Дмитрий Енцов журналист Запрос на дистанцию Пермские компании намерены сохранить удалённый режим для части сотрудников Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

Ещё зимой в мире был популярен тренд на обустройство уюта в офисах. Многие компании стремились создать какие-то особые условия для сотрудников (комнаты отдыха, сладости к чаю, игровые приставки и т. д.), чтобы им было комфортно трудиться в кабинетах. Пандемия внесла свои коррективы, и работодатели, вынужденные перевести коллектив на удалённый режим, со временем увидели в этом свои плюсы и решили развивать такой формат.

IT в выигрыше

От режима самоизоляции меньше всего пострадали IT- и телеком-компании. Эксперты отмечают, что именно представителям этой сферы пришлось прилагать меньше всего усилий для перехода на «удалёнку». Многие сотрудники таких компаний и раньше работали в этом формате.

Так, генеральный директор компании Macroscop (разрабатывает программное обеспечение для камер наблюдения) Александр Коробков отмечает, что переход на удалённый формат не стал потрясением. «Модель общения с партнёрами и заказчиками изначально не предполагала личных встреч: вся команда находится в Перми и именно отсюда общается с клиентами со всего мира. Сейчас часть сотрудников уже вернулись в офис, однако некоторые отделы, в частности отдел разработки, продолжают работать дистанционно и радуют результатами. Не исключено, что некоторые сотрудники останутся на «удалёнке», а в офисе компании появится больше пространства для совместной работы — совещаний и мозговых штурмов», — поясняет Александр Коробков.

Он отмечает, что техотдел компании сделал всё для продуктивной работы сотрудников из дома — настроил удалённый VPN-доступ ко всем внутренним сервисам компании, в том числе к телефонии. «По необходимости мы покупали веб-камеры, приобрели несколько pro-аккаунтов сервиса Zoom. Кроме того, сотрудники могли забрать домой рабочие компьютеры», — говорит гендиректор.

По его словам, «ковидная» ситуация в принципе не отразилась отрицательно и на доходности компании, наоборот: Macroscop разработал два актуальных продукта для организации работы в период пандемии, которые применили у себя порядка 30 компаний в России и странах СНГ.

Не все IT-компании были готовы к удалённой работе, но, настроив систему, намерены сохранить её в будущем. Руководитель отдела по работе с персоналом компании Galileosky (занимается разработкой оборудования для мониторинга транспорта) Юлия Киселёва рассказывает, что до введения режима самоизоляции в дистанционном формате работали только несколько сотрудников из других городов. Сейчас же из дома трудятся разработчики, бухгалтеры, менеджеры по региональному развитию, маркетологи, HR-специалисты, специалисты отдела внешне-экономической деятельности. Удалённо осуществляется и техническая поддержка. «Для контроля работы мы немного ужесточили планирование. Сейчас каждый сотрудник должен прописывать свои планы на день, отмечая выполненные задачи. Внутри отдела мы проводим две оперативки — утром и в конце рабочего дня. Руководители собираются дополнительно для оперативного решения вопросов и срочных задач. Сотрудник в рабочее время обязан всегда быть на связи», — поясняет Юлия Киселёва.

Руководство компании рассматривало «удалёнку» как временное решение, но теперь позиция изменилась. «Помимо того, что многим сотрудникам оказалось удобнее работать дома, выросла производительность труда. Это отметили и сами сотрудники», — говорит Киселёва.

Среди неожиданных плюсов удалённого режима собеседница отметила возможность набирать персонал из других городов: собеседования теперь проходят только онлайн с помощью мессенджеров и видеоконференций.

Ускоренная цифровизация

Компаниям из традиционных сфер, например строительства и производства, после карантина в любом случае придётся работать офлайн, хотя они и так не прерывали свою работу, поскольку попали в число предприятий непрерывного цикла. Однако коронавирус частично повлиял и на их работу.

Так, строительным компаниям (точнее, отделам продаж) пришлось полностью забыть про экскурсии на стройплощадки и в сдаваемые дома. «Но покупателям всё равно хочется увидеть, как выглядит квартира, понять, что сейчас происходит на стройке. Поэтому мы стали проводить больше репортажей со строек и выкладывать видео в соцсети. После снятия всех ограничений мы планируем продолжить эту практику, так как не хотим подвергать риску людей, устраивая групповые экскурсии на строительных площадках», — отмечает руководитель отдела маркетинга и инвестиционного анализа ГК «ПМД» Артём Савельев.

Кроме того, многие стройкомпании в принципе перевели на «удалёнку» тех сотрудников, присутствие которых на объектах необязательно, то есть административный штат.

В частности, гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный не исключает того, что часть административного персонала продолжит работать удалённо на постоянной основе и после окончания карантина.

