Время открытий

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Торговые центры были закрыты четыре месяца и сейчас подсчитывают убытки

Константин Долгановский

С 27 июля в Пермском крае возобновляется работа торговых центров и фитнес-клубов. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба 24 июля. Также разрешено проводить спортивные мероприятия. При этом в ТЦ не работают кинотеатры, фуд-корты и игровые зоны, в фитнес-клубах — бассейны, бани и сауны, спортивные мероприятия проводятся без зрителей, а режим самоизоляции продлён до 11 августа. Помимо этого, разрешена работа санаториев и курортов, а также архивов (но пока без читальных залов), турфирм (при условии принятия клиентов по одному и по предварительной записи), ярмарок. «Мы плотно работаем с Роспотребнадзором, в том числе с федеральным, у нас идут непростые переговоры. В приоритете остаются здоровье и жизнь граждан, но мы понимаем, что сложно оставаться в том режиме самоизоляции, который у нас действует уже довольно давно», — сказал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

Жители региона не должны жить в вакууме, но необходимо усилить контроль за соблюдением гражданами и организациями санэпидтребований, заявил глава теруправления Роспотребнадзора Виталий Костарев. По его словам, в 61% случаев заражение вирусом происходит, когда человек посещает места массового скопления людей без средств индивидуальной защиты.

Открытие торговых центров будет проходить при строгом соблюдении санитарных норм.

Владельцам ТЦ и арендаторам необходимо будет следить за соблюдением социальной дистанции (один человек на 4 кв. м), проводить санитарную обработку рук посетителей и всех контактных поверхностей, соблюдать масочный режим. Для фитнес-центров — свои требования. Так, в зале одновременно могут находиться не более пяти человек, тренажёры должны размещаться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга, обработку поверхностей необходимо проводить каждые два часа или после каждого клиента.

Риски карантина

Четыре месяца, в течение которых ТЦ не работали, серьёзно повлияли на перспективы торговой недвижимости. Об этом заявляют аналитики и представители отрасли как на федеральном, так и на местном уровне. По предварительным прогнозам Colliers International (является членом Российской гильдии управляющих и девелоперов), с учётом снятия ограничительных мер во всех городах России в июле, суммарный годовой доход торговых комплексов по итогам 2020 года в среднем может сократиться на 20—27% от запланированного. Впрочем, прогноз может быть существенно скорректирован после анализа результатов деятельности торговых объектов в первые три месяца с момента снятия ограничений.

Качественные, востребованные торговые центры могут подойти к концу года с околонулевой вакансией, проведя за этот период ротацию 10—15% арендаторов, отмечает Анна Никандрова, партнёр Colliers International в России. В объектах же, которые испытывали сложности ещё до ситуации с пандемией, показатель вакантности может увеличиться до 25—30%, и управляющей компании понадобится целый комплекс мер, чтобы восстановить позиции торгового центра на рынке. «Динамика ставок, их снижение или рост, будет зависеть от потребительского поведения, сроков восстановления рынка в целом и, как результат этих факторов, восстановления товарооборота арендаторов в конкретных торговых центрах», — говорит Никандрова.

Часть ТЦ могут в принципе обанкротиться из-за высокой налоговой нагрузки. В середине июля Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к правительству, Минэкономразвития и Минфину с просьбой поддержать отрасль и отсрочить уплату налогов до 2021 года. Без отсрочки ТЦ должны будут суммарно заплатить 52 млрд руб. налога на добавленную стоимость, 24 млрд руб. налога на имущество, 15 млрд руб. налога на прибыль и 4 млрд руб. единого социального налога. Но сейчас у торговых центров практически нет доходов, продажи не восстановились, а арендные платежи идут на поддержание объектов в рабочем состоянии. Как полагают в РСТЦ, без отсрочки торговые центры не смогут заплатить налоги, их счета заблокируют, в результате до 25% таких объектов может закрыться к осени.

Открыты частично

В торговых центрах отмечают, что на данный момент почти все арендаторы вернулись на свои места. В «Столице» доля закрытий составляет порядка 2%, в «Колизее» их оценивают как одиночные. Несмотря на это, менеджеры настроены не слишком оптимистично. «ТЦ открыли, но я не вижу повода для оптимизма. Мы четыре месяца были закрыты и сейчас подсчитываем убытки. Лето пройдёт, а сентябрь—ноябрь будут очень сложными», — говорит директор УК «Столица» Константин Копытов.

