Алиса Окулова Тайные тропы В каких малолюдных местах можно погулять в городе в условиях пандемии Поделиться Поделиться Твитнуть

Ограничения, предусмотренные самоизоляцией, в Прикамье постепенно снимаются. Для прогулок открыты все парки и скверы. Разумеется, необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию и не собираться «больше трёх». Но людей в масках на улице всё меньше, и правило «до пяти человек» тоже часто не соблюдается. Однако в городе есть тенистые немноголюдные маршруты, которые проходят сквозь территории природных объектов и целых экосистем. «Новый компаньон» подготовил для вас обзор пяти малоизвестных красивых мест, где можно погулять практически в одиночестве.

Красные горки

Алиса Окулова

Экологическая тропа «Красные горки» находится в Нижне-Курьинском участковом лесничестве. Маршрут протяжённостью больше 3,5 км проходит по сосновому лесу с примесью ели и берёзы. На его прохождение понадобится два-три часа. За это время можно узнать о восстановлении хвойных лесов после пожара, о ельниках и музыкальных инструментах, увидеть вековые сосны, возраст которых достигает 170 лет.

Проехать по ул. Адмирала Ушакова. Далее по ул. Каляева до аншлагов экологической тропы. Или выйти на остановке общественного транспорта «Волгодонская».

Липовая гора

Алиса Окулова

Тропа начинается на территории Мотовилихинского лесничества. Это уникальный кусочек пермской природы. Здесь произрастает редкий для нашего города широколиственный липовый лес, в котором можно встретить 200-летнюю липу, пройтись по аллее вяза, послушать пение щеглов, зябликов, корольков. Протяжённость круговой тропы составляет 5 км. В разных частях леса имеются места для отдыха, детские и спортивные площадки.

Проехать по ул. Братской по направлению к остановке общественного транспорта «Биомед». От неё до тропы ещё порядка 800 м. Перед входом на тропу оборудована стоянка.

Андроновский лес

Алиса Окулова

Андроновский лес расположен в Индустриальном районе, вблизи реки Мулянки. Маршрут длиной 3 км проходит по одной из самых гористых местностей Перми. Тропа спускается по крутому склону Верблюжьей горы, на котором произрастают сибирские ели и сосны, иван-чай и земляника. А на склоне Лысой горы обнажаются коренные породы песчаника. Тропа пересекает молодой осинник и бьющие из-под земли родники.

Проехать по ул. Космонавта Леонова, свернуть на ул. Ягодную. Проехать до поля, где расположены аншлаги тропы. Ближайшая остановка общественного транспорта — «Микрорайон Нагорный».

Сад соловьёв

Алиса Окулова

Сад расположился на берегу речки Уинки в Мотовилихинском районе. Здесь можно не только гулять и слушать трели соловья, но и встретить природные арт-объекты. Например, под открытым небом расположился музей «Палеозой», где можно увидеть пермские окаменелые деревья возрастом старше 250 млн лет.

На Медоносной поляне пчёлы кружат над клевером, вечерницей, аквилегией и возвращаются в дом для насекомых, оборудованный тут же. В саду проводят ботанические экскурсии, где расскажут и о других примечательных объектах сада.

Проехать по бульвару Гагарина, свернуть на ул. Аркадия Гайдара. Ближайшая остановка общественного транспорта на бульваре Гагарина — «Пермская ярмарка». Войти в Сад соловьёв удобнее всего от дома на ул. Аркадия Гайдара, 5.

Тропа к Егошихе

Алиса Окулова

Небольшой маршрут пролегает по долине малых рек Егошихи и Стикса в районе Северной дамбы. Начинается тропа среди американских клёнов. Но если спуститься ближе к реке, то шум города стихает, а ивы, вязы и берёзы сменяют клёны. Тропа ведёт к мосту через Егошиху и заканчивается выходом к некрополю. Маршрут оборудовали всего год назад. Его благоустройство и очистка долины и русла реки от мусора ещё продолжаются. В этом году появятся новая дорожка и лестница на последнем участке тропы. В результате маршрут станет кольцевым.

Выехать на Северную дамбу, вход на тропу недалеко от памятника «Скорбящая мать». Рядом находится остановка общественного транспорта «Разгуляй».

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