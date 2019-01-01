Мария Сыропятова Выбери меня Операторы активного туризма Пермского края в борьбе за клиента предлагают самые разные «фишки» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Nordural

Эпидемиологическая ситуация и ограничения на работу туротрасли увеличили аудиторию компаний в сфере активного туризма. По оценкам представителей отрасли, до 30% — это новые клиенты, никогда раньше не интересовавшиеся сплавами, экскурсиями и пешими походами. В ответ на запрос новых клиентов и в борьбе за них отрасль расширяет предложение: придумывает новые продукты или даёт второе дыхание прежним идеям.

Участники рынка говорят, что у новичков востребованы, прежде всего, короткие и дешёвые маршруты. Такие туристы не готовы тратить много времени и денег на неизвестный для них тип отдыха. В компании «Золотой компас» это, например, однодневный тур на Конжак с Серебрянским камнем за 3150 руб. с костровым лагманом.

Алексей Зотиков, директор по внутреннему туризму туроператора «Золотой компас»:

— Народ пробует для себя новый формат отдыха, поэтому важно, чтобы первый поход понравился. А это значит, что он должен быть комфортным для новичка. Конжак — именно такой тур. Во-первых, он однодневный, а значит, в палатке спать не надо. А во-вторых, он несложный — на 1200 м может подняться даже бабушка. Нюансов в организации много: от инструктора и его опыта до качественной и вкусной еды. Спускается впервые турист с горы с морем впечатлений, а его ждёт лагман, приготовленный на костре. Один раз попробовав, потом народ втягивается, идёт в более сложные и длительные походы.

Ещё одна изюминка, привлекающая клиентов, — это новые навыки, которые можно получить в поездке. В компании Nordural предлагают пешие туры с фотографом — на Полюд или к Сарсинскому и Бартымскому виадукам. Такой тур стоит примерно 2 тыс. руб.

Юрий Половников, директор туроператора Nordural:

— Вместе с туристами отправляется фотограф. Туристы снимают сами, на фотоаппараты или телефоны. А профессиональный фотограф подскажет, как выстроить кадр, настроить технику, научит работать со светом. Поэтому вместо двух сотен плохих фотографий турист уезжает с несколькими хорошими. Не только получает новые впечатления от красот Урала и расширяет кругозор, но и осваивает полезные навыки.

Тематическими сплавами опытного туриста не удивишь. На реках Пермского края уже много лет проводят сплавы с музыкальными группами, танцевальными и йога-мастер-классами. Участники рынка говорят, что большую часть таких сплавов в этом году провести не удалось из-за сложностей в организации. Но в следующем обещают наверстать упущенное: разрабатывают новые программы и маршруты.

Лариса Редькина, турагентство ООО «Визит-тур»:

— На тематические сплавы люди собираются по интересам. Если кто-то увлекается йогой, то можно поехать и позаниматься любимым хобби на сплаве. Если любят бардовские песни, то можно взять с собой не только гитару, но и музыканта. При этом на таких сплавах туристы обычно не готовят, вместе с ними едет повар. Предоставляется, конечно, и оборудование, есть свой план экскурсий. Набор дополнительных опций может быть самый разнообразный: от свежеприготовленного кофе до мобильной баньки.





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