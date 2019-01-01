Полина Путякова журналист Свободное падение Эксперты подвели итоги влияния пандемии на экономику Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермьстат опубликовал данные об экономических итогах Пермского края за первое полугодие 2020 года. Это период, который включает в себя активную фазу пандемии и самые жёсткие ограничения. «Новый компаньон» собрал информацию о том, как эти факторы повлияли на экономику в регионе.

От мала до велика

Общий объём производства продукции (товаров, работ, услуг) в первом полугодии 2020 года снизился на 2,5%, отмечает декан экономического факультета ПГНИУ д. э. н. Михаил Городилов. «Однако изменение показателей было неоднородным. Среди наиболее пострадавших оказались «налогодающие» для Пермского края отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых. В первую очередь нефтедобыча. Здесь произошло снижение более чем на треть — до 62,1% от уровня первого полугодия 2019 года. Также снижение произошло в обрабатывающих производствах — до 89,1% от уровня первого полугодия прошлого года», — рассказывает эксперт.

Городилов отмечает, что июнь 2020 года оказался очень тяжёлым для сектора розничной торговли (потери только за этот месяц составили 15%). Рынок общественного питания упал более чем в два раза, а снижение в сфере оказания платных услуг населению составило более трети.

Безусловно, больше всего пострадала сфера услуг, поддерживает коллегу старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Юлия Стародумова. «Объём оказанных населению платных услуг за первое полугодие 2020 года составил лишь 63% к итогу первого полугодия 2019 года. Фитнес-клубы, туристические агентства, детские клубы и коммерческие секции, платные кружки и другие компании из области непосредственного контакта с людьми пострадали наиболее сильно», — констатирует эксперт. Тут сыграли роль как режим самоизоляции, так и снижение доходов населения.

Потери малого и среднего бизнеса также можно оценить, опираясь на долю доходов от предпринимательской деятельности в общем объёме доходов населения. «Они никогда не были высоки — едва достигали 6%, но сейчас снизились до чуть более 3%. Что это означает? Что предприниматели, чей вклад в ВВП и так был невелик (на уровне 20%), сейчас потеряли порядка половины доходов. Также можно увидеть, сколько предпринимателей не смогли открыться после ослабления режима самоизоляции. В разных сферах процент тех, кто прекратил работу, составляет от 17 до 60%», — рассказывает Юлия Стародумова. По её словам, статистики в разбивке по регионам пока нет, но в целом по России закрылись до 60% газетных киосков, более трети книжных, цветочных магазинов и турагентств, четверть магазинов одежды, обуви, кафе и ресторанов.

Текущий кризис затронул не только МСБ, но и крупные промышленные предприятия. В промышленности Юлия Стародумова отмечает тенденцию продолжающегося падения не только во втором, но и в третьем квартале 2020 года. «Принятие обязательств по снижению добычи нефти, падение потребительского спроса — всё это не дало восстановиться промышленности и после ослабления карантинных мер. По-прежнему закрытые границы, ослабление рубля тоже не помогают в стимулировании спроса», — говорит Стародумова. По наблюдениям экономиста, сильнее всего пострадали добывающая промышленность и энергетика.

Высокая безработица и низкая инфляция

Больше всего экспертов настораживает статистика в сфере занятости. «Зарегистрированная безработица в Пермском крае только за второй квартал выросла в три раза — с 1,3% в марте до 4,5% в июне. Вновь статус безработного получили 38 тыс. человек. Однако работу потеряло гораздо больше людей — 43,5 тыс. человек с начала года, но не все они обратились в службу занятости», — отмечает директор по макроэкономическим исследованиям Центра экономики инфраструктуры (Москва) к. э. н. Дмитрий Шульц.

Несмотря на ситуацию в экономике, официальная статистика фиксирует прирост реальной заработной платы на +2,1%. «Вероятно, это связано не с тем, что люди стали больше зарабатывать, а с тем, что зарабатывающих людей стало меньше из-за увольнений и увеличения количества безработных», — комментирует декан экономического факультета ПГНИУ.

При этом нельзя не заметить, что со стороны государства началось системное вмешательство в экономику. Идёт увеличение социальных трансфертов — примерно в полтора раза по сравнению с началом года. «Это, безусловно, подхлёстывает спрос, несколько снижает социальную напряжённость, но это ненадолго. Без системных, прозрачных, прогнозируемых и всеохватывающих мероприятий будет очень сложно. К тому же бюджетные деньги, я полагаю, могут закончиться раньше, чем восстановятся доходы населения», — считает Юлия Стародумова.

