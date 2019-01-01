Наталья Тимофеева журналист Поправки в помощь Бюджет Перми ждут первые «коронакризисные» корректировки Поделиться Поделиться Твитнуть

На проведение дезинфекции общественного транспорта из городского бюджета направлено 46 млн руб.

Администрация Перми

Администрация Перми подготовила пакет поправок к городскому бюджету, направленных на улучшение экономической ситуации в городе. Весь пакет мер разрабатывался в рамках рабочей группы по поддержке малого и среднего бизнеса под председательством главы Перми Дмитрия Самойлова.

На прошлой неделе эти поправки обсудили на комитете по бюджету городской думы. Перераспределению подлежит 354 млн руб.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса серьёзно сказались на состоянии малого и среднего бизнеса и экономики в целом. Муниципалитет принял ряд антикризисных мер по поддержке предпринимателей, таких как отсрочка платежей за размещение наружной рекламы, годовой платы по договорам на право размещения НТО и мораторий на штрафы по ним, отсрочка платежей за аренду муниципальных земельных участков и помещений.

Приняты и дополнительные меры в отношении бизнеса, затрагивающего сферы городской жизни: транспортные перевозки, общественное питание. Задача городских властей — сбалансировать эти меры с параметрами и сценарными условиями исполнения бюджета.

Действие заключённых муниципальных контрактов не будет приостановлено. Объекты, строительство которых было начато, должны быть завершены. Подрядные организации, работающие с муниципалитетом, получат гарантированную оплату и сохранение рабочих мест.

В частности, предлагается на 10% снизить затраты на содержание органов власти в рамках оптимизации. Кроме того, планируется перераспределить в бюджете неосвоенные средства, заложенные на проведение во втором квартале активных отраслевых мероприятий, которые не состоялись из-за введённых в крае противоэпидемических ограничений. Также в бюджете образовалась экономия после проведения конкурсных процедур. Невостребованными остались средства, которые предназначались для оплаты автокилометров перевозчикам, работающим по новым контрактам. Деньги остались и от субсидий перевозчикам, работающим по старым договорам, за перевозку пассажиров по проездным документам. Кроме того, в 2020—2021 годах предусмотрено перераспределение расходов между объектами дорожного строительства без изменения их общего объёма.

Городские власти приняли ряд антикризисных мер по поддержке предпринимателей, таких как отсрочка годовой платы по договорам на право размещения НТО и мораторий на штрафы по ним

Администрация Перми

Заместитель главы городской администрации Вера Титяпкина подчеркнула, что администрация не намерена сокращать отраслевые расходы на содержание и ремонт дорог, на строительство инвестиционных объектов. «На федеральном, краевом и муниципальном уровне проводится единая политика — поддержать экономику, разместить все муниципальные заказы и тем самым помочь предпринимателям через размещение заказов и оплату их работ и услуг. Поэтому мы не применяем полный секвестр расходов. Но для обеспечения мер экономической поддержки, которые были приняты и согласованы на рабочей группе, мы часть расходов перераспределили», — пояснила вице-мэр. Сохраняются общие параметры доходов и расходов бюджета города на 2020—2022 годы.

Напомним, всего на реализацию мер по стабилизации экономической ситуации и профилактику распространения коронавирусной инфекции предлагается направить 226 млн руб. На возмещение недополученных доходов перевозчикам, получающим субсидии в связи со снижением пассажиропотока во втором квартале, предлагается направить 86,5 млн руб., на проведение дезинфекции общественного транспорта — 46 млн руб.

Заместитель председателя городской думы Алексей Грибанов заявил «Новому компаньону», что считает оправданным выделение денег на меры экономической поддержки перевозчиков и дезинфекцию общественного транспорта.

«Министр здравоохранения сказал, что все карантинные меры полностью отменят, скорее всего, только в 2021 году. Сейчас нам необходимо предотвратить распространение инфекции, в том числе с помощью дезинфекции транспорта и обеспечения водителей и кондукторов средствами защиты. Также нам надо в принципе поддержать перевозчиков, потому что пассажиропоток упал, выручка снизилась, а им надо платить зарплату сотрудникам, закупать запчасти, бензин», — пояснил Алексей Грибанов.

Ещё 28 млн руб. направят на возмещение учреждениям образования расходов на содержание имущественных комплексов в связи с освобождением во втором квартале организаций питания от арендной платы. Кроме того, 61 млн руб. предусмотрено для учреждений культуры — на возмещение снизившихся во втором квартале доходов от платных услуг.

Депутат Илья Лисняк отметил, что в связи с нынешней экономической ситуацией нас ждут куда более серьёзные изменения в бюджете. «С одной стороны, вызывает уважение то, что бюджет поддерживает муниципальными заказами бизнес. Действительно, мы сохраняем рабочие места, поддерживаем экономику. Но с другой стороны, есть второстепенные расходы, которые можно значительно сократить», — сказал он.

В итоге комитет по бюджету и налогам поддержал вносимые изменения и рекомендовал их к принятию на пленарном заседании думы.

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