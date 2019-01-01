Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Не только онлайн Проведению Дня России и Дня города в Перми не помешали ни режим изоляции, ни плохая погода Поделиться Поделиться Твитнуть

Илья Радченко

Праздновать онлайн нам не привыкать. Есть какая-то особая творческая бесшабашность в том, как учреждения культуры Перми подходят к составлению программ для таких праздников: в виртуальном «измерении» прошли и День Победы, и Ночь музеев, и Библионочь, и многие другие всероссийские, краевые и городские события. Однако национальный праздник 12 июня, который в Перми совпадает с Днём города, онлайнами не ограничился: в этот день культурные события вышли на улицы города. Разумеется, с соблюдением всех предосторожностей.

Главным событием праздника стала работа концертных бригад, которые отправились поздравить медиков с акцией «Спасибо врачам». Решение поздравлять врачей не онлайн, а вживую было принципиальным: это не только немного музыки и танцев, не просто развлечение, но и долгожданный «живой» концерт, по которым так соскучились зрители, пусть и очень компактный.

Илья Радченко

Четыре отважные бригады на микроавтобусах, украшенных символами праздника, колесили по больницам Перми. Акция прошла и в других городах Пермского края. Организаторы тщательно готовились: согласовывали размещение на территории больниц и время проведения концертов, чтобы музыка звучала не с той стороны больничных зданий, где расположены отделения реанимации и интенсивной терапии, и не во время тихого часа.

Зрители были заранее предупреждены о времени приезда бригады и занимали места у окон. Если окна палаты или кабинета выходили не на концертную площадку, устраивались у окон холлов. Некоторые выходили на крыльцо, но очень немногие: погода, видимо, решила потребовать от участников акции настоящего героизма. Очевидцы рассказывают, что артисты выступали под проливным дождём, под ливнем, промокали насквозь, наскоро переодевались — и снова шли выступать.

Илья Радченко

Программы коротких концертов состояли из произведений светлых, родных и духоподъёмных. Начинали с гимна России, затем следовали песни классической советской эстрады и народная музыка. Много раз на протяжении каждой программы звучали поздравления с праздником, слова благодарности врачам и пожелания скорейшего выздоровления пациентам. В этой акции министерства культуры Пермского края участвовало Городское концертное объединение (ГКО), и его лучшие коллективы, такие как «Ярмарка» и «Воскресение», вместе с коллегами отважно поехали выступать для врачей.

Среди больниц, которые посетили бригады, был и детский онкогематологический центр. Молодёжное «ядро» ГКО — фольклорный коллектив «Груша», Мария Савостина, Антон Шейк и другие — создали специальную детскую программу для маленьких пациентов.

Ещё одним прорывом в «реал» стала серия выставок Пермской художественной галереи под общим названием «Улица Музейная». Пока галерея закрыта, репродукции работ из её коллекции украшают пермские парки.

Илья Радченко

В сквере им. Миндовского около детской площадки разместились «Детские истории»: портреты детей и жанровые картины с их участием работы русских художников XIX—XX веков: Ивана Макарова, Андрея Мамаева, Алексея Корина, Ивана Пелевина, Николая Богданова-Бельского, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки и других.

Выставка «Простослов» в сквере Уральских добровольцев представляет аранжировку русского лубка художника-графика Александра Максимова (1930 — 1992). В 1960-х Максимов открыл для себя русский лубок, определивший его «фирменный» стиль. Следуя традиции лубочной графики, Александр Максимов создавал произведения на современные темы, дополняя изображение комментариями.

Аллею «Тихого Компроса» посвятили «Личному пространству» — персональной выставке молодых художников, музейных педагогов Пермской галереи Евгении Наймушиной и Артёма Кутергина. Герои Евгении Наймушиной — что называется, обыкновенные люди: пастух, гончар, деревенский мальчик, навещающий теленка, «подсмотренные» автором у жизни. Эти нарочито простые портреты и зарисовки наполнены теплом и лирикой. Артем Кутергин представляет графическую серию «Путевой альбом», выполненную в селе Троица.

Самая, наверное, пронзительная выставка — «Традиция безмятежности» в Саду камней с произведениями западноевропейских и русских художников XVIII-XIX веков, запечатлевшими летние городские виды, прогулки и светские развлечения горожан, а также взгляд на природу сквозь городскую перспективу. Её можно адресовать всем, кто сегодня ностальгирует по морю, кипарисам, горным замкам и светским событиям. Посмотришь — и вроде как побывал на вожделенном побережье в хорошей компании.

«Живые» концерты и оффлайновые выставки — хороший знак, который как будто говорит: да, ситуация с ковидом в Перми непростая, но эпидемия движется к завершению.

Впрочем, онлайновые события тоже об этом говорили. Взять хотя бы онлайн-концерт «Один день из жизни города», ставший гимном неунывающей Перми. 12 июня 2020 года прошло несколько музыкальных премьер, и среди них новый клип группы «Смирный и друзья», вошедший в этот концерт, которому так хочется подпевать.

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