Полина Путяковажурналист
Кредитные каникулы
В период самоизоляции банки выдали в два раза меньше потребительских займов
Не время для кредитов
Крупнейшие бюро кредитных историй зафиксировали снижение спроса жителей Пермского края на кредитные ресурсы. По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в целом по России в мае 2020 года было выдано на 45% меньше потребительских займов, чем в том же месяце прошлого года, — 0,82 млн кредитов против 1,48 млн. Количество выданных кредитных карт снизилось на 53%.
Динамика снижения объёмов кредитования характерна почти для всех регионов страны, особенно для Москвы (−52%), Краснодарского края и Тюменской области (по −51%). В Пермском крае сужение рынка достигло 47% — 13,4 тыс. кредитов в мае 2020-го против 25,5 тыс. кредитов годом ранее. Количество выданных кредиток в нашем регионе сократилось на 51%.
Свою роль сыграла осторожная кредитная политика банков. В мае одобрение заявок на розничные кредиты осталось на беспрецедентно низком уровне и составило всего 24% от количества заявок, фиксируют в НБКИ. Банки готовы кредитовать надёжных заёмщиков с высоким уровнем персонального кредитного рейтинга (ПКР), но те пока не спешат за займами. По данным НБКИ, в апреле 2020-го они подали на 70,5% заявок меньше, чем в том же месяце прошлого года.
«Риск-менеджмент банков по-прежнему придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан. В апреле—мае потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, у которых долговая нагрузка и ПКР находились на высоком уровне. А количество обращений этих граждан за кредитами в апреле—мае 2020 года снизилось более чем на 70%. Это означает, что люди выбирают тактику снижения своей долговой нагрузки, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию долговых обязательств», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Обвалы на кредитном рынке спровоцированы несколькими факторами. «Во-первых, сами по себе карантинные меры не слишком способствуют тому, чтобы выходить из дома и идти в банк за кредитом. Во-вторых, многие люди, видя, что их доходы снизились или с большой долей вероятности снизятся в ближайшее время, не хотят влезать в «кредитную кабалу», понимая, что погашение долга будет весьма затруднительным. В-третьих, кредитные учреждения ужесточили кредитный скоринг — теперь они ещё тщательнее выясняют фактический уровень доходов и платёжеспособность человека, перед тем как одобрить его заявку», — делится мнением Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ».
Банки готовы рисковать скорее снижением доходов, нежели ростом количества просроченных или безнадёжных задолженностей, что влечёт за собой необходимость создания дополнительных резервов и затруднительную реализацию залогового имущества во время простоя на потребительском рынке и рынке недвижимости.
Ведущий эксперт по кредитным продуктам финансового супермаркета «Банки.ру» Инна Солдатенкова обратила внимание, что многим банкам в условиях кризиса пришлось пересмотреть условия предоставления долгосрочных кредитов. Вместе с повышением размера первоначального взноса выросли и процентные ставки — в среднем +1,5% по сравнению с началом 2020 года. Для ипотечного кредитования такое повышение является весьма существенным.
Представители Альфа-Банка поделились своей статистикой по Пермскому краю. По сравнению с данными января 2020 года в апреле сокращение объёмов выдачи кредитов у этого банка составило всего 6%, что, по словам управляющего регионального отделения Натальи Ковалёвой, связано с неуверенностью граждан в завтрашнем дне и неготовностью брать на себя дополнительную финансовую нагрузку.
Помимо активного применения россиянами сберегательных моделей поведения, снижение спроса на кредиты напрямую связано с введением показателя долговой нагрузки и повышением коэффициентов риска со стороны банков, отмечает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».
Кредит онлайн
Эксперты говорят, что в первую очередь сократились выдачи необеспеченных кредитов — это произошло по инициативе банков ввиду высокой рискованности таких займов, отмечает Алексей Коренев. Также снизился процент одобрения автокредитов, несмотря на заметный всплеск спроса на такие программы в конце марта. Из-за низкой платёжеспособности россияне гораздо реже стали оформлять ипотечные займы, да и реализовать квартиру, приобретённую в ипотеку, для банка сейчас крайне сложная задача. Впрочем, в регионах ситуация складывается по-разному.
Однако не все банки фиксируют изменение структуры выдаваемых кредитов. «Мы не наблюдаем динамику большого сокращения отдельных видов кредитования в Пермском крае. В настоящее время 49% — это кредиты на покупку недвижимости, ипотечные кредиты, 51% — нецелевые кредиты», — говорит Наталья Ковалёва.
Во время действия режима самоизоляции население заказывает и использует различные услуги в дистанционном формате. Доля кредитных заявок, поданных онлайн, на данный момент составляет 65%, даёт оценку Инна Солдатенкова. Эксперты прогнозируют рост этого показателя уже в ближайшее время, поскольку кредиторы ведут активную работу по улучшению своих онлайн-сервисов.