А вот уровень инфляции пока лишь незначительно превысил прошлогодние показатели. Однако оценка этого факта не так однозначна, как кажется на первый взгляд. «Незначительный рост потребительских цен, с одной стороны, благо, но, с другой стороны, низкая инфляция «замораживает» не только цены, но и зарплаты, тормозит рост экономики, стопорит или роняет цены на промышленные товары, что не даёт возможности промышленникам расти и инвестировать. Рост экономики обычно идёт на фоне инфляции», — отмечает Юлия Стародумова.

Есть ещё один момент: находящаяся на уровне исторического минимума ставка рефинансирования призвана удешевить кредиты как для частных лиц, так и для компаний. Также она ведёт к изъятию средств с вкладов населения, и они поступают в экономику, что в нынешней ситуации тоже благо, считает эксперт.

Реалистичные данные

Михаил Городилов в целом оценивает статданные за первое полугодие как реалистичные: это подтверждает сравнение их динамики и динамики общего объёма доходов регионального бюджета. Последний показатель снизился на 25%, что сопоставимо со снижением в ключевых отраслях экономики.

Однако, скорее всего, полная статистическая картина кризиса проявится позже, считает Юлия Стародумова. «Экономика инертна, а статистика инертна ещё в большей степени. Я полагаю, что какие-то достоверные аналитические отчёты с разбивкой по регионам мы сможем увидеть не раньше конца года. Наиболее точные и оперативные сведения, на мой взгляд, сейчас у операторов фискальных данных — тех, к кому стекаются сведения о чеках, которые прошли через онлайн-кассы. Также точнейшая статистика у банков, где находятся зарплатные счета россиян», — говорит она.

Не очень просто строить в этой ситуации и прогнозы: слишком много факторов неопределённости. По мнению Михаила Городилова, динамика в последующие месяцы этого года будет более оптимистичной. «Предвестники разумного оптимизма есть. В первом полугодии 2020 года мы видим рост объёма потребляемой электроэнергии, пара и воды (+2,8%), солидно вырос грузооборот — на 23,4%», — отмечает эксперт.

Дмитрий Шульц выражает надежду, что дно кризиса было пройдено во втором квартале. Он отмечает, что добыча нефти по соглашению ОПЕК+ должна начать восстановление с июля. А сектор услуг, как надеются многие эксперты, не будет больше так серьёзно закрываться даже в случае второй волны эпидемии. Но при этом важно, чтобы экспорт удобрений не сильно пострадал от того, что сейчас происходит в Латинской Америке. Эксперт полагает, что, если не случится экстремальных событий, экономика будет постепенно восстанавливаться. «По Пермскому краю пока данных мало, а вот по России мы ожидаем выйти на докризисный уровень в 2022 году», — заключает он.

Иного мнения придерживается Юлия Стародумова. «Мне кажется, что пик падения ещё не пройден, увы. Этот кризис не на год и не на два — я бы рассчитывала на восстановление в течение четырёх-пяти лет в лучшем случае. Сейчас продолжают действовать ограничения во многих отраслях: общепит, массовые мероприятия, некоторые учреждения спорта (бассейны, к примеру), театры, кино. Поэтому и третий квартал не принесёт оживления в экономику. Малый бизнес уже потерял свои доходы, а третий квартал, я предполагаю, «испортят» показатели крупных компаний. Кризис докатится и до них. Если у них был некий запас «плавучести» весной, то сейчас он истощается, границы всё ещё закрыты, спрос не растёт, вливания со стороны государства прекращаются», — констатирует Стародумова. В качестве ещё одного фактора влияния на ситуацию она приводит возможный дефицит бюджета государства, ведь многие льготы, предоставленные малому и среднему бизнесу в части снижения налоговых ставок или отсрочки/отмены налоговых платежей, легли тяжким бременем на бюджет.

Собственные доходы бюджета Прикамья сократились на 20,7 млрд рублей

В краевой бюджет по состоянию на 1 августа поступило на 20,7 млрд руб. меньше собственных доходов, чем за аналогичный период прошлого года, — 58 млрд руб. в 2020 году против 78,8 млрд руб. в 2019 году. Такие цифры приводит региональный минфин.

Ранее в минфине отмечали, что за первое полугодие 2020 года наблюдается снижение доходов по всем видам налогообложения на 26%. По налогу на прибыль уменьшение на 43%, НДФЛ — на 4%, упрощённой системе налогообложения — на 16%, акцизам — на 10%. В министерстве не считают данное снижение критичным, связывая его с пандемией коронавируса, курсом доллара, уменьшением экономической активности в крае.

Кроме того, на компенсацию выпадающих доходов Пермский край получил два транша из федерального бюджета на 5,4 млрд и 2,3 млрд руб.

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