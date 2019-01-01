Полина Путякова журналист Учёба уходит в Сеть Рынок онлайн-образования переживает активный рост Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

Пермь стала одним из городов, наиболее глубоко окунувшихся в онлайн-образование в период карантина, такие данные приводит «Нетология». Эксперты обещают сохранение этой тенденции и в дальнейшем. Разбираемся, что представляет собой рынок онлайн-образования для взрослых и какие тренды развития его ждут.

«Карантинный» рост

Рынок онлайн-образования для взрослых был на подъёме и до вспышки коронавируса, а с момента начала карантина востребованность онлайн-курсов возросла ещё больше. Марианна Снигирева, исполнительный директор образовательной компании «Нетология», приводит любопытные данные: «С началом карантина количество регистраций на онлайн-обучение выросло на 345% в марте и на 112% в апреле. Суммарно это на 260% больше, чем за тот же период в 2019 году».

Она отмечает, что наибольший рост замечен среди аудитории, которая никогда раньше не училась онлайн и не знала, что это за формат и как он работает, до тех пор пока ситуация с карантином не подтолкнула к поиску альтернатив. По возрастным категориям аудитория 45—54 лет увеличилась на 104%, 35—44 лет — на 80%. На третьем месте сегмент в возрасте 18—24 лет, он вырос на 77%. Территориально аудитория увеличилась не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах: Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Перми и Уфе.

Слова коллеги подтверждает Наталия Зинеман, программный директор «Точки кипения — Пермь». «Развитию онлайн-образования способствует расширение аудитории, которая в нём заинтересована. Сегодня это не только молодёжь и люди среднего возраста, в интернет пришло старшее поколение, а изменение пенсионного возраста будет способствовать увеличению этой категории», — констатирует она.

Руководитель Пермского сетевого IT-университета Полина Суханова перечисляет качественные факторы, влияющие на этот рынок: увеличение количества и разнообразия образовательных программ, официальное признание и учёт среди работодателей цифрового следа и цифрового компетентностного профиля специалиста, а также появление точных виртуальных моделей изучаемых объектов.

Ещё один фактор развития рынка онлайн-образования называет Иван Печищев, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ: «Жизнь усложняется, появляются новые профессии, сферы деятельности, новые навыки и компетенции, которыми должен обладать сотрудник компании. Поэтому потребность в постоянном обучении и обновлении навыков многими уже для себя осознана и сформулирована».

Заместитель декана факультета профессио-нальной переподготовки НИУ ВШЭ — Пермь Илона Колос отмечает, что сомневающимся пандемия дала возможность определённого тест-драйва онлайн-образования и часть людей обнаружила, что это действительно удобно. «Попробовав такой формат, многие осознали все преимущества онлайн-курсов: не надо тратить время на дорогу, можно пересмотреть лекции в записи и детально разобраться в сложном моменте, не надо тянуться с последней парты, чтобы хорошо увидеть доску, не надо напрягать слух, чтобы услышать лектора», — заключает Колос.

Портрет учеников и спрос

В исследовании российского рынка онлайн-образования, опубликованном EdTech в марте, отмечается, что в 2019 году его ёмкость составляла порядка 19 млрд руб. Однако это 13,5% всего рынка дополнительного образования для взрослых. Охват аудитории рынком онлайн-образования в среднем находился на уровне 7,5%, достигая 24% в отдельных нишах (в первую очередь в digital-профессиях).

Согласно данным исследования, наиболее ёмкими нишами рынка онлайн-образования являются иностранные языки (занимают 28% в его структуре), маркетинг, коммуникации, продажи (14%), IT (12%), дизайн (11%). Доля остальных сегментов ниже 10%.

В исследовании приводится такое описание ядра аудитории дополнительного образования. Это женщины в возрасте 25 лет, без детей, по роду занятости — бизнесмен / руководитель / высокооплачиваемый специалист со средним доходом порядка 55 тыс. руб.

При этом аудитория учащихся примерно поровну делится на прагматиков и тех, кто не ставит перед собой профессиональных целей. «Наиболее распространённая цель обучения — получить дополнительные навыки внутри своей профессии. Другие прагматические мотивы заметно уступают по уровню востребованности. Обучение, не направленное на профессиональные результаты, включает главным образом учёбу для удовольствия (19%) и для расширения кругозора (15%)», — говорится в исследовании EdMarket. Другие непрагматические цели включают в себя творческую реализацию, духовный рост, желание вести здоровый образ жизни, стремление научиться разбираться в людях и наладить личную жизнь.

«Наибольшим спросом сейчас пользуются онлайн-курсы по интернет-маркетингу, SMM, таргетированной рекламе, коммерческой редактуре, Power BI, веб-разработке и веб-дизайну от нуля до middle», — добавляет Марианна Снигирева. В этих направлениях, а также в отрасли IT-технологий в целом ожидается наиболее высокая востребованность и прогресс онлайн-обучения после снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса в России.

