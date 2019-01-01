Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» По шпалам — в прошлое Экстерьерные выставки восполняют нехватку эстетических впечатлений в период пандемии Поделиться Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Едва «Завод Шпагина» открылся для посещений, он сразу стал популярным местом прогулок. Одна из причин — открывшаяся здесь экстерьерная выставка «Приращение Перми. Век XX», подготовленная большой командой музейщиков, архивистов и специалистов по охране памятников. Цель амбициозная — показать, как менялась Пермь на протяжении ХХ века, причём во всех аспектах: производство, архитектура, транспорт, быт, досуг.

Историческое фото обладает непреодолимым обаянием. Ностальгия — страшная вещь, а в сочетании с наглядностью, когда включается узнавание и удивление по поводу того, какими незнакомыми кажутся с расстояния в десятки лет привычные места, обеспечивает сильнейшие переживания.

В экспозиции — более 100 фотографий. Расположены они вдоль рельсов, ведущих от Красной площади в сторону здания «Литера А». Принцип построения экспозиции — тематическо-хронологический: все снимки сгруппированы по темам, но в то же время следуют ходу времени. Ну, понятно же, что, например, тема «Микрорайоны» не могла появиться раньше 1960-х годов.

Ольга Шур

Среди фотографий есть очень известные, а есть редкие, ранее не публиковавшиеся. Все они интересны, но многие всё же требуют объяснений, поэтому особенно повезёт тем посетителям, которым удастся побывать на выставке в сопровождении экскурсовода Миланы Фёдоровой, которая в Перми знает всё и про всё. Записаться на экскурсию можно на сайте «Завода Шпагина».

Ольга Шур

Экскурсовод обращает внимание на темы, которые проходят через всю выставку, так сказать, в подтексте. Одна из них — тема малых рек. Первый снимок в экспозиции — старинный план Перми, на котором видно, что историческое ядро города находится как бы на полу­острове, ограниченном с трёх сторон водой: это Кама, Данилиха и Егошиха. Вскоре на стендах, посвящённых развитию железной дороги в Перми, видим фото паровоза, идущего по мосту над рекой… Что за река, что за мост? Понятно, что не камский: перильца низкие, да и вообще конструкция не настолько могучая. Оказывается, это весьма известный мост: он проходит над улицей Дзержинского рядом с пятым корпусом ПГНИУ, а река — это Данилиха. Нынче она забрана в коллектор. Публика разглядывает это фото долго, серьёзно: словно окно в иную реальность открывается.

Фотографии повествуют, что к началу ХХ века в Перми было всё, что необходимо уважающему себя городу: электростанция, телеграф, железная дорога, театр и 904 предприятия — торговых, промышленных и кустарных. Заводу имени Шпагина в этой истории отведено особое место и отдельный стенд, где показана жизнь старинного предприятия в разные годы. Оказывается, к 1930-м годам здесь были тёплые туалеты, индивидуальные шкафчики для хранения вещей и фонтанчики с питьевой водой. НЭП пошёл заводу на пользу.

Несколько стендов посвящены симбиозу города и реки. Множество ностальгических фото показывают славное прошлое речного флота с его «Ракетами» и «Метеорами», бесконечными баржами и сцепками плотов. Среди «героев» снимков — пермская набережная в разные годы и её путь от грузовой пристани до парадного променада, а также знаменитый «Метеор», в котором размещался музей Камского речного флота, позже — ресторан на набережной. Среди снимков, на которых запечатлена река, много очень тёплых — это не хроника, а документы из «человеческого измерения»: вот детишки, навалившись на парапет, смотрят на отплывающие теплоходы, большие и белые… Чувствуется, что корабли на Каме были символом счастья, лета и прекрасного будущего.

Ольга Шур

Множество парадоксов вспоминает Милана Фёдорова, когда рассказывает о фотографиях, посвящённых Мотовилихе. Вот трамвай, идущий по знаменитому Трамвайному мостику через Егошиху. Мотовилиха в 1929 году, когда открылась эта линия, была ещё отдельным населённым пунктом, так что пермский трамвай был междугородным транспортом. Ту Мотовилиху переименовали в Молотово, но не в честь советского государственного деятеля Вячеслава Молотова, а в честь парового молота, установленного на Вышке. В 1940 году Пермь была переименована в Молотов (уже в честь деятеля), Мотовилиха стала Молотовским районом, Мотовилихинские заводы — заводом имени Молотова, а улица Уральская — улицей Молотова. Причуды советской топонимики.

Стенды, посвящённые соцгородкам, можно назвать воспоминанием о будущем. Архивисты предоставили для выставки не только фотографии Рабочего посёлка и Тихого Компроса в их лучшие годы, но и проекты, которым не суждено было воплотиться в жизнь из-за Великой Отечественной войны. «Город будущего» в Перми планировался на нынешнем бульваре Гагарина рядом с Северной дамбой, там, где находится Речное училище. Могучие лестницы и террасы, украшенные скульптурами и фонтанами, должны были спускаться оттуда к Егошихе.

Замечательный снимок нынешнего Тихого Компроса из 1955 года: уже виден парадный фасад проспекта, но ещё сохранились домишки Курочкиной деревни, существовавшей здесь ранее. На выставке, посвящённой изменениям Перми, это ключевое фото.

Ольга Шур

Фото центра города в разные годы особенно выразительны. Вот улица Кунгурская, снятая с колокольни Спасо-Преображенского собора. Можно полчаса стоять, узнавать сохранившиеся здания, разглядывать утраченные… Жаль, что на выставке нет знаменитого фото Валерия Заровнянных, сделанного с этой же точки в наши дни, но многие его видели, сравнивают по памяти.

Выставка на «Заводе Шпагина» — ещё и мощный дизайнерский артефакт, созданный по проектам Ирэны Ярутис в стилистике, общей для всего пространства «Завода Шпагина»: состаренное железо, супрематические формы. Заканчивается экскурсия тремя могучими панорамами: эспланада, снятая с новенького Дома Советов, — ещё стоят деревянные домики, но уже вбиваются сваи для будущего драматического театра; фото Мотовилихинских заводов, которое когда-то стояло на профессорском столе Дмитрия Менделеева; и самый, наверное, важный вид Перми — панорама города с Камы.

Отсюда прогулку по «Заводу Шпагина» можно продолжить и отправиться по «Маршруту Мёрчисона», подготовленному Музеем пермских древностей.

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