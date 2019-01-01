Полина Платонова «Реформа НТО создала неудобства многим жителям» Депутат краевого парламента от партии ЛДПР Александр Григоренко — о том, чем ещё помочь малому и среднему бизнесу и почему важно отменить штрафы за размещение НТО Поделиться Поделиться Твитнуть

— Александр Викторович, на последнем пленарном заседании Законодательного собрания 11 июня депутаты приняли уже третий пакет мер поддержки бизнеса. Как вы считаете, этих мер сегодня достаточно?

— На мой взгляд, меры поддержки малого и среднего бизнеса в Пермском крае сегодня предоставлены по максимуму. Больше льгот регион уже просто не может дать: рухнет налоговая база, причём прежде всего муниципалитетов. По упрощённой системе налогообложения дальше уже опускаться некуда — есть прямой федеральный запрет на обнуление ставок по УСН.

Другое дело, что ещё есть резерв в виде прямой помощи предпринимателям (микрокредиты, субсидии, госгарантии). И в этом направлении краевому правительству и созданному недавно Агентству по развитию малого и среднего предпринимательства нужно работать активнее. Деньги для этого в государственной программе поддержки малого предпринимательства есть.

— С одной стороны, все ждут поддержки от краевого бюджета, а с другой стороны, бюджет сам в ней сегодня нуждается. Министр финансов Елена Чугарина прямо сказала на комитете по бюджету, что по итогам года мы не досчитаемся 30 млрд руб. Это почти 20% от всей доходной части в 2020 году.

— С моей точки зрения, Елена Александровна представила негативный прогноз. 30 млрд руб. — это при условии продолжения периода само­изоляции и низких цен на нефть. Но ограничения постепенно снимаются, а стоимость барреля стала выправляться. На мой взгляд, такого резкого падения не будет. Тем более что есть федеральные трансферты, которые уже пришли и, видимо, ещё придут. Так или иначе, этот год бюджет Пермского края точно переживёт. Особенно если мы будем тратить средства на социальные нужды, на поддержку предпринимательства и на те базовые инфраструктурные проекты, которые необходимо закончить. Проекты, которые по факту сейчас не нужны физически, могут стать резервом для бюджета. Аквапарк, вторая очередь зоопарка, новая сцена оперного — на мой взгляд, это мечты, которые нужно отложить на будущее. И трагедии в этом нет.

— На последнем заседании депутаты приняли ряд спорных поправок, предполагающих перераспределение средств на поддержку трёх предприятий с государственным участием. Вы голосовали за или против?

— Депутаты фракции ЛДПР поддержали этот законопроект: сейчас в стране и крае кризисная ситуация и мы не хотим «раскачивать лодку». Хотя острые вопросы по всем трём предприятиям у нас были. Если говорить о свинокомплексе, то меня интересует, когда закончится история с его субсидированием. Его надо выводить на окупаемость и затем приватизировать. Вице-премьер Алексей Чибисов ответил мне, что минпром приступит к этому процессу, когда закончатся все суды. А пока мы понимаем, что бюджет не может отказаться от поддержки свинокомплекса: тогда почти все жители посёлка Майского останутся без работы.

С «Олимпией» аналогичная история. Глава минимущества Николай Гончаров несколько раз, отвечая на мой вопрос о сроках её приватизации, сказал, что необходимости в приватизации «Олимпии» нет. Но это чистый бизнес, причём прибыльный, а государство не должно заниматься бизнесом. Оно должно создавать условия для его нормального развития, ну или хотя бы не мешать ему. Надеюсь, я был услышан и в течение двух лет «Олимпию» приватизируют.

А вот с «Теплоэнерго» не всё так просто. Да, если не выделить субсидию, велик риск мусорного коллапса. Более того, я считаю правильным принятое в своё время решение о том, что регоператором должно быть именно государственное предприятие. Пример других регионов показывает, что коммерческие структуры часто банкротятся. То есть так или иначе государству пришлось бы брать на себя ответственность за эту историю. Мы взяли её изначально. И сам процесс «мусорной» реформы идёт достаточно ровно, хоть и очень медленно.

Однако, на мой взгляд, «Теплоэнерго» и минЖКХ пока делают не всё, что нужно с точки зрения эффективности. Возьмём хотя бы историю с их размещением на месте бывшего офиса Сбербанка на ул. Монастырской, где высокие расценки на аренду. И это на фоне достаточно низких показателей собираемости платы и медленных темпов перехода на переработку мусора. Но на этапе запуска новой схемы обращения с ТКО «Теплоэнерго» отработало по полной, и за это их можно даже хвалить.

— А вы понимаете, из чего сложились эти 751 млн руб. субсидии?

— Это ещё одна проблема. Реально никаких расчётов особо и не было, только пояснительные записки и финансово-экономическое обоснование. Не было представлено и финансово-эконо­мической модели работы «Теплоэнерго». Хотя, как мы договаривались с вице-премьером Антоном Удальёвым на рабочей группе по ЖКХ, она давно должна была появиться. По факту сейчас депутатов попросили проголосовать за очень условную сумму, которая была взята непонятно откуда. Всех это возмутило, но, повторюсь, мы решили не раскачивать лодку в условиях кризиса.

— Вы неоднократно выступали против реформы НТО. Не изменили мнение?

— Я никогда не скрывал своего отношения к реформе НТО: она несправедливая и неправильная. Государство посягает на частную собственность жителей. Они имеют право распоряжаться ей по своему усмотрению. Кроме того, НТО — это тысячи рабочих мест в крае. Это малый бизнес, который платит пусть небольшие, но налоги. К тому же киоски — это хороший источник свежих продуктов, тех же овощей и фруктов — они там часто более высокого качества, чем в сетевых магазинах. То есть эта реформа НТО создала неудобства многим категориям жителей, от работников и владельцев до покупателей.

Нет, я не спорю, порядок навести надо было. Привести НТО к более-менее одинаковому внешнему виду, убрать киоски с муниципальной земли, где их нахождение нежелательно или незаконно, — здесь вопросов нет. Но надо было нормально проработать все детали, обес­печить условия для заключения договоров с предпринимателями, дать им уверенность, что через год их не выгонят с участка, а через два — не заставят поменять внешний вид. И не нужно было нарушать право частной собственности владельцев многоквартирных домов.

— И как это изменить?

— На мой взгляд, сейчас наступило время, когда можно внимательно проанализировать и пересмотреть ряд неэффективных и непо­пулярных реформ, которые проводились предыдущим руководством региона. И начать нужно с пересмотра реформы НТО.

Для начала надо отменить штрафы за размещение НТО на частных землях. Тем более что есть решения краевого суда и Верховного суда, есть определение Конституционного суда, согласно которому на частных землях НТО вполне могут размещаться, не может быть прямых запретов. И сейчас, и в будущем — это всё равно удобно для населения. В самоизоляции проще дойти до ларька в своём или соседнем дворе, чем до торгового центра. Законопроект, предполагающий полную отмену статьи 6.15 закона «Об

административных правонарушениях в Пермском крае», которая регулирует штрафы за размещение НТО на частных землях, я уже подготовил. В конце июня после оценки регулирующего воздействия он будет внесён в Законодательное собрание и, по идее, должен попасть в повестку августовского заседания. Надеюсь, что коллеги по Законодательному собранию (независимо от партийной принадлежности) и врио губернатора Дмитрий Махонин поддержат его. Это сможет стать первым шагом к предложенному Дмитрием Николаевичем общественному консенсусу в Пермском крае.

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