Технологии для технологий

Эксперты отдельно выделяют такой фактор развития рынка, как совершенствование образовательных технологий. Пандемия, отмечает Полина Суханова, дала толчок не только спросу на онлайн-обучение, но и разработке и совершенствованию инструментов, призванных повысить эффективность онлайн-обучения.

Развитие технологий онлайн-обучения действительно происходит стремительно, поддерживает коллег Илона Колос. «Системы прокторинга, проектная деятельность в онлайне, совместная доска, одновременная работа разных команд, технологии peer-to-peer («равный равному») — всё это уже не вызывает у нас удивления. Поэтому при профессиональном подходе к образованию интеграция онлайн-обучения с офлайн-обучением даст отличные возможности для развития человека», — констатирует она.

Помимо актуального нынче формата blended learning, сочетающего в себе достоинства и онлайн-, и офлайн-обучения, активно практикуется микрообучение, продолжает Илона Колос. Для такого формата характерна разбивка образовательного контента на отдельные небольшие курсы, что даёт человеку возможность получить тот навык или микронавык, который необходим ему прямо сейчас. Короткие и модульные онлайн-курсы позволяют за небольшой промежуток времени освоить нужный навык или профессию для быстрого входа в сферу диджитал и поиска работы с достойной оплатой.

Стоп-факторы

Впрочем, эксперты отмечают, что онлайн не всегда и не во всех сферах может заменить традиционные формы обучения.

Не каждая программа обучения может быть перенесена из традиционного офлайна в онлайн, говорит Полина Суханова. В частности, это медицина, ведь массовые технологии VR/AR пока что недостаточно развиты, а технологии действительно высокого уровня остаются слишком дорогим удовольствием.

Ещё одну проблему эксперты видят в социальных потребностях человека. «Нам важно живое общение. Мы привыкли находиться с преподавателем в одном пространстве, смотреть в глаза, чувствовать эмоции и переживания и знать, что кто-то контролирует твоё обучение, следит за твоим процессом получения знаний», — говорит Наталия Зинеман.

Но эти ограничения носят лишь ментальный характер, а на качество собственно обучения во многих сферах не влияют, рассуждает Иван Печищев. «Есть определённая часть людей, которые в онлайн-среде чувствуют себя достаточно комфортно и не испытывают потребности в офлайн-обучении. Для них нет проблемы в том, что они видят преподавателя в прямоугольном окошке на экране компьютера», — констатирует он. По словам эксперта, в профессиональном развитии, в отличие от школьного и вузовского образования, велика доля мотивированных обучающихся, чётко понимающих, для чего им эти знания нужны и как они их будут применять на практике в недалёкой перспективе. Форма обучения здесь играет уже второстепенную роль.

«Сейчас активно обсуждаются подходы и способы построения онлайн-сообществ, которые могут давать участникам достаточную эмоциональную поддержку, индивидуализированную обратную связь, то есть именно то, что мы получаем в офлайне при общении», — продолжает Полина Суханова.

Перспективы

«Конечно, онлайн-образование не заменит офлайн. Но важно отметить, что онлайн-формат вышел в широкие массы и масштабировался на регионы страны. Постепенно люди будут привыкать к онлайну, а инструменты и методология онлайн-образования будут только эволюционировать. Поэтому онлайн-образование закрепится на позиции хорошего дополнения или даже альтернативы офлайну», — уверена Марианна Снигирева.

Она отмечает, что значительную часть спроса на онлайн-обучение сейчас и в ближайшем будущем будут составлять целые компании. Ведь пандемия подтолкнула процесс цифровизации в России, и выстоять смогли те компании, которые успели освоиться и перевести свой бизнес в онлайн. Это потребовало перемен во внутренних и организационных процессах, а для этого массово нужны специалисты, обладающие соответствующими навыками работы.

Эксперты наблюдают определённую цепную реакцию: те, кто уже освоил бесплатный контент и выбрал для себя программу дальнейшего обучения, рекомендуют его своим друзьям, родственникам и коллегам. Причиной этому стало изменение мировоззрения людей из-за потери работы и крайней необходимости в знаниях и навыках для работы в интернете. Получение новой профессии «на удалёнке» для многих стало единственным выходом из сложной экономической ситуации.

Как и любой рынок, сфера онлайн-образования зависит от платёжеспособности населения. Высокий спрос на платные программы и курсы невозможен в условиях критического снижения доходов. Тем не менее, как утверждает Полина Суханова, с улучшением эпидемиологической ситуации ожидается повышенный спрос на высококачественные практико-ориентированные курсы, выпускники которых будут сразу рассматриваться как кандидаты для работодателей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.