Дмитрий Енцов журналист Доступ к газу В Пермском крае запущена выгодная программа переоборудования автотранспорта с бензина на метан Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Прикамье среди избранных

Месяц назад правительство России подредактировало программу переоборудования транспортных средств «Развитие энергетики». Изменения касаются скидок на перевод различных видов транспорта с бензинового на газовое топливо. И Пермский край вошёл в число 23 регионов для реализации этой госпрограммы.

«Министерство транспорта Пермского края совместно с Минэнерго России реализует две программы, а именно — строительство АГНКС (автомобильной газонаполнительной компрессорной станции) и переоборудование транспортных средств на метан. Прикамье выражает благодарность федеральному министерству за включение в список 23 регионов, где реализация этих мер стала возможной», — отмечает начальник отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта Пермского края Павел Иртегов.

В конце июня постановлением правительства страны утверждены изменения в приложение №29 к государственной программе «Развитие энергетики», согласно которым скидка на перевод транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива увеличивается с 1/3 до 2/3 от стоимости переоборудования. Министерством также вносятся изменения в региональный порядок предоставления субсидий.

«Рассчитываем, что такая мера даст импульс развитию рынка газомоторного топлива, снизит издержки физических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства», — добавляет Павел Иртегов.

Директор компании «Автомастергаз» Илья Занзин рассказал, что его предприятие с 19 апреля этого года получило возможность давать скидки в размере 1/3 от стоимости газобаллонного оборудования.

«Согласно постановлению правительства Пермского края, с 21 июня скидка увеличивается в два раза. Например, оборудование с гарантией пять лет без ограничения по автопробегу для легкового автомобиля изначально обходится в 83 тыс. руб., но после субсидирования его стоимость составит 27,7 тыс. руб. Далее клиент ещё получит скидку от «Газпром газомоторное топливо» в виде 34 тыс. экобонусов, которые он сможет потратить на заправку (но не более 50% от стоимости заправки за один раз. — Ред.). То есть на выходе стоимость составит фактически 0 руб.», — поясняет Илья Занзин.

Размер скидки зависит от класса и типа автомобиля. Например, для авто весом до 1,8 т она составит 27 тыс. руб., для автобуса — 111 тыс. руб., для грузовика — 114 тыс. руб. Наибольшую скидку могут получить грузовики при переводе на газовый цикл с заменой мотора — 200 тыс. руб.

Владелец таксомоторной компании «Фратрия» Александр Рябов говорит, что, скорее всего, будет переводить на метан весь свой автопарк.

«Сначала мы решили установить оборудование в качестве пробного на один наш автомобиль. В результате эксплуатации метан оказался в три раза выгоднее бензина. Если в Перми будет увеличиваться количество метановых заправок, мы и дальше будем переоборудовать свои автомобили, а их у нас более 80 единиц», — говорит Александр Рябов.

Илья Занзин объясняет выгоду «на пальцах»: если заправка 10,5 л бензина в среднем обойдётся в 460 руб., то метана — в 184 руб. При активной эксплуатации транспорта выгода становится очевидной.

Дело в заправках

У клиентов создаётся ощущение, что скидки на переоборудование предоставляют установочные центры, но на самом деле в центрах все действия делаются за собственные средства, и уже потом краевой минтранс возмещает затраты на переоборудование авто клиентов за счёт полученной федеральной субсидии.

Для любого установочного центра выгода очевидна: он получает поток клиентов, не теряя при этом в деньгах. Но механизм включения в госпрограмму не простой — для получения субсидии необходимо пройти отбор. Для этого установочный центр должен представить в краевое министерство транспорта пакет документов, с которым можно ознакомиться на сайте министерства, в разделе «Газомоторное топливо».

Если компания прошла отбор, министерство размещает на своём сайте соответствующий приказ. Только после этого компания может предоставлять потребителям скидки с последующим возмещением этих сумм за счёт субсидии. Пока такой отбор проходит раз в квартал, но министерство транспорта уже вносит изменения в региональный порядок предоставления субсидий в части увеличения частоты проведения отбора до одного раза в месяц.

Конечный потребитель здесь выигрывает больше всех — получает скидку на месте. Но предварительно ему необходимо получить от установочного центра положительное заключение о возможности перевода автомобиля на метан, которое заверяется в ГИБДД. С этим разрешением он приезжает в установочный центр и оставляет автомобиль на переоборудование. По словам Ильи Занзина, процесс установки занимает до двух суток.

Общий размер субсидирования в 2020 году составляет 43,559 млн руб.: 73% от этой суммы даёт федеральный бюджет, 23% — краевой. В следующем году размер субсидии вырастет на 10,8% и составит 48,276 млн руб.

Руководители таксомоторных и логистических организаций отмечают, что они готовы переоборудовать свой транспорт на метан, но соответствующих заправок в Прикамье пока недостаточно.

Этот вопрос также находится в центре внимания региональных властей, отмечают в краевом минтрансе. Между Пермским краем и Минэнерго РФ на период 2020—2022 годов есть соглашение, по которому будет предоставляться федеральное финансирование на строительство метановых заправок. Планируется строить по шесть заправок в год, доведя их общее количество в 2022 году до 18. Размер финансирования на три года составляет 720 млн руб.

Сегодня, по данным краевого министерства транспорта, от предпринимателей уже поступило четыре заявки на реконструкцию существующих газовых заправок: двух в Перми (ул. Промышленная, 82б и ул. Спешилова, 11), одной в Березниках (ул. Березниковская, 136) и одной в Чайковском (ул. Советская, 1/9). После завершения реконструкции транспорт на этих заправках можно будет заправлять не только пропаном, но и метаном.

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