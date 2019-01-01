Алёна Беляева Сохранить и отремонтировать Фонд капремонта приступил к ремонту объектов культурного наследия в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

В этом и следующем году Фонд капитального ремонта запланировал ремонт сразу трёх объектов культурного наследия: Доходного дома купца Камчатова (ул. Куйбышева, 7), Дома учёных (Комсомольский проспект, 49) и Дома горсовета (ул. Екатерининская, 51). В них проживают около 500 человек.

Ранее на совещании по вопросу сохранения объектов культурного наследия врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что в Прикамье сегодня расположены 2812 объектов культурного наследия. Из них 430 объектов — в муниципальной собственности, и половина из них находятся в неудовлетворительном состоянии. «Где-то требуется ремонт, реставрация, восстановление, какие-то объекты необходимо законсервировать, чтобы остановить их разрушение», — подчеркнул Дмитрий Махонин. Он поручил разработать механизм отбора объектов для реставрации (либо консервации), определить ответственных за реализацию программы, а также проработать источники финансирования.

Некоторые жилые дома, признанные объектами культурного наследия, будут отремонтированы по линии Фонда капремонта.

Уже проведены торги на подготовку проектно-сметной документации ремонта Доходного дома купца Камчатова. Договор заключён с ОАО «Вологодский трест инженерно-строительных изысканий». Подрядчик до 30 апреля 2021 года должен разработать проект ремонта фасада, фундамента крыши и несущих конструкций многоквартирного дома. Стоимость контракта составила 6,8 млн руб. Обязательным условием участия в торгах было наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Это значит, что компании хватает квалификации на выполнение реставрационных работ в объектах культурного наследия. «Вологодский трест» ранее уже выполнял работы по ремонту нескольких десятков домов, являющихся объектами культурного наследия, в Костромской, Вологодской и Ярославской областях.

Основное здание Доходного дома купца Камчатова было построено во второй половине XIX века. В начале XX века здесь располагались кондитерские, пивные лавки, портновская мастерская. В 1916 году там обосновались юридический и историко-философский факультеты Петроградского университета. С 1930 года здесь располагалась авиашкола, которая вскоре была преобразована в институт ракетных войск. В 2000 году здание внесено в список памятников градостроительства и архитектуры.

Другой объект, ремонтные работы в котором стартуют в этом году с подготовки проекта, — это Дом учёных. Он был построен в 1955 году по проекту архитектора Давида Рудника для сотрудников Пермского государственного университета. Дом учёных принят под охрану государства 20 мая 1993 года как памятник архитектуры и градостроительства регионального значения.

Торги на разработку проектно-сметной документации по ремонту фасада дома выиграла компания ООО «Пермстроймет». Стоимость работ составила 979 тыс. руб. Компания должна подготовить проект до 1 февраля 2021 года. Кроме того, уже в этом году в доме будут заменены четыре лифта. Кстати, исторически это один из первых домов в Перми, где были установлены лифты. Подрядчик, ООО «Лифт-сервис», заменит до конца ноября четыре лифта. На эти цели предусмотрено 8,7 млн руб.

Предполагается, что все три дома будут отремонтированы до конца 2021 года. «Ремонт объектов, являющихся памятниками культурного наследия, требует особого контроля не только со стороны фонда, но и со стороны администрации Перми, а также Инспекции по охране памятников культурного наследия. Разработанная проектно-сметная документация обязательно должна пройти историко-культурную экспертизу, только после этого мы сможем приступить к поиску подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ», — пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта Дмитрий Баранов.

Отметим, что в рамках подготовки к 300-летию Перми в историческом центре до конца 2022 года Фонд капитального ремонта отремонтирует крыши, фасады и фундаменты 51 многоквартирного дома.

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