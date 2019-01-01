Наталья Тимофеева журналист Дмитрий Енцов журналист По трудам вашим Количество безработных в Пермском крае растёт лавинообразными темпами, и это ещё не предел Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Коронавирусная инфекция и последовавший за ней режим самоизоляции серьёзно повлияли на рынок труда Пермского края. По официальным данным Пермьстата, по итогам мая (статистика за июнь пока не готова) количество безработных в регионе составило 52,3 тыс. человек. Это в 2,4 раза больше, чем в мае прошлого года.

При этом с каждым месяцем весны цифры увеличивались: в марте безработными числились 18,5 тыс. человек, в апреле их стало уже 41,4 тыс., а в мае, как отмечено выше, — 52,3 тыс.

Эта тенденция характерна для всей России. По данным Минтруда РФ, с 1 апреля по 20 июня в России уволено более 3,5 млн человек. В июне в трудовую инспекцию в стране подано 7 тыс. жалоб, что почти в два раза больше, чем в прошлогоднем июне (тогда было подано 3,7 тыс. жалоб).

Плачевную ситуацию подтверждает и портал онлайнинспекция.рф (официальный ресурс Роструда, где можно подать жалобу и получить консультацию). В России 32% жалоб связаны с незаконным увольнением или неполным расчётом.

Аналогичная ситуация и в Пермском крае. Так, в период с 1 марта по 6 июля на портале онлайнинспекция.рф 29% жалоб из Прикамья связаны с заработной платой, 28% — с увольнением. Причём если разбить жалобы по месяцам, то процент жалоб практически не меняется. В итоге в справочной информации ресурса указано, что уровень безработицы в Пермском крае составляет 5,3%.

Волны сокращений

Как отмечает руководитель пресс-службы рекрутингового агентства «HeadHunter Урал» Анна Осипова, в апреле и мае в Пермском крае отмечено снижение количества предлагаемых вакансий. Например, в апреле этого года общее количество вакансий по сравнению с апрелем прошлого года сократилось на 9%, в мае — на 11%. «Какие-то компании остановили подбор персонала, так как попросту перестали нуждаться в новых кадрах из-за приостановки деятельности (например, непродуктовый ретейл), какие-то отложили до лучших времён планы по расширению штата. Кроме того, не все были готовы к тому, чтобы вести подбор в удалённом режиме. Сказалась и неопределённость, которая была очень ощутима в конце марта — начале апреля, тогда многие заняли выжидательную позицию», — считает эксперт.

Основатель кадрового агентства «Алькор» Ирина Троян также отмечает, что начиная с апреля работодатели заморозили поиск соискателей. «Работодатели как будто замерли в ожидании чего-то. Это можно объяснить тем, что компании, которым было разрешено работать, просто не имели права организовывать встречи с кандидатами. Как правило, эти компании уже адаптировались, возобновили набор и начали проводить в режиме онлайн хотя бы первичные собеседования», — поясняет собеседник.

Первая и вторая волна сокращений и увольнений уже прошла, отмечает директор HR-агентства Detkin & Co Алексей Деткин. «В июне была третья, когда оптимизировали оставшихся сотрудников, реструктуризировали процессы, меняли сотрудников на более профессиональных, более дорогих и более эффективных», — говорит эксперт.

По его словам, работодатели приостанавливали поиск кандидатов и смотрели на внутренние резервы. В то же время они сокращали сотрудников или отправляли их в отпуск без содержания. «Со специалистами, которых можно быстро восполнить, быстро расставались, а специалистов, на подготовку которых нужно время, ещё пытаются удержать. При этом работодатели снизили размер заработной платы вплоть до 60%», — резюмирует собеседник и добавляет, что «многие собственники бизнеса по-новому посмотрели на своих сотрудников и сейчас просто ждут момента от них избавиться».

Расширение кадрового резерва

При этом такая ситуация привела к тому, что теперь работодателям есть из кого выбирать — появилось очень много соискателей. По данным HeadHunter, в июне отмечено оживление рынка вакансий. Он даже превысил прошлогодний на 6%. «Мы такого кадрового резерва, если честно, за четыре года не сформировали, как за эти апрель—май. Если раньше на одну вакансию в неделю было в среднем 15 откликов, то в это время их стало около 80», — рассказывает Ирина Троян.

Постепенное увеличение числа резюме началось в мае, говорит Анна Осипова. Пока во многих сферах их меньше, чем в докризисный период, но ситуация выравнивается. По её мнению, конкуренция между соискателями стала более ощутимой. «В мае на одну вакансию приходилось 6,4 резюме, год назад — 5,6. В июне ситуация с конкуренцией соискателей стабилизировалась — на одну вакансию приходится 5,2 резюме», — отмечает Анна Осипова.

В принципе для июня характерен кадровый спад, говорит Ирина Троян. Как правило, летом предприниматели приостанавливают поиск сотрудников. Но в этом году, наоборот, в июне у агентства произошёл всплеск. «Что касается соискателей, то люди, наоборот, начали искать работу. Им уже не важен летний период в виде отдыха, пляжа, дач и каких-то поездок в отпуск, так как они уже «отдохнули» во время самоизоляции», — делится Ирина Троян.

Туманное будущее

По поводу того, как будет развиваться ситуация, у экспертов нет единого мнения. Ирина Троян смотрит в будущее позитивно: работодатели и соискатели уже адаптировались к новой реальности, рынок труда восстанавливается. При этом есть из кого выбирать. «Думаю, к осени количество соискателей вырастет, но не намного. Сейчас крупный бизнес не будет рисковать и тотально всех сокращать, чтобы не получить агрессию в свой адрес», — считает эксперт.

Тем не менее она не исключает, что впереди возможны новые волны сокращений в течение ещё трёх—шести месяцев. При этом к осени, возможно, усилится миграция из Перми. «Люди пережили тревогу, увольнение. Они уже приняли ситуацию, им уже нечего терять, и поэтому они согласны на переезд. Многие уже ищут работу на удалёнке или в другом городе», — говорит Ирина Троян.

Алексей Деткин не считает, что рынок труда оживает. «Думаю, что в ближайшие три месяца на рынке труда всё будет только хуже. Да, у нас возобновились заказы, но их в разы меньше, чем было. Компании, которые с нами общаются, говорят, что пока смотрят на ситуацию и увеличивать набор не планируют. Люди тоже не торопятся искать работу, потому что сейчас хотят отдохнуть на даче, а осенью, когда, по их мнению, ситуация стабилизируется, будут искать работу. Но это большое заблуждение, потому что осенью вакансий больше не станет», — рассуждает эксперт.

По его мнению, возможно, что пик безработицы ещё впереди, в июле или ближе к осени. «Теперь начнётся смена членов команды — тех, кто начинает немного ныть или проявляет некомпетентность. Кроме того, начнут убирать лояльных к компании сотрудников, которые очень давно работали и которых держали лишь потому, что «ну, мы с ними чуть ли не вместе начинали бизнес». Сейчас будут увольнять даже таких людей», — отмечает Алексей Деткин.

Он говорит, что один из немногих плюсов ситуации в том, что «она стала понятной». Поэтому компании будут улучшать качество своих сотрудников, и эта тенденция сохранится до конца 2020 года или до конца первого квартала 2021 года. Поэтому работой в первую очередь будут обеспечены наиболее качественные соискатели. «Я думаю, что у них даже зарплата не упадёт, потому что многие компании сейчас будут искать более квалифицированных сотрудников и готовы платить им в полтора раза больше. Это выгоднее, чем держать бестолковых или тех, кто плохо работал», — резюмирует эксперт.

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