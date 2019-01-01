Юлия Усольцева главный редактор газеты «Новый компаньон» Реалити-шоу нашего времени Чего ждать от предстоящих избирательных кампаний Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Политическая жизнь в Прикамье начинает оживать, и помешать этому не может даже режим самоизоляции. Выборам в сентябре быть. С масками, перчатками, дистанционно или во дворе — неважно, голосование состоится в любом случае.

Кандидаты уже начинают официально заявлять о своём выдвижении. Документы в избирком подал врио губернатора Дмитрий Махонин. Как самовыдвиженцу, ему ещё предстоит собрать подписи (1%, или около 20 тыс.) и пройти муниципальный фильтр. Другие так не рискуют и заявляются от партий. Так, например, поступил бизнесмен Александр Репин. Он заявил, что «приглашал к себе» все партии, но в итоге выдвинулся от «Справедливой России».

Пожалуй, только «игра» Репина делает эту избирательную кампанию хоть немного интересной. Уже много лет исход всех выборных кампаний известен до начала старта. «Интрига» только в том, кто и как обставит свою победу. Что придумают политтехнологи, чтобы результат был легитимным, да и просто чтобы нам всем не было скучно.

К слову, элементы шоу уже давно применяются в политике. Притчей во языцех стала избирательная кампания Бориса Ельцина в 1996 году «Голосуй или проиграешь», которой руководил медиаменеджер Сергей Лисовский, а средствами воздействия стали эстрадные звёзды. Сегодня шоу перекочевало в социальные сети. Блогеры дают советы мэрам и президентам, а эмоциональные твиты Трампа влияют на курс доллара.

Вот и у нас выборы всё больше похожи на шоу. Максим Решетников раздавал билеты в кино проголосовавшим, сделал на избирательных участках рамки для селфи, чтобы молодёжь размещала фото в Instagram. Кстати, как ни странно, но такие приёмы работают. На днях попросила студенток с кафедры журналистики, которые пришли на практику в редакцию, перечислить губернаторов Пермского края. С уверенностью и даже неким блеском в глазах они назвали только фамилии Решетникова и Чиркунова. Видимо, потому что они делали проекты, которые работали в том числе на «молодой электорат». Басаргина вообще не могли вспомнить. Как и Трутнева, но тут можно сделать скидку на возраст, конечно.

Этим летом и осенью в кино мы не пойдём, так что развлекать нас, видимо, будет только Александр Репин, из которого уже начали лепить местного Дональда Трампа. Его интервью на YouTube, думаю, повеселило многих, хотя мало кто из знакомых политиков нашёл в себе силы досмотреть до конца. Блогершу могли бы взять поизвестнее, но в целом вышло как минимум нетривиально. Чем не шоу? Но победить на выборах или хотя бы выторговать себе бонусы для бизнеса так не получится.

Речь не только о выборах главы региона. На довыборах в Законодательное собрание тоже нет никакой интриги — Григорьев, Удальёв… Говорят, безальтернативность дошла до того, что некоторые даже сами финансируют кампании своих «конкурентов».

Хотя нет, веселить может не только Репин. Маски, перчатки и защитные костюмы тоже могут добавить зрелищности на избирательных участках. Кто знает, может, в будущем это будут не просто средства защиты. Перед политтехнологами открываются новые возможности для размещения агитационных материалов. Только представьте: маски с портретами и лозунгами кандидатов, перчатки с партийной символикой, защитный костюм с медведем на спине. Дарю идею.

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