Впрочем, в Пермском крае тенденция массового перехода на подачу онлайн-заявок неравномерна. Наталья Ковалёва отмечает, что 81% сделок заключается в офисах банков и лишь 19% — в дистанционном режиме. В то же время Владислав Мезин, руководитель Абсолют Банка в Перми, констатирует, что почти 100% заявок по ипотеке оформляется онлайн.
Ипотека как в 2015-м
В первом квартале 2020 года в Пермском крае отмечен рост предоставления ипотеки на 21% по сравнению с 2019 годом. Несмотря на введение карантинных мер, в марте 2020 года банки Пермского края выдали ипотеки на общую сумму почти 5 млрд руб., тогда как в марте 2019-го — только на 3,6 млрд руб. В то же время Владислав Мезин сообщает, что после улучшения эпидемиологической обстановки в целом по рынку объём выдачи ипотеки может снизиться на 15—20% из-за падения доходов населения и ужесточения требований к заёмщикам у ряда банков. «Меры господдержки должны дать требуемый эффект и, вероятнее всего, позволят поддержать строительную отрасль, как это было в 2015 году. Тогда они оказали заметное влияние на рынок и увеличили долю ипотечных сделок на первичном рынке до 50% от общего числа», — говорит эксперт.
Поддержать ипотечный рынок призвана новая государственная программа льготной ипотеки под 6,5%. В нынешней макроэкономической ситуации условия новой программы считаются достаточно привлекательными, тем более что распространяются они на все категории заёмщиков. Средняя процентная ставка на приобретение новостроек в базе ресурса «Банки.ру» сейчас составляет около 9,5%, поэтому ипотека под 6,5% наверняка способна подогреть интерес населения к покупке строящихся объектов. А благодаря тому, что максимальная кредитная сумма имеет высокий порог, для заёмщиков нет особых ограничений в выборе объекта.
«По нашим оценкам, ипотечное кредитование в этом году продолжит рост на 8—12%. Тем не менее ипотечный спрос и дальше будет зависеть от общей ситуации с потреблением в этом году. Исходя из последних данных Росстата, реальные располагаемые доходы населения вернулись к снижению уже в первом квартале 2020 года. В текущих условиях снижение уровня жизни населения продолжится, для многих слоёв населения ситуация с работой и, соответственно, с получением доходов может быть полностью дестабилизирована. Данные факторы будут являться серьёзным препятствием для того, чтобы ипотечный спрос в этом году демонстрировал повышенную активность», — даёт прогноз Антон Покатович.
Наталья Ковалёва комментирует ситуацию с ипотечными кредитами от Альфа-Банка в Пермском крае: «В апреле мы наблюдали снижение спроса на жилищные кредиты. Это говорит о том, что пермяки стали действовать осторожнее, внешняя неблагоприятная ситуация стала влиять на их решение о покупке собственного жилья. Льготная ипотека под 6,5%, безусловно, поможет нарастить объёмы ипотечного кредитования». Иное мнение высказывает Алексей Коренев. Эксперт считает, что в условиях почти неизбежного падения реальных располагаемых доходов россиян ипотека будет иметь весьма ограниченный спрос, банки будут крайне осторожно подходить к её оформлению.
Прогнозы
В апреле Банк России понизил ключевую ставку до уровня 5,5% годовых, что позволило банкам не повышать ставки для розничных кредитов, в связи с чем ожидается рост интереса платёжеспособного населения к банковским кредитным программам после окончания действия режима самоизоляции. Ожидается быстрое восстановление в первую очередь потребительского кредитования и микрофинансирования.
«Вирусный фактор может оказать масштабное давление на экономику РФ. Основной удар на себя примет совокупный спрос. Реальные располагаемые доходы населения в этом году, по нашим оценкам, могут сократиться на 7—8%. В результате благосостояние населения продолжит снижаться. При данных вводных, а также упомянутых мерах по ужесточению политики выдачи кредитов доступ населения к кредитным ресурсам в этом году может быть существенно ограничен. В 2020 году все виды розничного кредитования, за исключением ипотеки, могут показать отрицательную динамику. Разворота динамики на рынке кредитования физлиц, по нашему мнению, можно ожидать в перспективе 2021 года», — оценивает ситуацию Антон Покатович.
При этом эксперты едины во мнении, что ставки по большинству розничных кредитов, включая сделки по ипотеке, будут снижаться. «Денежно-кредитная политика Банка России на данном этапе включает в себя планы поэтапного снижения ключевой ставки, и уже в июне ожидается её снижение на 0,5%, а до конца года ключевая ставка может составить 4,75—5%. В этом случае ипотечные ставки, вероятнее всего, окажутся в диапазоне 7,4—8,2% годовых», — резюмирует Алексей Коренев.
Его мнение разделяет Антон Покатович, заявляя, что и сейчас у Центробанка остаются возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки, поэтому к концу 2020 года ставки по ипотеке могут находиться в диапазоне 7—7,5%.
Эксперт отмечает, что с учётом ситуации в экономике можно прогнозировать, что заёмные ресурсы в этом году будут использоваться населением для поддержания своего уровня жизни в условно комфортных рамках.
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