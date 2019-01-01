Полина Путякова журналист Выжить в новой реальности Как бизнес перестраивал систему продаж на маркетплейсах в период самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Суханов

Всплеск онлайн-торговли

Коронавирусная пандемия напрямую сказалась на рынке торговли: пока офлайн-магазины теряли выручку, обороты в онлайне значительно выросли. Увеличилось также количество предпринимателей и компаний, занятых в этом сегменте. Конкретные данные приводит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов. По его информации, объём онлайн-продаж, например, продуктов питания и товаров детского ассортимента в период карантина в четыре раза превысил тот спрос, который отмечался до вспышки коронавирусной инфекции.

Динамика онлайн-спроса в Пермском крае не уступала той, которую зарегистрировала АКИТ. По информации пресс-службы ГК «Яндекс.Маркет», в апреле 2020 года пермяки оформили на маркетплейсе «Беру» в четыре раза больше заказов, чем в апреле 2019-го. Повышенный спрос зафиксировали и специалисты маркетплейса OZON. «В апреле продажи товаров для хобби и творчества выросли в Пермском крае на 170% относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019 году, продажи товаров для ремонта — на 306%, а продажи товаров для фитнеса в домашних условиях выросли в восемь раз по сравнению с тем же периодом», — приводит статистику директор региона Урал маркетплейса OZON Любовь Плотникова.

Этот всплеск означал для компаний, ведущих прямую или смежную деятельность на рынке онлайн-торговли, не только увеличение оборотов, но и необходимость перестраивать свою деятельность в стрессовых условиях, вплоть до изменения моделей ведения бизнеса. «Речь пошла в прямом смысле слова о выживании в новой реальности. Кто сможет к ней приспособиться, тот продолжит свой путь и будет развиваться. Интернет-компании не были готовы к тому, что единственным способом купить тот или иной непродовольственный товар, например косметику, станет онлайн-заказ. Так же как и не были готовы к колоссальному росту заказов на продукты питания. Компаниям за короткий срок пришлось развивать логистическую инфраструктуру, открывать новые дарксторы, налаживать сервисы доставки», — комментирует Артём Соколов.

Эксперт приводит такой факт: в период массовой самоизоляции в течение всего двух недель силами ассоциации удалось трудоустроить 15 тыс. человек, вынужденно оставшихся без работы, в качестве курьеров, водителей, сборщиков заказов, операторов call-центров, кассиров и т. д.

В свою очередь, Любовь Плотникова акцентирует внимание на том, что площадкам пришлось развивать бесконтактный сервис, что в период пандемии стало ключевым триггером при покупках в интернете. Общее ежедневное число доставок до двери выросло на OZON с конца февраля к концу апреля более чем в 20 раз. В апреле маркетплейс запустил бесконтактную оплату (средства списываются со счёта клиента в момент получения заказа), и, по свидетельству Любови Плотниковой, эта возможность пользовалась спросом.

Маркетплейсы расширяются

Адаптируются к новым условиям рынка и точки продаж, массово регистрируясь на маркет-плейсах — крупных платформах электронной коммерции. Такая модель позволяет даже мелким продавцам получать доступ к огромной аудитории всего маркетплейса. Например, в марте интерес магазинов к регистрации на «Беру» вырос на 50%.

Любовь Плотникова также отметила 200%-ный рост (по сравнению с периодом с сентября 2019 по март 2020 года) количества регистраций на OZON производств и компаний Пермского края, занимающихся в основном продажей одежды, товаров для дома, детских товаров и электроники.

Своей статистикой поделилась компания Wildberries, заявив об активном переходе российских предпринимателей в сегмент электронной торговли. «Общее количество поставщиков за полтора месяца выросло на 6,6 тыс. — до 30 тыс., из них 18 тыс. — это индивидуальные предприниматели. Также в апреле—мае мы можем отметить всплеск регистраций самозанятых: в апреле по сравнению с мартом прирост в два раза, а за первые две недели мая — в 3,3 раза», — сообщают в компании. В апреле прирост новых поставщиков Wildberries в среднем был больше в семь раз, а за первые две недели мая — уже в 11 раз больше, чем в 2019 году.

Добавим, что на данном этапе с Wildberries работают 60 партнёров из Пермского края, это число увеличилось в три раза по сравнению с 2019 годом.

В Wildberries отметили, что для привлечения новых партнёров магазин упростил процесс регистрации (при наличии ЭЦП он теперь занимает не более пяти минут) и запустил бесплатные онлайн-курсы в e-commerce по обучению онлайн-торговле предпринимателей из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

Банки в деле

Изменения на рынке онлайн-торговли повлекли за собой перемены в смежных отраслях — в деятельности банков и транспортных компаний.

Так, банки снизили комиссию за интернет-эквайринг. Например, Сбербанк снизил плату для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через интернет. С 15 апреля по 30 сентября 2020 года комиссия за интернет-эквайринг для таких компаний составит не более 1%. ВТБ и «Открытие» на тот же период установили аналогичный тариф для компаний, которые осуществляют розничную продажу продуктов питания и еды, лекарств и иных медицинских товаров, бытовой техники, электроники и средств связи, одежды и товаров повседневного спроса.

31 марта банк «Открытие» совместно с Wildberries запустил онлайн-сервис экспресс-кредитования малого и среднего бизнеса. Партнёры маркетплейса Wildberries могут запросить кредит на сумму до 10 млн руб. на срок до двух лет с процентной ставкой от 9,5%. Кредитные средства можно получить под залог товара в обороте, находящегося на складах Wildberries, — это повышает вероятность одобрения кредита банком и позволяет партнёрам компании снизить собственные финансовые риски.

Прогрессивная доставка

Растущие объёмы онлайн-торговли серьёзно изменили работу транспортных компаний.

Ирина Першуткина, директор по продажам Уральского региона DPD в России, в среднем по стране фиксирует двукратное увеличение объёмов онлайн-торговли, такой же рост произошёл и в Перми. «Значительно увеличилось количество заказов с маркетплейсов — в основном это большие негабаритные товары. Компании, которые ещё недавно не смотрели в сторону онлайна, сейчас активно переходят в интернет. Всё это, безусловно, не могло не сказаться на работе транспортной компании: мы привлекаем новых сотрудников, вводим такие решения, как онлайн-оплата через наш сервис «Управление доставкой», запускаем доставку в кооперации с другими компаниями — например, «Делимобиль», — рассказывает эксперт.

Транспортная компания DHL Express также адаптируется к новым условиям работы. Вице-президент по продажам и маркетингу DHL Express в России Анна Клинскова рассказала, что из-за массовой отмены пассажирских авиарейсов по всему миру управляющему звену компании приходится работать круглосуточно, чтобы заместить ушедшие с рынка провозные ёмкости и сохранить самую широкую сеть доставки в мире. С этой целью, по её словам, компания проводит своевременное информирование клиентов на специальном сайте, предлагает специальные условия российским B2C-экспортёрам, помогает полностью организовать и запустить процесс экспортно ориентированной торговли.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.