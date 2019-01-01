Евгения Пастухова журналист Время выбирать Как изменится предвыборная агитация во время и после пандемии коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Последствия самоизоляции и коронавируса могут ощутить на себе и политтехнологи. В новых реалиях, когда слишком высока неопределённость и люди переживают за своё здоровье, старые схемы агитации могут не сработать. Есть риск, что избиратели испугаются впустить в дом незнакомых людей, не пойдут на встречу с кандидатом во двор, побоятся взять листовку из почтового ящика. При этом мнения экспертов о последствиях этих изменений разделились. Одни считают, что страхи пройдут уже этим летом. Другие уверены, что цифровизация, которую подстегнула эпидемия, будет постепенно вытеснять традиционные методы агитации. Третьи отмечают, что тренд на переход в онлайн уже задала ЦИК, а подходы к голосованию по поправкам в Конституцию со временем станут повсеместной практикой. Выборы 2020 года должны показать, кто прав.

Страхи беспочвенны

Пройдёт время, и всё вернётся на круги своя, уверен политтехнолог Юрий Исаев. Уже в июле все будут заниматься привычной агитацией. «Ближе к выборам всё равно появится возможность встречаться с населением, — говорит Исаев. — Условно, будет ограничение как в марте — не больше 50 человек. Но и этого достаточно. Люди же перемещаются, ходят по улицам. Коммуникация между людьми не нарушилась».

С ним соглашается доктор политических наук Станислав Шкель. Страх заразиться коронавирусом сыграет свою роль только в краткосрочной перспективе. «Да, какое-то время будет инерция, — рассуждает политолог. — Сегодня у многих в головах сохраняется установка о чрезвычайной ситуации. На выборах в нынешнем году этот фактор сыграет свою роль. Но человек — существо политическое, через год-два страхи пройдут и люди вернутся к обычной жизни».

Люди быстро свыкнутся с угрозой в виде коронавируса, отмечает политтехнолог Алексей Чусовитин. И старые политические инструменты будут работать уже на этих выборах. Другое дело, что движение в сторону интернета будет нарастать. «Как показала самоизоляция, любое совещание и любое обсуждение можно провести в интернете, — говорит он. — Даже те люди, которые от него дистанцировались, поняли преимущества этого вида коммуникации. Этот тренд сохранится, но наряду с остальными политическими инструментами».

Акцент на наглядность

Ещё осенью Центральная избирательная комиссия сдержанно относилась к возможности дистанционного голосования, рассказывает один из источников, близкий к администрации губернатора. Однако пандемия внесла свои корректировки, и в мае на разных уровнях (Госдума, ЦИК, Законодательное собрание) был принят целый пакет «цифровых» преобразований предвыборной системы. Пока система дистанционного голосования и сбора подписей через «Госуслуги» тестируется в экспериментальном режиме в отдельных регионах. Надо понять, как это работает.

Дело в том, что самоизоляция всё равно не пройдёт бесследно: люди будут чаще сидеть дома, предпочитать удалённую работу, опасаться массовых мероприятий и контактов с незнакомыми. В этих реалиях традиционный формат встреч с избирателями может не сработать, говорят сразу несколько политтехнологов. Например, в ходе губернаторской кампании выезды в территории будут строиться по линии посещения крупных предприятий, рассказал источник, близкий к штабу главы региона Дмитрия Махонина. Общения с жителями в домах культуры, как раньше, не предполагается.

В новых реалиях взаимодействие с электоратом на всех выборах будет осуществляться преимущественно дистанционно, с акцентом на наглядность. С молодёжью будут общаться посредством интернета, с пожилыми людьми — через телевидение и бесплатные газеты. Актуальна будет наружная реклама, реклама в лифтах и в подъездах, в общественном транспорте, на квитанциях об оплате услуг ЖКХ. «Всё равно люди ходят по улицам, ездят в транспорте, несмотря на самоизоляцию. Запрещены только массовые мероприятия, концерты, которые так любили организовывать кандидаты», — поясняет источник в штабе.

Больше давления

Разумеется, глобальные перемены не могут пройти в один момент, говорит источник в краевой администрации. Но итог будет один: у оппозиционных кандидатов практически не останется инструментов для агитации. «Пре­имущества будут на стороне тех, кто в большей степени может контролировать СМИ, «наружку», лифты, транспорт, — рассуждает один из собеседников. — Это те, у кого есть административный ресурс. Поскольку несистемных кандидатов и раньше никуда не пускали, они обычно пользовались личными встречами, собирали электорат во дворах, ходили по квартирам. Но сегодня это невозможно, и для них фактически закрывается окно агитации, пандемия значительно сокращает их шансы».

