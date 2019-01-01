Полина Путякова журналист Кредитные каникулы В период самоизоляции банки выдали в два раза меньше потребительских займов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Не время для кредитов

Крупнейшие бюро кредитных историй зафиксировали снижение спроса жителей Пермского края на кредитные ресурсы. По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в целом по России в мае 2020 года было выдано на 45% меньше потребительских займов, чем в том же месяце прошлого года, — 0,82 млн кредитов против 1,48 млн. Количество выданных кредитных карт снизилось на 53%.

Динамика снижения объёмов кредитования характерна почти для всех регионов страны, особенно для Москвы (−52%), Краснодарского края и Тюменской области (по −51%). В Пермском крае сужение рынка достигло 47% — 13,4 тыс. кредитов в мае 2020-го против 25,5 тыс. кредитов годом ранее. Количество выданных кредиток в нашем регионе сократилось на 51%.

Свою роль сыграла осторожная кредитная политика банков. В мае одобрение заявок на розничные кредиты осталось на беспрецедентно низком уровне и составило всего 24% от количества заявок, фиксируют в НБКИ. Банки готовы кредитовать надёжных заёмщиков с высоким уровнем персонального кредитного рейтинга (ПКР), но те пока не спешат за займами. По данным НБКИ, в апреле 2020-го они подали на 70,5% заявок меньше, чем в том же месяце прошлого года.

«Риск-менеджмент банков по-прежнему придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан. В апреле—мае потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, у которых долговая нагрузка и ПКР находились на высоком уровне. А количество обращений этих граждан за кредитами в апреле—мае 2020 года снизилось более чем на 70%. Это означает, что люди выбирают тактику снижения своей долговой нагрузки, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию долговых обязательств», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Обвалы на кредитном рынке спровоцированы несколькими факторами. «Во-первых, сами по себе карантинные меры не слишком способствуют тому, чтобы выходить из дома и идти в банк за кредитом. Во-вторых, многие люди, видя, что их доходы снизились или с большой долей вероятности снизятся в ближайшее время, не хотят влезать в «кредитную кабалу», понимая, что погашение долга будет весьма затруднительным. В-третьих, кредитные учреждения ужесточили кредитный скоринг — теперь они ещё тщательнее выясняют фактический уровень доходов и платёжеспособность человека, перед тем как одобрить его заявку», — делится мнением Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ».

Банки готовы рисковать скорее снижением доходов, нежели ростом количества просроченных или безнадёжных задолженностей, что влечёт за собой необходимость создания дополнительных резервов и затруднительную реализацию залогового имущества во время простоя на потребительском рынке и рынке недвижимости.

Ведущий эксперт по кредитным продуктам финансового супермаркета «Банки.ру» Инна Солдатенкова обратила внимание, что многим банкам в условиях кризиса пришлось пересмотреть условия предоставления долгосрочных кредитов. Вместе с повышением размера первоначального взноса выросли и процентные ставки — в среднем +1,5% по сравнению с началом 2020 года. Для ипотечного кредитования такое повышение является весьма существенным.

Представители Альфа-Банка поделились своей статистикой по Пермскому краю. По сравнению с данными января 2020 года в апреле сокращение объёмов выдачи кредитов у этого банка составило всего 6%, что, по словам управляющего регионального отделения Натальи Ковалёвой, связано с неуверенностью граждан в завтрашнем дне и неготовностью брать на себя дополнительную финансовую нагрузку.

Помимо активного применения россиянами сберегательных моделей поведения, снижение спроса на кредиты напрямую связано с введением показателя долговой нагрузки и повышением коэффициентов риска со стороны банков, отмечает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

Кредит онлайн

Эксперты говорят, что в первую очередь сократились выдачи необеспеченных кредитов — это произошло по инициативе банков ввиду высокой рискованности таких займов, отмечает Алексей Коренев. Также снизился процент одобрения автокредитов, несмотря на заметный всплеск спроса на такие программы в конце марта. Из-за низкой платёжеспособности россияне гораздо реже стали оформлять ипотечные займы, да и реализовать квартиру, приобретённую в ипотеку, для банка сейчас крайне сложная задача. Впрочем, в регионах ситуация складывается по-разному.

Однако не все банки фиксируют изменение структуры выдаваемых кредитов. «Мы не наблюдаем динамику большого сокращения отдельных видов кредитования в Пермском крае. В настоящее время 49% — это кредиты на покупку недвижимости, ипотечные кредиты, 51% — нецелевые кредиты», — говорит Наталья Ковалёва.

Во время действия режима самоизоляции население заказывает и использует различные услуги в дистанционном формате. Доля кредитных заявок, поданных онлайн, на данный момент составляет 65%, даёт оценку Инна Солдатенкова. Эксперты прогнозируют рост этого показателя уже в ближайшее время, поскольку кредиторы ведут активную работу по улучшению своих онлайн-сервисов.

