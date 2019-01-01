Алёна Морозова Дорожный акцент Ремонт дорог поддержит город в период экономического спада Поделиться Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

В 2020 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в Перми, как и в предыдущие годы, планируется обновление порядка 1 млн кв. м дорожного покрытия. Основные усилия подрядчиков сосредоточены на ремонте значимых районных дорог. Кроме того, городские власти продолжают масштабную дорожную реконструкцию, например, улиц Революции, Героев Хасана, Комсомольского проспекта. И не боятся начинать полную «перезагрузку» проблемных улиц, таких как Карпинского или Краснополянская.

Сезон в разгаре

На июль приходится экватор дорожно-ремонтного сезона, и в минувший четверг глава Перми Дмитрий Самойлов лично проверил самые крупные дорожные стройки города. Объекты, которые проходят реконструкцию и капитальный ремонт с привлечением краевого финансирования, — улицы Крупской, Революции и Карпинского. «Все работы ведутся по графику. Самое важное сейчас, в середине ремонтного сезона, — обеспечить ритмичность работы, несмотря на сложившуюся эпидемио­логическую ситуацию и жару. Не за горами 1 сентября, и к моменту, когда восстановится пассажиропоток и начнётся учебный год, мы должны быть готовы. По ул. Крупской должен пойти трамвай — такая задача ставилась перед подрядчиком, также должны закончиться все работы на ул. Светлогорской», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Самойлов.

Одна из «строек века» — улица Революции. В субботу, 11 июля, как и было запланировано, здесь открыли перекрёсток с ул. Сибирской. По словам главы города, он уникален в своём роде: сделан по особой технологии, которая позволяет обеспечить бесшумное движение трамваев. Восстановлено и трамвайное движение (маршруты №6 и 8).

В этот же день закрылся перекрёсток с ул. Куйбышева. «Здесь предстоит выполнить колоссальный объём работы по устройству коммунальных сетей и трамвайной линии. До 1 сентября подрядчик должен завершить первый этап работы и открыть к этому времени повороты — правый, с ул. Революции на ул. Куйбышева, и левый, с ул. Куйбышева на ул. Революции», — сообщил глава города.

Большие и малые

Ремонт ряда дорог ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который реализуется в регионе с 2017 года, а также инициированного городской администрацией проекта «Малые дела».

В этом году в рамках нацпроекта будет отремонтировано 14 объектов. Ремонтные работы подразумевают комплексное благоустройство, включающее замену покрытия, обновление тротуаров, установку нового освещения, озеленение и т. д. Долгосрочной целью проекта является увеличение показателя доли дорог, которые отвечают нормативным требованиям, с 67,7 до 85% к 2024 году.

При этом работы на ряде объектов ведутся с опережением. Например, на ул. Петропавловской осталось завершить восстановление газонов и локальный ремонт плиточного покрытия на тротуарах, а также установить новые пешеходные ограждения. Более половины запланированных работ выполнено на улицах Монастырской и Красноуфимской. Близок к завершению ремонт на ул. Подлесной, от шоссе Космонавтов до ул. Зои Космодемьянской. Есть и первый полностью завершённый объект — внутриквартальный проезд от ул. Героев Хасана до производственного корпуса на ул. Героев Хасана, 68а/1.

В свою очередь, муниципальный проект «Малые дела» ориентирован на обновление дорог, значимых для поддержания связей между районами. И в этом году объёмы работ значительно возросли: в рамках проекта будет отремонтировано 100 тыс. кв. м дорог, а также 11 значимых объектов в различных районах города. На реализацию проекта выделено 333,5 млн руб. Уже ожидают приёмки улицы Максима Горького и Пермская. Завершается ремонт дороги на ул. Генерала Черняховского в Орджоникидзевском районе. Наполовину завершены работы на ул. Газеты «Звезда», от ул. Пушкина до ул. Белинского.

Кризис и дороги

В период экономического спада, вызванного пандемией коронавируса и режимом самоизоляции, величина бюджетных расходов, в том числе на ремонт дорог, возрастает многократно. «Они становятся основной формой поддержки экономики. Это, во-первых, поэтапная поддержка предприятий и населения во время периода пандемии и самоизоляции, то есть субсидии и социальные выплаты. Во-вторых, любые бюджетные закупки товаров и услуг. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нашем городе идёт масштабное строительство дорог — и это одна из форм таких закупок», — говорит Татьяна Букина, доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ.

Государство приняло решение о строительстве дорог и финансирует реализацию нацпроекта через муниципалитеты. За выполненные работы подрядчик получает деньги и выплачивает зарплату. В свою очередь, люди, которые работают в этой компании, получают возможность купить больше товаров и услуг, что стимулирует производство потребительских товаров и услуг. Соответственно, и производители получают возможность расширять производство. «Таким образом, мультипликативный эффект достигается за счёт одноразового увеличения госзакупок», — говорит Татьяна Букина.

С ней соглашается Валерия Агеева, доцент кафедры экономики и финансов ПНИПУ, к. э. н. Она отмечает, что любые расходы из бюджета города поддерживают региональную экономику, а расходы на строительство дорог особенно важны. Они не сокращаются в период кризиса так же сильно, как по другим направлениям, поскольку в данной сфере действуют целевые налоги и целевые фонды.

Татьяна Букина напоминает, что в 30-е годы прошлого века, когда США переживали времена Великой депрессии, именно строительство дорог стало тем фактором, который дал мощный толчок восстановлению национальной экономики.

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