя в выигрышной позиции, не желают ни в коем случае этими позициями делиться и с кем-либо конкурировать. Отсюда все эти жёсткие фильтрации и иногда даже чрезмерно формальные ограничения, как, например, муниципальный фильтр.

Ситуация в Пермском крае весьма показательна. Раньше такие фильтры и жёсткие решения принимались в отношении несистемных игроков или тех, кто представляет реальную оппозиционную силу. Александр Репин же человек абсолютно свой для системы, для этого режима, для этой элиты. Заслуженный-перезаслуженный, разные регалии получивший. На своей пресс-конференции он как минимум два раза повторил, что сторонник «Единой России», Путина и изменений в Конституцию. То есть он в доску свой. Но при этом он очень неординарен и из-за этого не управляем. А наша система дошла до такого уровня, что она не может терпеть никакой самостоятельности, никакой слабой управляемости.

Олег Лысенко, социолог:

— Во-первых, давайте скажем честно: мы всей подоплёки с подписями Репина не знаем, лично я не знаю. Если кто владеет точной инсайдерской информацией, что был заговор в штабе Репина или, напротив, это интрига, сплетённая Махониным против Репина, либо пускай скажет, либо пускай молчит. Бывают же просто ошибки.

Во-вторых, одно из самых слабых мест кампании Репина — выдвижение от партии «Справедливая Россия». Из системных партий она наиболее слабая идеологически. Были ли возможности надавить на депутатов-справедливороссов? Ну да, были, но это гипотетически, потому что какой-то сильной идеологической составляющей, при которой все муниципальные депутаты — члены «Справедливой России» будут стоять до последнего, не поддадутся ни на какие посулы, нет. Мне вот, если честно, трудно представить такую ситуацию в КПРФ, вероятность этого намного меньше.

Мне жалко, что Репин сошёл с дистанции, потому что было предчувствие какой-то интриги. Шансов у него особо не было. Я не делал замеры, но, на мой взгляд, никакой узнаваемости у Репина нет. По моим ощущениям, в начале лета его узнаваемость была близка к нулю, сейчас, может быть, 5—7%. Билборды, развешанные везде, на узнаваемость работают плохо, если это не регулярная штука. С его стороны это была чистая авантюра, но достаточно интересная.

Представить, что сам Репин поставил себя в ситуацию проигрыша, я не могу. Другое дело, как ловко он выкрутился, это было красиво. Какой он прекрасный посыл подал, перебросив мяч на сторону Махонина, сказав: «Ты за конкурентные выборы, ну вот теперь покажи». Принесёт ли ему это что-то в дальнейшем? Нет. С электоральной точки зрения это провальное дело. Простые избиратели эту ситуацию не запомнят. Вспомнят образованные, читающие политические газеты граждане. Даже если и запомнят среднестатистические избиратели, то этот проигрыш запишут в минус к карме, а не в плюс.

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