Наталья Тимофееважурналист
Поправки в помощь
Бюджет Перми ждут первые «коронакризисные» корректировки
Администрация Перми подготовила пакет поправок к городскому бюджету, направленных на улучшение экономической ситуации в городе. Весь пакет мер разрабатывался в рамках рабочей группы по поддержке малого и среднего бизнеса под председательством главы Перми Дмитрия Самойлова.
На прошлой неделе эти поправки обсудили на комитете по бюджету городской думы. Перераспределению подлежит 354 млн руб.
Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса серьёзно сказались на состоянии малого и среднего бизнеса и экономики в целом. Муниципалитет принял ряд антикризисных мер по поддержке предпринимателей, таких как отсрочка платежей за размещение наружной рекламы, годовой платы по договорам на право размещения НТО и мораторий на штрафы по ним, отсрочка платежей за аренду муниципальных земельных участков и помещений.
Приняты и дополнительные меры в отношении бизнеса, затрагивающего сферы городской жизни: транспортные перевозки, общественное питание. Задача городских властей — сбалансировать эти меры с параметрами и сценарными условиями исполнения бюджета.
Действие заключённых муниципальных контрактов не будет приостановлено. Объекты, строительство которых было начато, должны быть завершены. Подрядные организации, работающие с муниципалитетом, получат гарантированную оплату и сохранение рабочих мест.
В частности, предлагается на 10% снизить затраты на содержание органов власти в рамках оптимизации. Кроме того, планируется перераспределить в бюджете неосвоенные средства, заложенные на проведение во втором квартале активных отраслевых мероприятий, которые не состоялись из-за введённых в крае противоэпидемических ограничений. Также в бюджете образовалась экономия после проведения конкурсных процедур. Невостребованными остались средства, которые предназначались для оплаты автокилометров перевозчикам, работающим по новым контрактам. Деньги остались и от субсидий перевозчикам, работающим по старым договорам, за перевозку пассажиров по проездным документам. Кроме того, в 2020—2021 годах предусмотрено перераспределение расходов между объектами дорожного строительства без изменения их общего объёма.
Заместитель главы городской администрации Вера Титяпкина подчеркнула, что администрация не намерена сокращать отраслевые расходы на содержание и ремонт дорог, на строительство инвестиционных объектов. «На федеральном, краевом и муниципальном уровне проводится единая политика — поддержать экономику, разместить все муниципальные заказы и тем самым помочь предпринимателям через размещение заказов и оплату их работ и услуг. Поэтому мы не применяем полный секвестр расходов. Но для обеспечения мер экономической поддержки, которые были приняты и согласованы на рабочей группе, мы часть расходов перераспределили», — пояснила вице-мэр. Сохраняются общие параметры доходов и расходов бюджета города на 2020—2022 годы.
Напомним, всего на реализацию мер по стабилизации экономической ситуации и профилактику распространения коронавирусной инфекции предлагается направить 226 млн руб. На возмещение недополученных доходов перевозчикам, получающим субсидии в связи со снижением пассажиропотока во втором квартале, предлагается направить 86,5 млн руб., на проведение дезинфекции общественного транспорта — 46 млн руб.
Заместитель председателя городской думы Алексей Грибанов заявил «Новому компаньону», что считает оправданным выделение денег на меры экономической поддержки перевозчиков и дезинфекцию общественного транспорта.
«Министр здравоохранения сказал, что все карантинные меры полностью отменят, скорее всего, только в 2021 году. Сейчас нам необходимо предотвратить распространение инфекции, в том числе с помощью дезинфекции транспорта и обеспечения водителей и кондукторов средствами защиты. Также нам надо в принципе поддержать перевозчиков, потому что пассажиропоток упал, выручка снизилась, а им надо платить зарплату сотрудникам, закупать запчасти, бензин», — пояснил Алексей Грибанов.
Ещё 28 млн руб. направят на возмещение учреждениям образования расходов на содержание имущественных комплексов в связи с освобождением во втором квартале организаций питания от арендной платы. Кроме того, 61 млн руб. предусмотрено для учреждений культуры — на возмещение снизившихся во втором квартале доходов от платных услуг.
Депутат Илья Лисняк отметил, что в связи с нынешней экономической ситуацией нас ждут куда более серьёзные изменения в бюджете. «С одной стороны, вызывает уважение то, что бюджет поддерживает муниципальными заказами бизнес. Действительно, мы сохраняем рабочие места, поддерживаем экономику. Но с другой стороны, есть второстепенные расходы, которые можно значительно сократить», — сказал он.
В итоге комитет по бюджету и налогам поддержал вносимые изменения и рекомендовал их к принятию на пленарном заседании думы.
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