Существуют все предпосылки для того, что в дальнейшем арендаторы постепенно будут уходить, и многое будет зависеть от того, насколько посетители готовы будут покупать, есть ли у них на это средства. «Сейчас довольно низкий покупательский спрос, и я думаю, что, несмотря на уступки в части арендной платы, уход арендаторов неизбежен — будут уходить те, кто не выдержит конкуренции в условиях низкого спроса», — отмечает финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева. По оценке Константина Копытова, «Столица» может потерять до 30% арендаторов.

Большое значение имеет тот факт, что торговые комплексы открыты не полностью. «Мы работаем не в том формате, который предусмотрен концепцией: не работают мультиплекс, рестораны и фуд-корт. А это важный блок концепции торгово-развлекательного комплекса, который даёт посетительский трафик, имиджевую составляющую. Мало того, собственники помещений, которые по факту остались закрытыми, находятся чуть ли не на грани банкротства», — говорит Константин Копытов.

Дополнительным бременем для собственников ТЦ становятся расходы на поддержание противоэпидемиологического санитарного режима. Однако каждая управляющая компания будет решать этот вопрос сама. «Обязательных требований к дополнительной санитарной обработке ТЦ нет, всё существует в формате рекомендаций. В том числе обработка поручней лестниц, эскалаторов и дверных ручек. Поэтому каждая управляющая компания, исходя из своей финансовой модели, будет сама решать, сколько средств на это тратить», — констатирует собеседник.

Управляющие компании принимают специальные меры для сохранения арендаторов. В «Колизее» им на первый период дают скидку, дальнейшая ценовая политика управляющей компании будет зависеть от покупательского потока. «Можно, конечно, настаивать на своих условиях, но тогда есть риск остаться без арендаторов. Мы попытаемся сохранить всех, конечно, в рамках разумного, но я считаю, что в общих интересах люди всегда могут договориться», — говорит Марина Медведева. В «Столице» стоимость аренды не снизили, но идут на переговоры с арендаторами, в том числе о рассрочке.

В любом случае пока что-либо прогнозировать сложно, уверена Марина Медведева. «Я не верю, что ситуация полностью вернётся к докризисному состоянию, но считаю, что к ней нужно относиться спокойно, привыкать жить в новых условиях: снижать издержки, пытаться приспосабливаться. Какие ещё варианты?» — заключает Медведева.

Здоровый дух

Накануне снятия ограничений к краевым властям с просьбой разрешить работу обратились и фитнес-клубы. Согласно оценке Национального фитнес-сообщества, по самому оптимистичному сценарию развития событий 30% из 150 объектов фитнес-индустрии (где занято порядка 7 тыс. человек) уже не смогут открыться после отмены карантинных мер. «Представители фитнес-бизнеса полностью исчерпали свой личный финансовый резерв, осуществляя арендные платежи, оплату услуг ЖКХ и выплачивая зарплату сотрудникам на протяжении почти четырёх месяцев простоя», — говорится в тексте обращения.

За всё время действия ограничений клубы выживали по разным схемам. Фитнес-клубу Go! Fitness, который находится на чужих площадях, собственник дал каникулы по арендной плате. AlexPro ещё в мае начал проводить персональные тренировки. А вот руководители спортивного комплекса «Спортхолл» в первой половине апреля всерьёз задумывались о том, чтобы закрыть объект и сдать помещение под большой продуктовый магазин. «Наши ежемесячные расходы составляют 500 тыс. руб. Естественно, мы задались вопросом: если бизнес не приносит дохода, то зачем он нужен? От закрытия «Спортхолл» спасло только то, что два наших больших арендатора оплатили 50% аренды за время, когда мы не работали. Без этих денег и государственной субсидии нам нечем было бы платить зарплату. И сейчас наша стратегия состоит в том, чтобы максимально сократить все расходы», — рассказал экс исполнительный директор спортивного комплекса «Спортхолл» Алексей Медведев.

Руководители пермских фитнес-клубов не рассчитывают, что бизнес быстро восстановится. «До конца года мы точно будем работать в убыток или «в ноль». Я отслеживаю опыт других регионов и делаю вывод, что только 20—30% клиентов приходят сразу. Прежняя посещаемость восстанавливается в лучшем случае за месяц-полтора», — говорит директор и собственник фитнес-клуба Fit-Line Татьяна Микевич.

По мнению собственника Go! Fitness Марины Клеменовой, прогноз посещаемости делать сложно, потому что слишком многое изменилось после карантина. «Действия людей сложно прогнозировать, ведь карантин сильно подорвал финансовое положение многих. Чтобы стимулировать продажи, мы планируем вводить большие рассрочки на покупку карт, а также карты с небольшими сроками посещения», — рассказала Клеменова.

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