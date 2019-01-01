Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Лес как точка притяжения Представлен план реконструкции парка «Балатово» Поделиться Поделиться Твитнуть

Cлайд из презентации проекта

Специалисты администрации Перми и депутаты гордумы 6 августа обсудили проект капитального ремонта Балатовского парка, приуроченного к 300-летнему юбилею Перми.

Площадь участка проектирования в парке «Балатово» составит 19 га. В 2010 году эта территория была выведена из состава Черняевского лесничества (площадь Черняевского леса — около 700 га). Теперь это не зона городских лесов, а объект озеленения общего пользования. При этом с точки зрения охраны природы парк остаётся в составе особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес», что требует особых регламентов при его реконструкции, использовании и посещении.

Всё это было учтено в концепции благоустройства, основной целью которой является создание рекреационной «точки притяжения».

Проект разработан по заказу муниципального учреждения «Пермблагоустройство» на основе концепции, предложенной Институтом территориального планирования. Территорию парка разделили на разные зоны, основная часть территории останется сосновым лесом, местом для спокойных прогулок и наблюдения за природой.

Реконструкция коснётся участка парка, расположенного вдоль улицы Подлесной.

Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов в своём докладе сообщил, что новое функциональное наполнение парка предполагает бережное отношение к природным участкам и объектам, формирование объектов инфраструктуры для отдыха, устройство покрытий некоторых дорожек и площадок из природных материалов. Проект капитального ремонта парка предусматривает устройство дорожно-тропиночной сети, велодорожек, установку малых архитектурных форм, устройство газона и наружного освещения, дополнительную посадку кустарников, деревьев, цветников, а также создание безбарьерной среды для посещения парка маломобильными гражданами. Проектные решения выстроены таким образом, чтобы максимально сохранить существующие зелёные насаждения. Для ценителей природы и тишины предусмотрена возможность прогулок по экотропе, на полянах можно будет отдохнуть на скамейке или покачаться на качелях. Для наблюдения за жизнью лесных обитателей будут оборудованы птичьи кормушки и бельчатники.

По замыслу разработчиков, парк будет состоять из главной аллеи, площади для проведения массовых мероприятий со сценой, трибунами и девятью павильонами различного назначения, скалодрома, спортивных и детских площадок, мест для спокойного отдыха, верёвочного парка, 15-метровой смотровой площадки. Входная группа включает в себя остановочный павильон для ожидания общественного транспорта на ул. Подлесной, здесь же будет размещена информационно-навигационная стела.

Начальник городского управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев отметил, что в проекте немало интересных находок, но есть и моменты, которые ещё можно доработать. Главному городскому экологу кажутся удачными решения, связанные с организацией смотровой площадки и верёвочного парка, но идея создания в парке искусственного водоёма с искусственным водопадом, а также идея дополнительного освещения тропинок на всей территории, по мнению Андреева, ещё нуждаются в обдумывании.

В то же время руководитель управления по экологии и природопользованию подчеркнул, что разработчиками проекта было соблюдено главное требование: вмешательство в лесную часть парка — минимальное и очень щадящее. Сам факт реконструкции части ООПТ, расположенной вдоль ул. Подлесной, Андреев считает благоприятным для всего Черняевского леса, поскольку парк станет привлекать и аккумулировать потоки людей, направляющихся в лес, и тем самым будет способствовать снижению антропогенной нагрузки на основной лесной массив.

Кроме того, руководитель природоохранного ведомства напомнил, что проект и даже его воплощение — это полдела; очень важно, как парк будет эксплуатироваться. Ведь он по-прежнему является частью особо охраняемой природной территории, поэтому там, например, не стоит проводить массовые мероприятия в период гнездования птиц — с мая по июль. Это будет регулироваться департаментом по культуре и молодёжной политике администрации Перми, в ведение которого, возможно, передадут новый парк.

Проект реконструкции парка «Балатово» уже прошёл госэкспертизу. Его реализация запланирована на 2021—2022 годы. Изначально на реконструкцию было заложено 570 млн руб. на два года. Предложенное проектное решение оценивается в сумму около 300 млн руб. Затраты удалось сократить за счёт использования природных материалов. Если будет принято решение отказаться от тех или иных объектов, можно будет сэкономить ещё.

Напомним, что 4 августа врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на заседании межведомственной рабочей группы обнародовал решение о включении в число приоритетных проектов к 300-летию Перми «Зелёное кольцо», что подразумевает комплексное благоустройство береговых территорий малых рек Егошихи и Данилихи, а также благоустройство Черняевского леса. К юбилею краевой столицы в 2023 году в долинах рек планируется организовать рекреационные зоны, а в Черняевском лесу обустроить пешеходные и велодорожки.

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