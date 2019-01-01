Дмитрий Енцов журналист Политика спасения Операторы наружной рекламы в пандемических условиях надеются, что грядущие сентябрьские выборы финансово помогут удержать рынок Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Коронавирусный нокдаун

Рынок наружной рекламы стал одним из наиболее пострадавших с приходом коронавируса. Режим самоизоляции в одночасье заставил многие отрасли экономики отказаться от размещения рекламы, так как в этом больше не было смысла: турфирмы ушли, так как больше не стало турпоездок, кафе и ресторанам запретили работать, концерты и различные мероприятия отменили на месяцы вперёд.

«Ещё за март мы получили платежи, но уже по апрелю мы получали отказные письма от клиентов, — рассказал «Новому компаньону» директор пермского филиала ООО «Гэллэри Сервис» Павел Иванов.

Такая ситуация длилась и в мае, и в июне.

Один из участников рынка, индивидуальный предприниматель Александр Перешеин, отметил, что за март прибыль составила всего 10% относительно февраля.

А в мае этого года сокращение объёмов размещения рекламы сократилось по сравнению с прошлым годом примерно на 80%.

Участники рынка отмечают, что всё это чуть не привело к катастрофе — особенно у небольших игроков практически не оставалось запаса средств, чтобы хотя бы элементарно платить заработную плату сотрудникам, и это несмотря на то что операторы обязаны содержать свои рекламные конструкции плюс платить арендные платежи в городской бюджет.

Операторы тут же начали обращаться к властям в просьбой пойти на арендные уступки. В частности — освободить от платы за эксплуатацию рекламных конструкций до конца 2020 года, аналогично освобождению от платы за аренду государственного и муниципального имущества, принятыми президентом и правительством России.

Частично их просьбы были услышаны, и в апреле такое решение на уровне края было принято.

«Сумма аренды на всех операторов Перми составляет 6,5 млн руб. в месяц, то есть примерно 78 млн руб. на год», — поясняет Павел Иванов.

Но есть нюанс — юридически эта льгота затронула лишь представителей малого и среднего бизнеса, то есть не всех. С другой стороны, к МСП в Перми фактически относятся 80% игроков.

Выборы как надежда

Ситуация с «отсрочкой» аренды плюс фактическое смягчение режима самоизоляции с июня немного изменили ситуацию.

По словам участников рынка, часть клиентов вернулась в связи с тем, что они возобновили работу, а значит, стали заинтересованы в продвижении своих услуг.

«Частично заказчики стали возвращаться, заполняемость рекламы могу оценить процентов в 40», — отмечает Александр Перешеин.

На так называемую социальную рекламу «рекламщики» особо не надеются. Во-первых, она занимает «процентов пять» от всех размещённых конструкций, во-вторых, особо желающих её разместить за деньги нет.

Но с июля на горизонте замаячил якорь хотя бы временного спасения отрасли — грядущие сентябрьские политические выборы.

Участники рынка отмечают, что политические партии уже проявляют большой интерес к размещению.

«Считаю, что такого рода реклама может заполнить до 50% конструкций», — говорит Павел Иванов и признаёт, что с учётом хоть какой-то возобновившейся активности коммерческих организаций в городе в августе, теоретически, может быть заполнено до 80% всех конструкций.

Другими словами, ситуация может вернуться к доковидной. Но есть нюанс: выборы — это временное явление.

«Хорошо, мы выиграем тендер в июле и будем размещаться до начала сентября. А дальше всё вернётся на прежние позиции — то есть большинство конструкций опять будут пустовать», — сетует один из собеседников.

Одним из пунктов помощи, по мнению представителей отрасли, может стать право зачисления в качестве трат обеспечительного платежа, который операторы-победители аукционов уже перечислили в качестве аванса на 2027 год (в Перми заключаются восьмилетние контракты, и победители авансово оплачивают «последний» по контракту год, — ред.). Но эта мера находится пока на стадии обсуждения.

Кроме того, местные игроки рассчитывают на изменения Федерального закона «О рекламе», который распространится в том числе и на Пермский край. В частности, обсуждаются внесение в него пунктов о возможности допсоглашений между региональными властями и операторами, возможность менять условия оплаты в случае непредвиденных обстоятельств, а также возможность отсрочки установки рекламных конструкций на период непредвиденных ситуаций.

Напомним, в Перми рынок наружной рекламы был полностью «обнулён» в прошлом году. На прошлогодних аукционах, которые прошли с января по май 2019 года, было выставлено 826 мест под наружную рекламу, из которых хозяев обрели 560, то есть немногим более половины. Характерной особенностью тех аукционов стало то, что игроков, подававших заявки, набралось не более пары десятков. А почти все разыгранные лоты отошли нескольким юрлицам — казанским ООО «Инсайт Медиа» и ООО «Билбордс», московскому ООО «Гэллэри Сервис», ООО «АПР-Сити/ТВД» из Московской области, пермским ИП Демиду Кузьмичёву, Борису Галкину, Александру Перешеину, ООО «Автографъ» и общественной организации «Волго-Уральский спортивный дом».

Аукционы начала 2020 года (на них выставлено 183 лота, по которым не нашлось желающих в прошлом году) прошли в ещё более вялой обстановке — из них победители определены лишь по 22. Почти по всем разыгранным лотам было подано по одной заявке.

При этом горадминистрация планирует продолжить торги, исключив невостребованные места и добавив новые.

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