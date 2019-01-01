Полина Путяковажурналист
Свободное падение
Эксперты подвели итоги влияния пандемии на экономику Пермского края
Пермьстат опубликовал данные об экономических итогах Пермского края за первое полугодие 2020 года. Это период, который включает в себя активную фазу пандемии и самые жёсткие ограничения. «Новый компаньон» собрал информацию о том, как эти факторы повлияли на экономику в регионе.
От мала до велика
Общий объём производства продукции (товаров, работ, услуг) в первом полугодии 2020 года снизился на 2,5%, отмечает декан экономического факультета ПГНИУ д. э. н. Михаил Городилов. «Однако изменение показателей было неоднородным. Среди наиболее пострадавших оказались «налогодающие» для Пермского края отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых. В первую очередь нефтедобыча. Здесь произошло снижение более чем на треть — до 62,1% от уровня первого полугодия 2019 года. Также снижение произошло в обрабатывающих производствах — до 89,1% от уровня первого полугодия прошлого года», — рассказывает эксперт.
Городилов отмечает, что июнь 2020 года оказался очень тяжёлым для сектора розничной торговли (потери только за этот месяц составили 15%). Рынок общественного питания упал более чем в два раза, а снижение в сфере оказания платных услуг населению составило более трети.
Безусловно, больше всего пострадала сфера услуг, поддерживает коллегу старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Юлия Стародумова. «Объём оказанных населению платных услуг за первое полугодие 2020 года составил лишь 63% к итогу первого полугодия 2019 года. Фитнес-клубы, туристические агентства, детские клубы и коммерческие секции, платные кружки и другие компании из области непосредственного контакта с людьми пострадали наиболее сильно», — констатирует эксперт. Тут сыграли роль как режим самоизоляции, так и снижение доходов населения.
Потери малого и среднего бизнеса также можно оценить, опираясь на долю доходов от предпринимательской деятельности в общем объёме доходов населения. «Они никогда не были высоки — едва достигали 6%, но сейчас снизились до чуть более 3%. Что это означает? Что предприниматели, чей вклад в ВВП и так был невелик (на уровне 20%), сейчас потеряли порядка половины доходов. Также можно увидеть, сколько предпринимателей не смогли открыться после ослабления режима самоизоляции. В разных сферах процент тех, кто прекратил работу, составляет от 17 до 60%», — рассказывает Юлия Стародумова. По её словам, статистики в разбивке по регионам пока нет, но в целом по России закрылись до 60% газетных киосков, более трети книжных, цветочных магазинов и турагентств, четверть магазинов одежды, обуви, кафе и ресторанов.
Текущий кризис затронул не только МСБ, но и крупные промышленные предприятия. В промышленности Юлия Стародумова отмечает тенденцию продолжающегося падения не только во втором, но и в третьем квартале 2020 года. «Принятие обязательств по снижению добычи нефти, падение потребительского спроса — всё это не дало восстановиться промышленности и после ослабления карантинных мер. По-прежнему закрытые границы, ослабление рубля тоже не помогают в стимулировании спроса», — говорит Стародумова. По наблюдениям экономиста, сильнее всего пострадали добывающая промышленность и энергетика.
Высокая безработица и низкая инфляция
Больше всего экспертов настораживает статистика в сфере занятости. «Зарегистрированная безработица в Пермском крае только за второй квартал выросла в три раза — с 1,3% в марте до 4,5% в июне. Вновь статус безработного получили 38 тыс. человек. Однако работу потеряло гораздо больше людей — 43,5 тыс. человек с начала года, но не все они обратились в службу занятости», — отмечает директор по макроэкономическим исследованиям Центра экономики инфраструктуры (Москва) к. э. н. Дмитрий Шульц.
Несмотря на ситуацию в экономике, официальная статистика фиксирует прирост реальной заработной платы на +2,1%. «Вероятно, это связано не с тем, что люди стали больше зарабатывать, а с тем, что зарабатывающих людей стало меньше из-за увольнений и увеличения количества безработных», — комментирует декан экономического факультета ПГНИУ.
При этом нельзя не заметить, что со стороны государства началось системное вмешательство в экономику. Идёт увеличение социальных трансфертов — примерно в полтора раза по сравнению с началом года. «Это, безусловно, подхлёстывает спрос, несколько снижает социальную напряжённость, но это ненадолго. Без системных, прозрачных, прогнозируемых и всеохватывающих мероприятий будет очень сложно. К тому же бюджетные деньги, я полагаю, могут закончиться раньше, чем восстановятся доходы населения», — считает Юлия Стародумова.