С одной стороны, прогресс неумолим, рассуждает политический консультант Сергей Иванов. Однако с другой стороны, по его мнению, появляются возможности для «более серьёзного администрирования со стороны властей». Как в избирательных процессах, так и в управленческих. «Нет двух одинаковых избирательных кампаний, всегда есть особенности и вызовы, которые бросает время, но уже сейчас понятно, что агитация в Сети, которая ещё вчера была не самой эффективной, сейчас будет доступнее, — говорит Иванов. — Да, пандемия внесла свои изменения, и не в плане улучшения работы демократических институтов. Прямая агитация — самый опасный способ, с точки зрения властей и «санитарных» чиновников, и они найдут массу возможностей, чтобы минимизировать контакты с избирателями, ссылаясь на пандемию».

Иванов говорит, что с точки зрения агитации надо разделять выборы в исполнительные структуры (губернатора) и законодательные. И если исполнительной власти можно общаться с избирателями «факультативно», то депутат должен знать потребности жителей своего округа. А на местном уровне в принципе невозможно избраться без личного общения.

Полезные свойства интернета

По сути, у оппозиции со временем останется только интернет. Но это не основной, а вспомогательный инструмент. Результаты опросов в соцсетях кардинально отличаются от фактической картины по итогам собственно голосования. Это специфика интернет-аудитории: она пассивна с точки зрения действий.

Конверсионной связки между охватом аудитории в соцсетях и количеством пришедших на участки нет, подтверждает директор агентства «Сёть» Иван Рябухин (у агентства есть опыт работы на выборах). От того, как часто мелькает лицо кандидата или партии в интернете, их итоговый процент не вырастет. Это просто ещё одна точка контакта с аудиторией. «Увидел в телевизоре, увидел в почтовом ящике и увидел в соцсети. Три касания, как говорят политтехнологи, про­изошло», — говорит Рябухин.

Однако, как только к этому вспомогательному механизму добавляется тот же сбор подписей через «Госуслуги» и дистанционное голосование, он может стать основным. «Когда голосование было офлайн, нельзя было просчитать конверсию, — рассказывает Иван Рябухин. — А тут ты можешь отследить путь пользователя. Здесь как раз можно понять, как потуги в интернете отразились на результате. Условно, тебе надо собрать подписи, ты раскидываешь рекламу по соцсетям, вставляешь ссылку на «Госуслуги» и уже понимаешь, сколько было переходов. Например, из 1000 пользователей 100 перешли, 10 поставили подпись. Конверсия — 1%. И с этими 100, которые перешли по ссылке, можно будет работать дальше, агитируя за кандидата».

Один из сотрудников администрации губернатора рассказывает, что на выборах в гордуму Чусового в 2019 году соцсети доказали также, что они эффективны для выплеска негатива. На старте кампании «Единая Россия» набирала только пять—семь мандатов, а по факту «взяла» больше половины. «Люди выговорились и проголосовали против в соцсети «ВКонтакте» и благодаря этому не пошли выражать свой протест на участки. Зато туда пришли те, кто поддерживал провластных кандидатов. Для канализации негатива соцсети — выгодный инструмент, но не более», — говорит собеседник.

Кстати, именно поэтому, поясняет другой источник, полноценного электронного голосования, когда надо просто нажать пару кнопок, не вставая с дивана, в России не будет. В обязательном порядке прежде будет предусмотрено личное участие: например, подать заявку в ТИК или УИК, сходить в МФЦ. В противном случае велик риск того, что протестные настроения могут отразиться на итоговом протоколе. Таким образом, отсекаются лишние голоса против.

Правильно блокировать

Алексей Чусовитин не согласен с тем, что интернет обладает низкой эффективностью. Важно правильно таргетировать. Он говорит, что хорошие наработки есть у «Единой России» (по некоторым данным, он ведёт кампанию секретаря реготделения «Единой России» Вячеслава Григорьева во втором округе заксобрания). Сторонники партии добровольно агитируют в соцсетях, избирателей, которых проагитировали, вносят в базы с их согласия и затем общаются с ними через те же соцсети и SMS. «Если правильно работать с интернет-аудиторией, эффект будет высоким», — говорит Чусовитин.

Другая проблема соцсетей — блокировка незаконных или не оплаченных со счёта материалов. В интервью «Новому компаньону» 4 февраля председатель крайизбиркома Игорь Вагин рассказал, что такая проблема есть и она связана с «не до конца урегулированной схемой взаимодействия по оперативному пресечению нарушений в соцсетях». Система требует упрощения (пока процесс возможен только через суд, а это время), и сейчас вместе с правоохранителями и Роскомнадзором избирком прорабатывает этот механизм. Как только он появится, оппозиции будет ещё сложнее агитировать.

На первом этапе, в ближайшие годы, уход в онлайн может обернуться для действующей власти многочисленными обвинениями в фальсификации, полагает Сергей Иванов. Но со временем все схемы будут отработаны и доверие возрастёт. «На электронное голосование и расширение политической интернет-зависимости мы пока смотрим как на неведомую зверушку, — говорит Иванов. — Пройдёт время, и мы будем удивляться, как это агитаторы раньше ходили по домам без масок и перчаток и просили проголосовать за такого-то кандидата. Но в начале процесса будут и компьютерные сбои, и сомнения в достоверности, и непонимание со стороны избирателей». Да и явка в этом году, по его мнению, будет крайне низкой.

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