При этом карантин подвиг к резкому внедрению перспективных процессов. «Максимально изменения коснулись, конечно, департамента продаж, — отмечает генеральный директор компании «Девелопмент-Юг» в Перми Алексей Скрипкин. — Здесь изменения просто космические. Мы, как федеральный застройщик, всегда шли в ногу с новыми технологиями, стремились автоматизировать многие бизнес-процессы. Но, например, реализация процесса онлайн-сделок мне казалась возможной только через пять—семь лет, поскольку на законодательном уровне этот процесс урегулирован не был. Однако не прошло и месяца с начала пандемии, как процесс онлайн-сделок был запущен».

После карантина компания планирует изменить работу с клиентами, в частности, организовывать экскурсии по записи. «Внедрение инновации, по нашим ожиданиям, позволит сократить поток клиентов в основном офисе продаж до 30%. Кроме того, в ближайшей перспективе мы планируем пойти дальше и сделать процесс презентации ещё более безопасным, внедрив в экскурсию аудиогид», — резюмирует гендиректор компании.

С возвращением

Вместе с тем эксперты рекрутинговых компаний не прогнозируют резкий рост популярности удалённого режима работы. По мнению менеджера портала «Авито Работа» Дмитрия Пучкова, большинство компаний всё равно вернутся к традиционной офисной работе. «Но, вероятно, некоторые работодатели чуть позже рассмотрят возможность перевода части сотрудников на «удалёнку» на постоянной основе», — отмечает эксперт.

По мнению руководителя пресс-службы «HeadHunter Урал» Анны Осиповой, доля тех, кто планирует оставить сотрудников на «удалёнке», не превышает 8%: «Для большинства этот шаг всё-таки был временным. Тем не менее популярность такого формата возрастает, так как он достаточно выгоден для работодателя. Конечно, маловероятно, что в ближайшей перспективе все офисы опустеют и люди массово начнут работать из дома. Но всё-таки доля таких сотрудников точно увеличится, особенно в компаниях из высокотехнологичных отраслей».

«Вакансий с «удалённым» графиком на рынке будет всё больше»

Рекрутинговые агентства отмечают, что в «карантинные» месяцы значительно возросло количество вакансий, предполагающих удалённую работу. «В Пермском крае в июне по сравнению с мартом на треть увеличилось количество вакансий, в которых предлагается удалённая работа. Правда, в общем количестве вакансий региона доля предложений с «удалёнкой» по-прежнему остаётся скромной и не превышает 3%», — рассказывает руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал» Анна Осипова.

Она добавляет, что многие компании стали использовать смешанный формат, когда в офисе нужно находиться лишь пару дней в неделю. Есть компании, которые предлагают новым сотрудникам поработать удалённо, пока не нормализуется эпидобстановка. Кто-то перед выходом сотрудника на новую работу требует сдать анализ на COVID-19, но это пока совсем редкая практика. «Отмечу интересную особенность. Ряд компаний, деятельность которых не пострадала от ситуации с вирусом, начали писать в объявлениях о вакансиях, что пандемия на них не повлияла и они стабильно работают или даже растут вопреки кризису. Работодатели совершенно справедливо считают, что это их конкурентное преимущество», — говорит представитель «HeadHunter Урал».

Специфика вакансий, равно как и популярность удалённой работы, осталась прежней. По данным HeadHunter, по количеству лидируют «Продажи» (24,6% от общего числа вакансий), «Рабочий персонал» (20,5%), «Производство» (14,9%), «Строительство» (14,1%) и «IT, телеком» (10,3%). «Удалёнкой» интересуются около 17% жителей региона. Анна Осипова отмечает, что, судя по резюме, востребованность удалённой работы немного возросла, но соискатели часто относятся к этому формату как к подработке.

Менеджер портала «Авито Работа» Дмитрий Пучков говорит, что с апреля число вакансий с «дистанционным» графиком увеличилось на 35%. Однако по состоянию на конец июня 2020 года в Пермском крае доля таких объявлений составила 1,24%. Тем не менее эксперт согласен, что интерес к такому виду трудовых отношений возрос. «Возможно, темпы роста немного снизятся, когда многие предприятия откроют двери для своих сотрудников, но в любом случае вакансий с «удалённым» графиком на рынке будет всё больше», — считает Пучков.

Доля резюме с «удалённым» графиком по состоянию на конец июня в Пермском крае и Перми составила 7,1 и 7,4% соответственно. По словам Пучкова, для бизнеса в период пандемии наиболее востребованными стали профессии с диджитал-компетенциями. «Многие компании не были готовы к переходу на «удалёнку». С одной стороны, нужно было перестраивать бизнес-процессы — здесь понадобились «безопасники», администраторы, программисты и т. д. С другой стороны, необходимо было сохранять связь с потенциальными покупателями. Для этих целей потребовались интернет-маркетологи и специалисты в области рекламы, которые умеют её настраивать онлайн», — добавляет эксперт. По его мнению, представители бизнеса поняли, что сотрудники могут справляться со своими служебными обязанностями вне офиса, а управлять компанией удалённо тоже вполне возможно.

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