Впрочем, в Пермском крае тенденция массового перехода на подачу онлайн-заявок неравномерна. Наталья Ковалёва отмечает, что 81% сделок заключается в офисах банков и лишь 19% — в дистанционном режиме. В то же время Владислав Мезин, руководитель Абсолют Банка в Перми, констатирует, что почти 100% заявок по ипотеке оформляется онлайн.

Ипотека как в 2015-м

В первом квартале 2020 года в Пермском крае отмечен рост предоставления ипотеки на 21% по сравнению с 2019 годом. Несмотря на введение карантинных мер, в марте 2020 года банки Пермского края выдали ипотеки на общую сумму почти 5 млрд руб., тогда как в марте 2019-го — только на 3,6 млрд руб. В то же время Владислав Мезин сообщает, что после улучшения эпидемиологической обстановки в целом по рынку объём выдачи ипотеки может снизиться на 15—20% из-за падения доходов населения и ужесточения требований к заёмщикам у ряда банков. «Меры господдержки должны дать требуемый эффект и, вероятнее всего, позволят поддержать строительную отрасль, как это было в 2015 году. Тогда они оказали заметное влияние на рынок и увеличили долю ипотечных сделок на первичном рынке до 50% от общего числа», — говорит эксперт.

Поддержать ипотечный рынок призвана новая государственная программа льготной ипотеки под 6,5%. В нынешней макроэкономической ситуации условия новой программы считаются достаточно привлекательными, тем более что распространяются они на все категории заёмщиков. Средняя процентная ставка на приобретение новостроек в базе ресурса «Банки.ру» сейчас составляет около 9,5%, поэтому ипотека под 6,5% наверняка способна подогреть интерес населения к покупке строящихся объектов. А благодаря тому, что максимальная кредитная сумма имеет высокий порог, для заёмщиков нет особых ограничений в выборе объекта.

«По нашим оценкам, ипотечное кредитование в этом году продолжит рост на 8—12%. Тем не менее ипотечный спрос и дальше будет зависеть от общей ситуации с потреблением в этом году. Исходя из последних данных Росстата, реальные располагаемые доходы населения вернулись к снижению уже в первом квартале 2020 года. В текущих условиях снижение уровня жизни населения продолжится, для многих слоёв населения ситуация с работой и, соответственно, с получением доходов может быть полностью дестабилизирована. Данные факторы будут являться серьёзным препятствием для того, чтобы ипотечный спрос в этом году демонстрировал повышенную активность», — даёт прогноз Антон Покатович.

Наталья Ковалёва комментирует ситуацию с ипотечными кредитами от Альфа-Банка в Пермском крае: «В апреле мы наблюдали снижение спроса на жилищные кредиты. Это говорит о том, что пермяки стали действовать осторожнее, внешняя неблагоприятная ситуация стала влиять на их решение о покупке собственного жилья. Льготная ипотека под 6,5%, безусловно, поможет нарастить объёмы ипотечного кредитования». Иное мнение высказывает Алексей Коренев. Эксперт считает, что в условиях почти неизбежного падения реальных располагаемых доходов россиян ипотека будет иметь весьма ограниченный спрос, банки будут крайне осторожно подходить к её оформлению.

Прогнозы

В апреле Банк России понизил ключевую ставку до уровня 5,5% годовых, что позволило банкам не повышать ставки для розничных кредитов, в связи с чем ожидается рост интереса платёжеспособного населения к банковским кредитным программам после окончания действия режима самоизоляции. Ожидается быстрое восстановление в первую очередь потребительского кредитования и микрофинансирования.

«Вирусный фактор может оказать масштабное давление на экономику РФ. Основной удар на себя примет совокупный спрос. Реальные располагаемые доходы населения в этом году, по нашим оценкам, могут сократиться на 7—8%. В результате благосостояние населения продолжит снижаться. При данных вводных, а также упомянутых мерах по ужесточению политики выдачи кредитов доступ населения к кредитным ресурсам в этом году может быть существенно ограничен. В 2020 году все виды розничного кредитования, за исключением ипотеки, могут показать отрицательную динамику. Разворота динамики на рынке кредитования физлиц, по нашему мнению, можно ожидать в перспективе 2021 года», — оценивает ситуацию Антон Покатович.

При этом эксперты едины во мнении, что ставки по большинству розничных кредитов, включая сделки по ипотеке, будут снижаться. «Денежно-кредитная политика Банка России на данном этапе включает в себя планы поэтапного снижения ключевой ставки, и уже в июне ожидается её снижение на 0,5%, а до конца года ключевая ставка может составить 4,75—5%. В этом случае ипотечные ставки, вероятнее всего, окажутся в диапазоне 7,4—8,2% годовых», — резюмирует Алексей Коренев.

Его мнение разделяет Антон Покатович, заявляя, что и сейчас у Центробанка остаются возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки, поэтому к концу 2020 года ставки по ипотеке могут находиться в диапазоне 7—7,5%.

Эксперт отмечает, что с учётом ситуации в экономике можно прогнозировать, что заёмные ресурсы в этом году будут использоваться населением для поддержания своего уровня жизни в условно комфортных рамках.

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