Дмитрий Енцов журналист Кино, авто и капучино В Перми начал работу бесплатный автомобильный кинотеатр «Спеши в кино» Поделиться Поделиться Твитнуть

Самоизоляция больнее всего ударила по киноманам — смотреть фильмы дома на экране компьютеров совсем не то, что в кинотеатрах, а последние до сих пор закрыты.

Но последние послабления в режим самоизоляции, разрешившие проводить мероприятия на открытом воздухе, дали возможность открыть уже подзабытый пермяками вид кинопоказов drive in, то есть автомобильных кинотеатров.

По инициативе краевого министерства культуры 31 июля такой (ещё и бесплатный) открылся на стоянке ТРК «СпешиLOVE» (ул. Спешилова, 114), и этим фактом оказались довольны как организаторы, так и сами зрители.

Елена Хаткевич, директор ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры»:

— Особенность этого формата в том, что люди в своих автомобилях заезжают на территорию кинопарковки, настраивают свои радиоприёмники на волну 92,2FM и смотрят фильмы не покидая свои авто. Кинокартины предоставлены «Пермской синематекой», «Мосфильмом» и «Фондом кино».

Елена Хаткевич отметила, что организаторы автокинотеатра постарались сделать всё, чтобы зрителям были показаны картины последних лет. В частности, в день открытия кинотеатра, продемонстрирован фильм Альфонсо Гомез-Рейона «Война токов» с Бенедиктом Кембербетчем в главной роли. Это картина 2017 года.

Но будут фильмы и «свежее», например отечественные «Танки» 2018 года, «Лёд-2» 2020 года. А на ближайшие выходные запланирован показ биографического фильма «Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры» 2019 года.

Репертуар будет разбавлен классическими картинами. В частности, 2 августа была показана советская классика «Асса» 1987 года с Виктором Цоем. А на 9 августа запланирован показ знаменитого киномюзикла «Мэри Поппинс, до свидания» 1983 года выпуска.

Но не только киноманы получили отдушину, часть «показов» отдана театрам и концертным коллективам, которым автокинотеатр «отдан» каждую субботу до 12 сентября.

1 августа концертно-театральную программу открыл Пермский академический Театр-Театр. Артисты живьём исполнили любимые фрагменты мюзиклов и спектаклей — «Винил» и «Jesus Christ Superstar», «Алые паруса», «Географ глобус пропил» и концерта «Двое в городе».

Можно с уверенностью сказать, что оба формата «зашли» успешно. На первом кинопоказе зрителями стали водители и пассажиры 200 автомобилей, а театрального концерта — 169. При этом, концерт вышел очень громким в хорошем смысле этого слова — бурные сигналы авто заменили театральные овации.

Татьяна Виноградова, музыкальный руководитель Пермского академического Театра-Театра:

— Огромное счастье, что наконец-то, спустя четыре с половиной месяца вышли на сцену. Мне очень нравится, что выступления проводятся на открытой площадке, для такого формата составлена и программа — не только арии и выступления из наших спектаклей, но и в принципе исполнение популярных мелодий ведущими актёрами нашего театра. Призываю всех посещать концерты, потому что когда ещё вы послушаете такие выступления из автомобилей, когда ещё не только можно, но и нужно петь, причём громко, вместе с актёрами

Кино и концертные представления будут проходить каждую пятницу, субботу и воскресенье вплоть до 12 сентября. http://mk.permkrai.ru/

В ближайшей программе: 7 августа — «Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры», 8 августа — выступление Пермского губернского оркестра, 9 августа — Мэри Поппинс, до свиданья». Начало — в 20 часов.

Далее следите за программой показов. В частности, планируется показ классического советского «культового» для середины 1980-х годов фильма «Курьер», прошлогодний громкий и кассовый отечественный «Холоп», голливудский «Маленькая Мисс Дулитл». Кроме того, запланирован показ и сборник мультфильмов для маленьких автозрителей. А для любителей концертов и театра запланированы выступления Пермского академического театра оперы и балета им. П.И Чайковского и Пермской краевой филармонии.

При этом организаторы напоминают, что режим самоизоляции в регионе не снят. Поэтому всем зрителям необходимы (именно необходимы, а не просто рекомендованы!) маски. Авто будут располагаться на расстоянии не менее 1,5 м. друг от друга. Кроме того, запрещается покидать автомобили за исключением случаев крайней необходимости и курить. На месте организованы перевозные биотуалеты, также дежурит карета скорой помощи.

Если зрители проголодаются, то по территории будут курсировать курьеры точек питания, расположенных в ТРК: Petruccio, Chicken и CofeeToffee. Заказы также оформляются дистанционно, выходит из машины не нужно.

Максимальное количество автомобилей на стоянке просмотра — 200 шт., так что нужно стараться приезжать на мероприятия заранее. Если количество желающих будет превышено, то автомобиль будет направлен на основную стоянку ТРК, откуда, конечно, всё будет слышно, но навряд ли хорошо видно.

Плюс, на место кинопоказа допускаются лишь легковые авто. Грузовые автомобили точно допущены не будут, а крупногабаритные внедорожные автомобили направляются на «крайние ряды», чтобы не загораживать просмотр другим автозрителям: при этом хороший обзор обеспечен из любой точки «зрительного зала».

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