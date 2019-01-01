Алёна Беляева Набережная круглый год Дмитрий Самойлов доложил о ходе реконструкции набережной Игорю Комарову и Дмитрию Махонину Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уже несколько лет подряд городские власти занимаются масштабной реконструкцией сквера в нижней части набережной реки Камы. Излюбленное место отдыха горожан преображается в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» с привлечением средств федерального и краевого бюджетов. 24 июля вместе с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным и главой Перми Дмитрием Самойловым ремонтируемый участок набережной посетил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Игорь Комаров, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе:

— Пермь — город на Каме. Это правильно — открыть жителям реку, дать возможность отдыхать на берегу, заниматься спортом, гулять. Очень важно, что этот большой проект учитывает интересы разных групп населения — всё устраивается так, чтобы зоны отдыха не противоречили друг другу.

Полпред президента в ПФО положительно оценил то, что благоустройство предполагает использование набережной в течение всего года. В частности, в зимний период у берега Камы будут заливать каток и организуют работу павильона для купания «моржей». Отметим, что долгое время на набережной базировался клуб любителей зимнего плавания. В результате реконструкции набережной у них появится отдельное оборудованное и отапливаемое здание.

Виталий Кокшаров

Глава Перми Дмитрий Самойлов доложил о ходе выполнения реконструкции. Сейчас подрядная организация ООО «Техдоргрупп» заканчивает работы в лаундж-зоне — здесь уложен газон, установлены шезлонги и новые светящиеся качели. На реконструируемом участке практически завершены бетонные работы — здесь уже можно увидеть сцену амфитеатра с подсобным помещением и смотровой площадкой, зрительские места, трибуны амфитеатра на баскетбольной площадке и на площадке для мини-футбола. Место для амфитеатра выбрано не случайно. Эта площадка вписывается в рельеф местности и отлично просматривается со всех сторон, в том числе с верхнего яруса набережной на ул. Окулова.

Участок набережной от Коммунального моста до порта Пермь отведён для занятий спортом. Точками притяжения горожан здесь станут спортивная и воркаут-площадка, беговая дорожка. Основная часть спортивного модуля уже подготовлена: закончено устройство беговой дорожки, сделаны площадки для тренажёров — они появятся на набережной в следующем году. Кроме того, ведутся работы по устройству лекционного павильона (завершён подвод коммуникаций, установлены витражи, выполняется облицовка здания), площадок для игры в мини-футбол и баскетбол, круглого панорамного кафе и спорткафе. Частично выполнено бетонирование лестниц. Работы на набережной идут по графику.

До конца 2020 года будут завершены работы по устройству тротуаров и площадок, установлены шкафы и камеры для системы видеонаблюдения, оборудовано наружное освещение, а также проведено озеленение территории набережной на участке от спуска с Соборной площади до моста через Каму. Уже в этом году часть набережной откроется для жителей города, а в следующем году пермяки смогут воспользоваться всеми функциональными зонами набережной в полном объёме.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Важной особенностью обновлённой набережной станет возможность круглогодичного использования. На объект заведены централизованные сети — водоснабжение, электроснабжение, канализация, установлена трансформаторная подстанция. Пермякам должны особенно понравиться новые спортивные площадки. Будут построены поле для мини-футбола, две универсальные спортивные площадки для баскетбола, волейбола, пейнтбола, воркаута и других видов спорта, беговая дорожка протяжённостью 1,2 км. Уже в следующем году всё это станет полностью доступно для жителей. Отмечу, что реализация такого масштабного проекта, как реконструкция набережной Камы, не была бы возможной без софинансирования из краевого и федерального бюджетов. Уже скоро ждём всех пермяков на обновлённой набережной.

Основной объём работ в рамках реконструкции набережной Камы будет выполнен уже в этом году. Реализация проекта находится под постоянным контролем властей разных уровней.

Дмитрий Самойлов также рассказал, что администрация Перми заручилась поддержкой краевых властей и сейчас рассматривается возможность получения федерального софинансирования на реализацию следующего проекта — реконструкции набережной в Кировском районе Перми.

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