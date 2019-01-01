Григорий Серёдкин Человек-история Выдающемуся российскому историку Павлу Юхимовичу Рахшмиру — 85 Поделиться Поделиться Твитнуть

Он учёность и знание пестовал,

А невежеством попросту брезговал,

Относился к нему, словно к призраку,

По формально-контентному признаку.

Утверждал он и устно, и письменно

То, что точно, серьёзно и истинно.

И он всё знал от сих до сих, от сих до сих,

А кто не знает, то лентяй иль просто псих.

Историческое образование

С блеском он сочетал с фехтованием.

Любовь Фадеева

18 июля 85 лет исполнилось выдающемуся советскому и российскому историку, заслуженному профессору Пермского университета Павлу Юхимовичу Рахшмиру. Павел Юхимович является автором 140 публикаций и трёх учебных пособий и одним из основателей пермской политологической школы.

Мы собрали воспоминания студентов, коллег и друзей Павла Рахшмира к юбилею выдающегося учёного.

Игорь Кирьянов, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры междисциплинарных исторических исследований, декан ИПФ ПГНИУ (1990—2018 годы):

— 1978/1979-й учебный год. Курс новейшей истории стран Запада. Заходит в аудиторию подтянутый преподаватель. Что любопытно, не в пиджаке. Практически все преподаватели-мужчины на занятия приходили именно в пиджачных двойках и, как правило, при галстуках. А он — нет, что было необычным. Характерный «нелёгкий» взгляд. Манера чтения лекций явно отличалась от других своей «жёсткостью». Читает лекцию, по-моему, про фашизм. Тёмный джемпер, рукава подтянуты до локтей. Вздувшиеся жилы: с утра, как всегда, пробежался и наподтягивался. Руки сжаты в кулаки. Любопытная манера, которая вызывала опасения: а как же сдавать ему экзамен? Что будет дальше?

Павел Юхимович часто задаёт наводящие вопросы. И важно ответить на вопрос правильно. Прежде всего, так, как думает он сам. Не только на экзамене, но и в более близких отношениях, например дружеских, у него всегда присутствовал элемент «экзаменовки». Также у него есть набор книг, которые, по его мнению, должен прочитать каждый, начиная от «Трёх мушкетёров». Если выяснялось, что ты из этого негласного списка что-то не прочитал, на его лице появляется саркастическая улыбка.

Едва ли не главное препятствие в наших отношениях было связано с футболом. Он болел за киевское «Динамо». Как болельщик киевского «Динамо» может относиться к человеку, который сочувствует московскому «Спартаку»?

Нашему сближению способствовали совместные походы за грибами в Верхней Курье. Здесь семья Павла Юхимовича летом арендовала дачу. А в конце 1980-х — начале 1990-х наша семья делала то же самое. Наши прогулки в лес за грибами сопровождались разговорами, в том числе о факультете, истории, спорте, жизни. Это нас сблизило до хороших коллег и приятелей.

Дарья Вершинина, кандидат исторических наук, доцент:

— Отдельные воспоминания о работе на кафедре новой и новейшей (затем — всеобщей) истории — кафедральные посиделки, на которых можно было услышать много историй от Павла Юхимовича про его детство, обучение в школе, фехтование и успехи в нём. А также любовь к киевскому «Динамо», о которой невозможно было не вспомнить, когда оказываешься в Киеве и смотришь на город его глазами.

Думаю, что для каждого нового сотрудника кафедры эти посиделки и разговоры были своеобразной инициацией, в ходе который понимаешь, что приобщаешься к кафедре с богатой историей. В этой истории место Рахшмира колоссально, и это всегда принималось как само собой разумеющийся факт. Павла Юхимовича очень боялись (достаточно было посмотреть на стайки бледных студентов, сдающих ему послевоенное новейшее время), но и очень уважали как человека, без которого факультет представить невозможно.

Марина Оболонкова, кандидат исторических наук, завкафедрой всеобщей истории ПГГПУ:

— Преданная любовь к футболу иногда проявлялась у Рахшмира в неожиданных формах. Помню, как-то он поставил пятёрку на экзамене студенту, совсем не знающему предмет и не посещавшему его лекции. В ответ на несколько удивлённый взгляд кого-то из коллег Павел Юхимович, всегда болевший за киевское «Динамо», радостно улыбаясь, ответил: «Не мог же я поставить другую оценку парню с такими именем и фамилией!». Просто парень оказался полным тёзкой знаменитого динамовского нападающего Олега Блохина.

Любовь Фадеева, доктор исторических наук, завкафедрой политических наук ИПФ ПГНИУ (1998—2018 годы.):

— Павла Юхимовича трудно «приписать» к одному научному полю: ставшее хрестоматийным для историков исследование «Происхождение фашизма» и блистательный биографический труд «Князь Меттерних: человек и политик» делают честь исторической науке; серия публикаций по консерватизму трансдисциплинарна, а учебник «Идеи и люди: политическая мысль первой половины ХХ века» стал настольным для политологов, не только студентов, но и преподавателей. Во всех трудах Павла Юхимовича скрупулёзный анализ источников сочетается с глубоким теоретическим анализом, полётом научной мысли; строгий научный язык его публикаций в то же время яркий, образный, понятный широкому читателю.

Павел Юхимович Рахшмир как профессор кафедры политических наук начинал и замыкал цикл обучения студентов-политологов — от «Истории политических учений» на первом курсе до «Политической философии» на завершающем. Его курсы были чрезвычайно популярны у студентов, а фигура лектора обрастала всевозможными мифами и легендами.

Редакция «Нового компаньона» от всей души поздравляет Павла Юхимовича Рахшмира с юбилеем.

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