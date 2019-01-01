Наталья Тимофеева журналист Цена короны Сколько денег потратили и ещё потратят на борьбу с коронавирусом в Пермском крае Поделиться Поделиться Твитнуть

Уже почти три месяца Пермский край живёт в режиме борьбы с коронавирусом. «Новый компаньон» посчитал, сколько денег предусмотрено на эту борьбу — закупку средств защиты, медикаментов и выплаты медикам. Получилось более 2 млрд руб. И это далеко не предел.

Основным источником финансирования закупок средств для борьбы с коронавирусом в Прикамье стал не бюджет края, а благотворительный фонд. До эпидемии ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения» занималось привлечением средств для оказания благотворительной помощи инвалидам, сиротам, безработным, людям без определённого места жительства и другим категориям граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Но 26 марта в положение о благотворительной деятельности этого фонда внесли изменения и переформатировали его на сбор средств на борьбу с COVID. Деньги фонда разрешили тратить на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, антисептических средств, продуктовых наборов, лекарств для людей, находящихся в режиме самоизоляции и нуждающихся в посторонней помощи. То есть деньги благотворителей тратятся на цели, определённые краевым оперативным штабом по предупреждению распространения коронавируса.

На сайте госзакупок опубликован план закупок фонда на 2020 год. Изначально их было только две: на оказание транспортных и эксплуатационных услуг (общая начальная цена закупки — 627,8 тыс. руб.). После того как фонд перепрофилировали для сбора средств на борьбу с коронавирусом, изменения в план вносили 12 раз, и в результате количество закупок выросло с двух до 38. Общая начальная цена этих 36 закупок составляет 150,7 млн руб. Эта сумма практически совпадает с законтрактованной суммой, указанной в пресс-релизах администрации губернатора, — 150,5 млн руб.

Разницу между планом и действительностью в 200 тыс. руб. можно объяснить уточнением максимальной цены контракта или количества закупаемого товара. Например, в пресс-релизе от 5 мая говорится, что ООО «Текстильная компания «Чайковский текстиль» поставит 8600 защитных костюмов, а в плане закупок значится, что костюмов должно быть на 100 штук больше. Это значит, что стоимость лота оказалась ниже, чем в плане.

Отметим, что фонд планировал осуществить все 36 закупок у единственного поставщика в неэлектронной форме. Поэтому на сайте госзакупок нет информации об объявленных торгах, кроме четырёх контрактов на поставку средств индивидуальной защиты и средств для дезинфекции на общую сумму 4,2 млн руб. Таким образом, с помощью портала невозможно посчитать, какую конкретно сумму фонд потратил на закупку средств для борьбы с коронавирусом. Итоговый годовой отчёт о расходах, согласно уставу организации, представят только в следующем году.

Однако, по данным из пресс-релизов администрации губернатора, на 10 июля фонд собрал 161 млн руб., и 150,5 млн руб. из них уже законтрактовали. В частности, были закуплены изолирующие боксы для медицинской эвакуации пациентов, реагенты для исследований на выявление вируса, бытовая техника, мебель, телефоны и средства личной гигиены для медработников, работающих в коронавирусных отделениях, защитные комбинезоны, маски, средства для дезинфекции мест общего пользования и т. д.

При этом отметим, что не все средства защиты или аппараты закупаются фондом. Некоторые благотворители (в основном промышленные предприятия) предпочли вместо денег подарить фонду произведённую ими продукцию либо закупить средства защиты или аппараты самостоятельно, чтобы передать в больницы, в которых лечатся их сотрудники. Например, ООО «Уральский завод противогололёдных материалов» предоставило в благотворительный фонд 50 л шампуня с антисептическим эффектом, а ПАО «Уралкалий» профинансировало приобретение в больницы Березников 10 аппаратов ИВЛ. Естественно, невозможно посчитать расходы на изготовление или закупку средств и аппаратов для борьбы с вирусом, поставленных благотворителями, минуя посредника в виде фонда.

Другой, не менее важный источник финансирования «войны с короной» — это федеральный бюджет. Уже подписаны распоряжения правительства РФ о том, что Пермский край получит из федерального бюджета минимум 1,4 млрд руб. Эти деньги региону разрешено потратить на обеспечение медработников средствами индивидуальной защиты, на подведение систем кислородоснабжения к койкам и подключение аппаратов ИВЛ. Кроме того, Федерация планировала закупить для Пермского края 130 аппаратов ИВЛ на 172 млн руб. (100%-ный аванс).

Что касается стимулирующих выплат медперсоналу, оказывающему помощь заболевшим коронавирусом, то на эти цели, по данным пресс-службы администрации губернатора, всего предусмотрено 349,8 млн руб. Из них 103 млн руб. — из федерального бюджета и 246,8 млн руб. — из краевого.

В итоге можно сказать, что в Пермском крае суммарно на борьбу с пандемией заложено минимум 2,1 млрд руб. Из них 1,7 млрд руб. выделено из федерального бюджета, 246,8 млн руб. — из краевого, а 161 млн руб. — это деньги благотворителей, поступившие в фонд. Получается, что средства из федерального бюджета составляют 81% от общей суммы, из краевого бюджета — 11,5%, а деньги благотворителей, поступившие в фонд, — 7,5%.

Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края:

— Я думаю, что люди, которые занимаются проблемой пандемии в крае, не смотрят на источники, а смотрят на потребность. И всё, что будет выделять Федерация, мы будем с благодарностью принимать и осваивать. Но субсидия носит узкоцелевой характер, и если какие-то направления расходов для нашего региона будут приоритетными или специфическими, то мы на это направим средства из краевого бюджета. И я уверена, что мы направим их столько, сколько будет необходимо для решения проблемы. В любом случае ресурсы у нас есть.