А вот уровень инфляции пока лишь незначительно превысил прошлогодние показатели. Однако оценка этого факта не так однозначна, как кажется на первый взгляд. «Незначительный рост потребительских цен, с одной стороны, благо, но, с другой стороны, низкая инфляция «замораживает» не только цены, но и зарплаты, тормозит рост экономики, стопорит или роняет цены на промышленные товары, что не даёт возможности промышленникам расти и инвестировать. Рост экономики обычно идёт на фоне инфляции», — отмечает Юлия Стародумова.
Есть ещё один момент: находящаяся на уровне исторического минимума ставка рефинансирования призвана удешевить кредиты как для частных лиц, так и для компаний. Также она ведёт к изъятию средств с вкладов населения, и они поступают в экономику, что в нынешней ситуации тоже благо, считает эксперт.
Реалистичные данные
Михаил Городилов в целом оценивает статданные за первое полугодие как реалистичные: это подтверждает сравнение их динамики и динамики общего объёма доходов регионального бюджета. Последний показатель снизился на 25%, что сопоставимо со снижением в ключевых отраслях экономики.
Однако, скорее всего, полная статистическая картина кризиса проявится позже, считает Юлия Стародумова. «Экономика инертна, а статистика инертна ещё в большей степени. Я полагаю, что какие-то достоверные аналитические отчёты с разбивкой по регионам мы сможем увидеть не раньше конца года. Наиболее точные и оперативные сведения, на мой взгляд, сейчас у операторов фискальных данных — тех, к кому стекаются сведения о чеках, которые прошли через онлайн-кассы. Также точнейшая статистика у банков, где находятся зарплатные счета россиян», — говорит она.
Не очень просто строить в этой ситуации и прогнозы: слишком много факторов неопределённости. По мнению Михаила Городилова, динамика в последующие месяцы этого года будет более оптимистичной. «Предвестники разумного оптимизма есть. В первом полугодии 2020 года мы видим рост объёма потребляемой электроэнергии, пара и воды (+2,8%), солидно вырос грузооборот — на 23,4%», — отмечает эксперт.
Дмитрий Шульц выражает надежду, что дно кризиса было пройдено во втором квартале. Он отмечает, что добыча нефти по соглашению ОПЕК+ должна начать восстановление с июля. А сектор услуг, как надеются многие эксперты, не будет больше так серьёзно закрываться даже в случае второй волны эпидемии. Но при этом важно, чтобы экспорт удобрений не сильно пострадал от того, что сейчас происходит в Латинской Америке. Эксперт полагает, что, если не случится экстремальных событий, экономика будет постепенно восстанавливаться. «По Пермскому краю пока данных мало, а вот по России мы ожидаем выйти на докризисный уровень в 2022 году», — заключает он.
Иного мнения придерживается Юлия Стародумова. «Мне кажется, что пик падения ещё не пройден, увы. Этот кризис не на год и не на два — я бы рассчитывала на восстановление в течение четырёх-пяти лет в лучшем случае. Сейчас продолжают действовать ограничения во многих отраслях: общепит, массовые мероприятия, некоторые учреждения спорта (бассейны, к примеру), театры, кино. Поэтому и третий квартал не принесёт оживления в экономику. Малый бизнес уже потерял свои доходы, а третий квартал, я предполагаю, «испортят» показатели крупных компаний. Кризис докатится и до них. Если у них был некий запас «плавучести» весной, то сейчас он истощается, границы всё ещё закрыты, спрос не растёт, вливания со стороны государства прекращаются», — констатирует Стародумова. В качестве ещё одного фактора влияния на ситуацию она приводит возможный дефицит бюджета государства, ведь многие льготы, предоставленные малому и среднему бизнесу в части снижения налоговых ставок или отсрочки/отмены налоговых платежей, легли тяжким бременем на бюджет.
Собственные доходы бюджета Прикамья сократились на 20,7 млрд рублей
В краевой бюджет по состоянию на 1 августа поступило на 20,7 млрд руб. меньше собственных доходов, чем за аналогичный период прошлого года, — 58 млрд руб. в 2020 году против 78,8 млрд руб. в 2019 году. Такие цифры приводит региональный минфин.
Ранее в минфине отмечали, что за первое полугодие 2020 года наблюдается снижение доходов по всем видам налогообложения на 26%. По налогу на прибыль уменьшение на 43%, НДФЛ — на 4%, упрощённой системе налогообложения — на 16%, акцизам — на 10%. В министерстве не считают данное снижение критичным, связывая его с пандемией коронавируса, курсом доллара, уменьшением экономической активности в крае.
Кроме того, на компенсацию выпадающих доходов Пермский край получил два транша из федерального бюджета на 5,4 млрд и 2,3 млрд руб.
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