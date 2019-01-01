Григорий Серёдкин Само катится Почему электросамокаты плохо «приживаются» в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Популярность электросамокатов растёт с каждым годом: всё больше людей в тёп­лое время года делают выбор в пользу этого средства передвижения и досуга. По данным «Яндекс.Маркет», если в 2016 году 89% пользовательских запросов приходилось на обычные самокаты, то летом 2018 года показатель снизился до 61%: 39% покупателей выбрали электрическую модель.

Сегодня есть три классических способа опробовать электросамокат: купить, взять напрокат или воспользоваться услугой кикшеринга. И в Перми этим летом доступны два из них.

Покупка

По данным «2ГИС», в Перми насчитывается 10 специализированных магазинов, в которых можно приобрести электросамокат. Большинство расположены в центре, один есть в Кировском районе, ещё один — в Верхней Курье. Ассортимент электросамокатов в магазинах доходит до 10 разных брендов.

Стоимость электросамоката зависит от скорости, мощности, качества сборки, завода и бренда. Средняя цена в Перми составляет 30—40 тыс. руб. Заряжаются самокаты средней ценовой категории примерно пять—семь часов в зависимости от мощности и ёмкости аккумулятора. Минимальная стоимость самоката — около 16 тыс. руб., максимальная — порядка 300 тыс. руб. (но и разгоняться они могут до 100 км/ч против 25 км/ч у дешёвых). Все самокаты легко складываются, что позволяет брать их с собой на работу или в поездку.

Впрочем, расстояние, которое может про­ехать электросамокат, зависит от внешних условий: веса райдера, температуры воздуха, скорости ветра, а также рельефа местности. При этом чем быстрее и дальше может проехать самокат, тем дольше он заряжается. Например, самокат стоимостью 334 тыс. руб. может проехать 150 км при максимальной скорости 100 км/ч, но и заряжаться он должен 20 часов.

Средний возраст покупателей — 20—45 лет. При этом в магазине Gyro Perm отмечают, что выделить среднюю аудиторию покупателей трудно — этим устройством интересуются разные возрастные группы. Случается, в очереди можно встретить и бабушку, которая, правда, интересуется самокатом для внука.

В условиях пандемии коронавируса спрос на самокаты вырос, но незначительно, отмечают в магазине Rocket. «Если говорить о спросе на электросамокаты, то по сравнению с прошлым сезоном он вырос примерно на треть, — говорит представитель магазина умной техники Rocket Игорь Останин. — Но в большей степени здесь играет роль классический сезонный спрос на покупку электротранспорта — он обычно приходится на период с марта по сентябрь. С наступлением осенних холодов самокаты тоже популярны, но уже ощутимо меньше».

Собеседник из магазина электротранспорта Gyro Perm сообщил, что спрос на электросамокаты год за годом одинаково возрастает с наступлением тёплого сезона и никакого особого скачка, даже в связи с пандемией, не наблюдается.

Прокат

Для тех, кто хочет протестировать это средство передвижения, действует прокат. В 2019 году в Перми появились сразу несколько точек. По оценке владельца пермского сервиса проката электросамокатов «Я поехал» Евгения Иванова, крупных точек нет. «На данный момент есть два средних и порядка семи мелких пунктов проката, — говорит Иванов. — Средние точки отличаются расположением (отдельное помещение) и количеством самокатов (их более 10). Из них половина начала деятельность в прошлом сезоне, другая половина — в этом. И мы не говорим о пунктах проката, работающих с 2018 года, для них это побочная деятельность, и они не развиваются сейчас».

Посуточная аренда самоката в одном из сервисов проката стоит 1200 руб. в будни и 1400 руб. в выходные, час — 280 и 300 руб. соответственно. Возможна также аренда на день (с 08:00 до 20:00) и на ночь (с 20:00 до 08:00). Для того чтобы оформить прокат, нужно заключить договор и оставить или залог в размере 10 тыс. руб. наличными, или какой-то документ. Если самокат выдаётся на длительный срок, к нему прилагается зарядное устройство.

Зимой спрос на прокат резко падает и самокаты уезжают на склад на «зимовку». Но несколько самокатов оставляют в городе: иногда их берут на разного рода мероприятия и фотосессии.