Конечно, я не могу отрицательно относиться к благотворительности как ещё одному источнику финансирования борьбы с пандемией. Но я считаю, что бюджет не может надеяться на эти ресурсы и планировать их для решения самых приоритетных проблем и задач. Потому что эти деньги могут прийти в необходимом размере, а могут и не прийти. Ведь это добровольные пожертвования, а принуждать кого-либо сделать благотворительный вклад неэтично. Бюджет должен рассчитывать на свои силы, но быть благодарным всем благотворителям.

Отмечу, что бюджет может принимать добровольные пожертвования, и я считаю, что правильнее направлять все средства через бюджет. Только тогда они находятся под контролем парламента, Контрольно-счётной палаты и прокурорским надзором. Да, это может быть сложнее и дольше, но с точки зрения прозрачности, законности, открытости, подотчётности расходования средств, которые идут на общественные задачи, это более правильный механизм. При этом тот факт, что фонд направляет средства напрямую поставщикам, никакое законодательство не нарушает, так как способ расходования выбирает учредитель. Даже предоставление информации о расходовании средств фондов — добровольное. Если бы эти деньги шли через бюджет, то они бы отражались в бюджете, бюджетной росписи, и были отражены в отчёте по итогам финансового года.

Геннадий Тушнолобов, председатель КСП Пермского края:

— Я думаю, пускай закупают что хотят. КСП не смотрит расходы на коронавирус из внебюджетных источников. А благотворительный фонд заключает контракты как хочет. Там нет закупок, а сразу идёт подписание контрактов. Это внебюджетные деньги, и они не подходят ни под 44-ФЗ, ни под остальные законы.

Кстати, краевой бюджет не закладывает средства на коронавирус, а выделяет их органам власти, которые ведут финансирование. В данном случае это минздрав, и средства выделяются минздраву, а не на коронавирус. Касательно закладывания дополнительных средств в краевой бюджет отмечу, что, когда будут расчёты и финансово-экономическое обоснование, тогда мы и посмотрим, какими будут целевые показатели расходования этих средств.

«Новый компаньон» решил сравнить объём средств, заложенных в 2020 году на борьбу с коронавирусом, с расходами на борьбу с ВИЧ и туберкулёзом в 2019 году. Эти инфекционные болезни выбраны в качестве противопоставления, потому что по ним показатель заболеваемости в Пермском крае выше, чем в среднем по России. Оказалось, что на борьбу с ВИЧ в 2019 году потратили в 2,3 раза меньше, чем в этом году уже заложили на борьбу с коронавирусом. В ситуации с туберкулёзом разрыв ещё больше — в 8,7 раза.

«Новый компаньон» также сравнил данные о количестве заболевших распространёнными в крае болезнями. Чтобы привести данные Пермьстата за 2019 год и данные Роспотребнадзора по коронавирусу к единому временному отрезку, данные делили на количество дней в их временном промежутке и умножали на 31, чтобы получить условное количество заболевших за условный месяц.

В результате оказалось, что заболеваемость коронавирусом намного выше, чем ВИЧ (в 3,5 раза), туберкулёзом (в 7,8 раза) и гриппом (в 16,3 раза). При этом новообразования, а также болезни крови и кроветворных органов встречаются в Пермском крае чаще, чем COVID, в 3,5 и 1,4 раза соответственно.

Дмитрий Жебелев, советник губернатора по социальным вопросам:

— Если честно, я думаю, что очень сложно сравнить коронавирус, туберкулёз и ВИЧ. Потому что COVID-19 — это новая инфекция, от которой у нас нет лекарств, нет вакцины, и все тактики лечения формируются прямо на ходу. И, конечно, это требует иных затрат.

Отдельно нужно рассматривать скорость распространения заболевания и специфику, связанную с этим. Заражение коронавирусом примерно в половине случаев происходит от людей без симптомов. Соответственно, нам очень сложно определить, кого изолировать и как контролировать ситуацию. Вирус слишком быстро распространяется и поэтому может вызвать перегрузку системы здравоохранения. Есть высокая вероятность того, что одновременно заболеет очень много людей. И, конечно, все противоэпидемические мероприятия крайне затратные. Но есть надежда, что в этом году мы вложим средства, чтобы справиться с ситуацией, связанной с коронавирусом, и дальше не потребуется таких затрат, в отличие от контроля за туберкулёзом и ВИЧ.

Здравоохранение в целом, с моей точки зрения, недофинансировано. И если мы хотим, чтобы у нас ситуация с ВИЧ и туберкулёзом была лучше, нужно тратить больше средств и делать это более разумно, нежели происходит сейчас в масштабах всей страны.

Чтобы справиться с коронавирусом, нам нужно максимально вложиться в один год, а с ВИЧ и туберкулёзом более долгая история, хотя даже это сейчас никто однозначно предсказать не может. Кроме того, есть не только прямые затраты, но и ущерб от ограничений, от того, что долгое время не было плановых консультаций у специалистов, плановых госпитализаций. Все эти сопутствующие потери ещё будут. И считать их придётся несколько лет.

Другой вопрос — поиск баланса: что мы должны сделать? Больше внимания уделить этим возможным потерям или потерям, которые могут быть из-за слишком быстрого распространения коронавируса? Никто в мире не знает, что делать, поэтому все могут ошибаться.

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