Иными словами, прокат самокатов — исключительно сезонный бизнес. По словам Евгения Иванова, самыми затратными статьями расходов являются собственно покупка самокатов и аренда помещения, где их можно зарядить. «За месяц 15—20% уходит на аренду помещения, 5—7% — на электроэнергию, так как самокаты необходимо постоянно заряжать. Не имея розетки, нет смысла работать регулярно. Меньше уходит на ТО — всего 2—3%, — рассказывает Иванов. — Но тут ещё надо понимать, что есть дополнительные затраты: зарплата сотрудников, налоги. Есть как постоянные, так и переменные издержки, которые не отразить в цифрах. Скажу так: захотеть, открыть и сразу заработать за сезон нереально. Несмотря на сезонность бизнеса, нужен чёткий подход к этому делу с расчётом на следующие годы. Но если подвести итог, то сейчас мы зарабатываем. Несмотря на немалые расходы».

Традиции

В отличие от Европы, кикшеринг в Перми пока не прижился. В 2019 году появился сервис, работающий через приложение ToGo. ToGo — международный сервис проката, который работает в России, Грузии и Казахстане. В Перми кикшеринг заработал благодаря коллаборации с сервисом каршеринга VoronaCAR. Он функционировал по аналогии с каршерингом: после катания самокат можно было оставить в любом удобном месте, а оплата осуществлялась через мобильное приложение. Стоимость услуги составляла 250 руб. за час катания. Однако в конце прошлого лета единственный в своём роде пермский кикшеринг закрылся по неизвестным причинам.

Кикшеринг обязательно появится на пермских улицах, но не в этом сезоне, отмечают представители отрасли. Например, такие намерения есть у Евгения Иванова. Но пока сложно говорить, кто сделает это первым: для Перми кикшеринг пока в диковинку. Привычнее просто купить. «Тренд на электросамокаты действительно плавно перемещается к нам из Европы, — говорит Игорь Останин. — Но в России больше продаж, а в Европе — проката. Во многом это зависит от туризма, на который ориентируются многие европейские города: какому туристу хочется таскать с собой своё устройство? У нас же больший упор делается на личное пользование и приобретение».

Другая проблема — это климат, а также инфраструктура для катания. «Множество горожан оценили преимущества электросамокатов как личного транспорта, и их можно заметить по всему городу. Но, учитывая стоимость самокатов и состояние дорог, можно сказать, что для города сейчас прокат — это развлечение выходного дня», — отмечает Евгений Иванов.

По словам доцента Пермского филиала НИУ ВШЭ Ирины Шафранской, дело в транспортной сети города, его чистоте и наличии в нём молодёжи. «Чем хорош самокат, например, в Москве? На нём можно преодолевать большие расстояния до станций метро, — говорит Шафранская. — У нас же автобусные остановки расположены не так далеко от домов». Кроме того, это молодёжный вид транспорта, а доля такого населения в Перми небольшая. Также велик риск запачкаться, передвигаясь на таком виде транспорта.

Электросамокаты, как и любой другой вид городского транспорта, займут со временем свою нишу. Но в Перми, по мнению Ирины Шафранской, больших возможностей для этого нет: «И это всё останется на уровне молодёжного увлечения, как скейтборды. Такое, чтобы на них пересели и взрослые, и пенсионеры, вряд ли случится».

Личный опыт

Kugoo X1 — самокат средней ценовой категории. За два дня я проехал на нём чуть более 30 км на полном заряде. При этом чередовал быструю езду с медленной, поездки в гору и с горы. Это меньше заявленных производителем 40—45 км, но вполне достаточно, чтобы кататься несколько часов без перерыва. При моём весе 75 кг самокат достойно выдержал это испытание со средней скоростью 20 км/ч. Если бы вес райдера был меньше, а погода в эти пару дней — теплее, уверен, проехал бы больше.

Частично инфраструктура для катания на электросамокате в Перми есть. Из достоинств — большая и ровная эспланада, обилие прямых и широких улиц, перпендикулярных перекрёстков, наличие велодорожек, на которых, правда, иногда играют дети. Изредка приходилось спешиваться, чтобы безопасно обгонять идущих впереди пешеходов.

На что важно обратить внимание при покупке электросамоката? Клиренс, наличие амортизаторов, колёса и тормоза. Электросамокат очень легко разогнать, остановить всегда сложнее. Амортизаторы, а также накачанные колёса спасают при езде в Перми от неприятных ощущений. Но полностью избежать кочек, неровностей и «лежачих полицейских» не получится. Особенно опасны ямы — есть риск перевернуться.

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